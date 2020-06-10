В Боровске готовятся к торжественному пуску канализации

В этом году жители улицы 50 лет Октября в Боровске дождались важнейшего события - завершения строительства основной ветки канализации, к которой они смогут подключить свои дома. Планировалось, что проект будет реализован еще до конца 2019-го, но из-за разных факторов был закончен лишь в прошлом месяце.

Однако, даже после завершения строительства у подрядчика и чиновников хватает работы по устранению небольших недочетов, наведению порядка и подготовке к официальному пуску, который пройдет до конца июня.

Реализации проекта по подведению системы канализации к домам на улице 50 лет Октября в Боровске жители ждали очень давно. Главной сложностью в воплощении таких планов всегда становится поиск необходимого финансирования, поскольку строительство любых инженерных коммуникаций -дело весьма и весьма недешевое.

Районному центру в прошлом году повезло - в рамках соглашения с правительством Москвы поселение получило необходимые средства в 24 миллиона рублей, и работа закипела.

Изначально планировалось, что сдача объекта произойдет еще в декабре 2019-го , но из-за целого ряда причин ждать этого знаменательного дня жителям пришлось аж до конца мая.

Всего было проложено порядка двух километров труб, и две недели назад в администрации объявили о готовности подписывать с подрядчиком бумаги по приемке объекта, однако последовавшие за этим погодные изменения несколько скорректировали планы.

Как рассказала мэр города Анжелика БОДРОВА, шедшие непрерывно в течение нескольких дней дожди выявили ряд недочетов в конструкции, и сейчас рабочие оперативно их исправляют. Можно сказать, что осадки в данном случае сыграли чиновникам на руку и помогли предотвратить возможные проблемы в будущем.

Также, как рассказал заместитель главы администрации поселения по вопросам ЖКХ Дмитрий ГОРОШКО, заодно подрядчик отрегулировал оборудование на канализационно-насосной станции. Во время его наладки и пробных запусков насосов и двигателей тоже вычислили небольшие недочеты, которые специалисты откорректировали на месте.

Сейчас, по сути, до окончательного завершения всех работ осталось лишь закончить приведение участка в порядок. Само собой, что прокладывая трубу, строители разрывали участок, и сейчас необходимо вернуть ему первозданный вид. Также местные депутаты попросили сразу подумать о нуждах горожан и не просто разравнять землю, а сразу же обустроить съезды и проемы для того, чтобы была возможность пройти с колясками.

- То, что участок будет благоустроен, жители могут не сомневаться. Единственное, что мы пока умышленно не торопимся с «финишными» работами, поскольку собственники окрестных домов уже начали подавать заявки на подключение, и им для этого все равно придется проводить земельные работы. Не хотелось бы тратить лишние средства, чтобы по нескольку раз ровнять и убирать одни и те же участки, - отметил Горошко.

Тем не менее, откладывать слишком надолго у чиновников точно не выйдет. Столь дорогостоящие проекты в один подход на территории района реализуют не каждый день, а потому, ориентировочно в конце июня, здесь пройдет торжественный пуск новой канализации с участием первых лиц Боровского района и поселения.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»