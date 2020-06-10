Без бумажки

В этот номер я пишу уже вторую «колонку». Первая была личная и не очень радостная. Причиной тому - коронавирус, который лишил мою дочь, а вместе с ней десятки старшеклассников Боровского района праздничной линейки и выпускного. Приятной каплей меда в этой «ковидной» бочке дегтя должно было стать вручение аттестатов, запланированное на 10 июня.

Собирались выстроить выпускников на улице на расстоянии двух метров друг от друга, в масках, без родителей и торжественно вручить им «корочки» об окончании одиннадцатилетки с применением всех положенных мер безопасности. Не так, конечно, дети и мы - взрослые- представляли себе этот день. Но такой вариант куда лучше «кабинетной» выдачи аттестатов.

Однако переписать свою празднично-печальную «колонку», сменив ее настроение на неприкрытое раздражение, заставил приказ, поступивший из регионального Министерства образования о запрете подобных мероприятий и переносе их на неопределенный срок.

Утренний разговор с директором «первой» балабановской школы Людмилой КНЯЗЕВОЙ выбил из колеи на весь рабочий день. И дело вовсе не в том, что пришлось откладывать до лучших времен купленные

выпускные ленты и отменять заказ на воздушные шары. Просто стало противно и обидно, что о чувствах детей министерские чиновники даже не думали, сначала передвигая даты экзаменов, а теперь и выдачи аттестатов, которые мальчишки и девчонки прилежно зарабатывали все одиннадцать лет. Однако мое возмущение вряд ли может встать в один ряд с негодованием родителей девятиклассников, которым 9 июня успели выдать аттестаты. Ведь именно их законность министр Александр Аникеев в нашем с ним разговоре поставил под сомнение, заявив, что они будут аннулированы.

Чем он руководствовался, повторять не буду. Но почему калужский чиновник решил, что наш регион - государство в государстве, мне непонятно. Думаю, для Александра Сергеевича не стало открытием, что процесс выдачи школьных «корочек» давно идет во всех регионах России, и почему-то никто еще не заявлял о том, что они будут недействительными. Может потому, что его коллеги на первое место ставят человеческие чувства, а не бумажки, которыми можно прикрыться?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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