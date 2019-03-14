Слуга народа против народа?

Белоусовский спикер гордумы и начальник соцзащиты получила в наследство квартиру посторонней пенсионерки!

В соседнем с Обнинском городе Белоусово 9 сентября 2018 года прошли выборы в городскую думу. Как и положено, на участках присутствовали наблюдатели, которые присматривали за порядком. Одной из них была пенсионерка и человек с твердой гражданской позицией Мария БУГАРЕНКО. Тогда она еще не знала, что четкое выполнение своих обязанностей и выявление нарушений при голосовании обернется уголовным делом против нее же и в придачу инфарктом!

«Я ЗНАЛА, ЧТО МОГУТ БЫТЬ ПРОВОКАЦИИ»

Мария Ивановна занимается выборами порядка 25 лет. Она работала как в составе избирательной комиссии, так и наблюдателем, так что всю эту кухню знает на «отлично». Во время последней кампании она представляла наблюдателя от ЛДПР на участке в ДК «Созвездие». Попросилась пенсионерка на него неспроста - именно по этому участку баллотировалась действующий депутат и руководитель Жуковского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна ГРИГОРЬЕВА (забегая вперед, скажем, что выборы она все-таки выиграла и сейчас не только руководит соцзащитой, но и является председателем совета депутатов Белоусова).

Уделить внимание именно этой персоне у Марии Ивановны были очень веские причины - будучи директором соцзащиты, Григорьева каким-то образом стала обладательницей однокомнатной квартиры, где проживала старенькая бабушка - знакомая Марии Ивановны. При этом у старушки был племянник, на которого она заблаговременно оформила наследство, но потом выяснилось, что бабуля в последний момент, никому не сообщив, переписала квартиру на директора соцзащиты!

В общем, кандидатура Григорьевой у Марии Ивановны доверия не вызывала, поэтому она решила проконтролировать чистоту голосования на ее участке.

Как рассказывает пенсионерка, при себе у нее были распечатаны все необходимые документы и законы, в которых прописано, как должен вести себя наблюдатель, его права и обязанности.

- Я знала, что могут быть провокации, так как до этого мы писали обращения в администрацию президента, прокуратуру и другие инстанции проверить законность наследства и узнать - не оформляла ли Григорьева таким образом еще какие-нибудь квартиры своих подопечных, - говорит Мария Ивановна. - За любую провинность меня могли удалить с участка, поэтому вела себя тихо, не шумела и ничего не выкрикивала.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ЛАВОЧКАХ

По ее словам, с самого утра и до обеда на УИК приезжали местные «шишки» - руководитель районной администрации, сама Григорьева, телевидение и другие известные люди, которые показательно заполняли бюллетени перед камерами и бросали их в урны. Все это время Мария Ивановна делала пометки в записной книжке, наблюдала за участком, и ни у кого ее работа претензий не вызывала.

В три часа дня была сформирована комиссия для выездного голосования, в нее вошла Мария Ивановна, ее партийный коллега и два представителя «Единой России».

- Мы поехали в дом № 16 по улице Гурьянова, там на лавочках сидели бабушки с паспортами, - рассказывает Мария Бугаренко. - Смотрю, члены комиссии раздают им бюллетени! То есть вместо того, чтобы подняться в квартиру и, как положено, провести тайное голосование, бабушкам разрешили голосовать прямо на лавочке!

На замечание Марии Ивановны ей недвусмысленно намекнули, что нечего раздувать из мухи слона, мол, просто закройте на это глаза.

- В итоге из 13 адресов двоих дома не было, двое проголосовали, а остальные - как попало, - вспоминает Бугаренко. - Мы приехали на очередной адрес, там пожилые бабушка с дедушкой. По идее мы должны были выдать бюллетени, остаться в коридоре, а люди должны были пройти в комнату, поставить галочку и потом кинуть бюллетень в урну. Но члены комиссии тоже прошли в комнату, достали бюллетени, стали перечислять кандидатов и показывать, где нужно ставить галочки.

Мария Ивановна, как и положено наблюдателю, позвонила на горячую линию московского ЦИК и подробно описала эти случаи. Там ей сказали, что голосование на лавочке - это грубое нарушение и нужно написать жалобу. Так она и сделала.

- Вечером я вернулась на избирательный участок. Там был участковый, я так поняла, членам комиссии надо было писать объяснительные по поводу моих жалоб, - говорит Бугаренко.

До конца подсчета голосов на Марию Ивановну члены УИКа смотрели косо и разговаривали с ней сквозь зубы, но в остальном выборы прошли нормально, и ничего не предвещало беды.

ДЕПУТАТ ХОТЕЛА ОТСУДИТЬ У СТАРУШКИ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!

Однако спустя несколько дней в дверь Марии Ивановны постучала местная участковая и сообщила, что Татьяна Григорьева написала на нее жалобу за то, что та якобы перед выборами расклеивала какие-то листовки, порочащие доброе имя кандидата.

- Я написала объяснительную, что ничего не клеила, - рассказывает пенсионерка. - Не представляю, как такое вообще можно было придумать! И главное, если я клеила - покажите где? Должны же быть какие-то фотографии или видео. Против меня у них точно ничего быть не могло.

Участковая успокоила Марию Ивановну, мол, не переживайте, вам ничего не будет. А 6 октября пенсионерке позвонили и сказали, что на 10 число назначено судебное заседание - в отношении нее заведено уголовное дело за клевету.

Как выяснилось, Григорьева обратилась в суд с заявлением о том, что Бугаренко в день голосования на избирательном участке якобы «публично и громко обвиняла ее в подкупе избирателей и членов УИК», а это, по ее словам, является клеветой и порочит честь и достоинство должностного лица. Что интересно, сама Григорьева ничего такого из уст пенсионерки не слышала - об этом ей доложили другие члены УИК, которые и выступили свидетелями в суде.

- Это все зависящие от нее люди, они работают в администрации и соцзащите, - уверена Бугаренко.

Так как суд был мировой, судья предложил уладить дело мирным путем, но Григорьева настояла - пенсионерка ее оскорбляла и должна понести за это наказание. Как заявил судья, в случае если председатель совета депутатов выиграет это дело - старушка должна будет заплатить ей 500 тысяч рублей плюс на старости лет обретет судимость. Слугу народа такой расклад очень даже устроил.

- Я как услышала эту сумму, меня аж холодный пот прошиб - откуда у меня такие деньжища? Мне что теперь, квартиру продавать? - негодовала Мария Ивановна. - Это же все сфабриковано! Вы поймите, если бы я действительно шумела на участке и выкрикивала оскорбительные фразы, меня бы сразу удалили! Это просто месть! Мне так хотели заткнуть рот, чтобы не поднимала вопросы из-за квартиры.

«ПЕРЕД СУДОМ Я ЧИТАЛА ОТЧЕ НАШ»

Подтвердить или опровергнуть эти факты было бы очень просто, если бы на избирательном участке были камеры - но их почему-то не оказалось!

Чтобы как-то отбиваться от обвинений, женщине с пенсией в 8 500 руб. пришлось нанять адвоката.

Пока шли разбирательства, пенсионерка так волновалась, что получила инфаркт - врач, увидев два рубца на сердце, удивился, как она вообще еще ходит.

- Мне умирать нельзя, у меня 91-летняя мать, за ней надо ухаживать, - сказала она тогда доктору и решила, что нужно взять себя в руки и добиваться справедливости.

Перед тем как судья огласил начало заседания, она прочла «Отче наш» и решила сама пойти в атаку.

- Я стала задавать вопросы свидетелям - если они видели, что я неподобающе себя веду, то почему не пожаловались председателю УИКа, чтобы он меня удалил с участка? На участке присутствовали сотрудники полиции - почему же они ничего не видели? - рассказывает пенсионерка.

После того как все стороны высказались, судья, по словам Марии Ивановны, обратился к Григорьевой и спросил ее, дескать, как же она будет жить дальше, зная, что осудила женщину? И та согласилась на мировую.

КАК НАСЛЕДСТВО ПЛЕМЯННИКА «УШЛО» К РУКОВОДИТЕЛЮ СОЦЗАЩИТЫ

Мы связались с племянником женщины, после смерти которой Григорьева получила ее квартиру. Дмитрий ПОДСОБЛЯЕВ, проживающий в Подмосковье, рассказал, что при жизни пусть не очень регулярно, но он навещал свою тетю, более того, незадолго до смерти она передала ему оригиналы документов на квартиру, сказав, что они ему понадобятся при оформлении наследства.

О кончине бабушки первыми узнали соседи. Они вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли квартиру и обнаружили тело старушки. Тогда-то они и позвонили единственному родственнику.

- Когда я приехал, в квартире был бардак, было видно, что за ней никто не ухаживал и не приходил, - рассказывает Дмитрий Алексеевич. - После похорон я приехал специально, чтобы навести порядок. Пока я прибирался, какая-то женщина открыла дверь своим ключом. Я спросил - вы кто такая? Она задала мне встречный вопрос - кто я такой и что тут делаю, мол, это ее квартира.

Этой дамой оказалась депутат и начальник соцзащиты Татьяна Григорьева, на которую каким-то образом было переписано завещание. Суд Дмитрий Подсобляев проиграл, так как все документы у Григорьевой были идеальны - именно она была признана полноправной владелицей.

НА ВСЕ ЕСТЬ ОТВЕТ

Сама же народная избранница и защитница всех обездоленных рассказала нам, что квартиру она получила вполне заслуженно, и к ее работе способ получения наследства никакого отношения не имеет.

- Моя мама дружила с этой женщиной, она просила за ней приглядывать, - говорит Татьяна Алексеевна. - Я за ней ухаживала, привозила еду. У нас были личные отношения с ней, и к моей работе это никак не относится. Никаких махинаций или мошенничества с этой квартирой не было.

- Почему же тогда о ее смерти первыми узнали соседи и квартиру пришлось вскрывать сотрудникам МЧС? - поинтересовались мы.

- У меня заболел брат, и я была вынуждена уехать в Ульяновскую область, меня не было в городе, когда это случилось, - пояснила председатель гордумы.

Кажется, у госпожи Григорьевой на все имеется логичный ответ. Но если взглянуть на ситуацию с моральной точки зрения, правильно ли это - когда чиновник, руководитель учреждения, призванного защищать и помогать социально незащищенным гражданам, запросто соглашается принять в дар чужую квартиру, прекрасно зная, что у пожилого человека были кровные родственники, которые в любом случае имеют больше прав на это жилье?

- Я разговаривал с соседями - никто Григорьеву здесь не видел, - рассказывает Дмитрий Подсобляев. - Когда квартиру тети вскрыли и нашли ее телефон, мой номер там был последним, с кем она разговаривала. Плюс бабушка болела атеросклерозом сосудов головного мозга и энцефалопатией, в связи с этим она могла не отдавать отчет в своих действиях и зачастую забывала, что она делала...

А вот Григорьева зато прекрасно помнит, что она сделала с подарком от «маминой подруги», - продала и оплатила часть ипотеки для новой квартиры своей дочери.

Что же касается ситуаций с выборами и доведением пенсионерки до сердечного приступа, то это, видимо, проблемы самой Марии Ивановны. По словам Григорьевой, женщина занимается кляузничеством и пишет про нее небылицы во все возможные инстанции. А на мировую Григорьева согласилась только потому, что пенсионерка, якобы, плакала и просила прощения, но проучить ее было необходимо, дабы неповадно было марать честь глубокоуважаемого председателя Городской думы.

Мы в свою очередь не беремся никого судить, но, кажется, что одна из этих сторон в этой истории все-таки немного лукавит.

Диана КОРШИКОВА

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