14.03.2019

Наукограду нужны новые кадры в медицине, но их негде подготавливать!



В редакцию «Недели» обратились обеспокоенные студенты медицинского техникума. Ребята бьют тревогу: им становится тесно! Учащихся стало слишком много, а помещений, которыми сейчас располагает учебное заведение, недостаточно.

 

ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

Для справки: медицинский техникум существует в Обнинске с 1966-го года. Располагалось учебное заведение с  самого начала в институте сельскохозяйственной радиологии или, как говорят в народе, на Карповской площадке. К слову, площади там у техникума есть до сих пор. В 1986 году было построено девятиэтажное здание по улице Ленина, 89А, куда переехали будущие медики, также там открылся центр повышения квалификации. На верхних этажах - общежитие.

В 1990-ые часть площадей техникума была потеряна. В итоге от былых богатств осталось полтора этажа - весь третий этаж и 755 м2 на четвертом этаже.

Еще 250 квадратов выделяет МРНЦ им. Цыба, там располагаются лаборатории и доклинические кабинеты.

На сегодняшний день образование получают порядка 250 студентов. И это  «потолок» - предельный максимум того, что может позволить себе техникум.

- Здесь нет даже раздевалок, - говорят студенты. - Одежду приходится оставлять на первом этаже в общем гардеробе. Места категорически не хватает. В итоге приходится по 3-4 куртки вешать на одно место. Они падают на пол, пачкаются.

Также будущие медики рассказывают, что руководство уже довольно давно пытается добиться расширения, но все без толку.

- Основная проблема техникума - отсутствие собственного здания, ну, и стало очень тесно, - грустно шутят ребята.

 

«Я ГОВОРИЛА, МЕНЯ НЕ СЛЫШАТ»

Директор медицинского техникума Татьяна РУСАНОВА отрицать проблему не стала, а наоборот, отметила неравнодушие студентов.

- Да, действительно, площадей нам сейчас  не хватает. Абитуриентов с каждым годом становится все больше и в данный момент мы достигли предельной численности студентов согласно лицензионным требованиям - говорит Татьяна Владимировна.

В то же самое время, в Обнинске до сих пор не решена проблема с обеспечением горожан медицинской помощью. По-прежнему существует острая нехватка кадров.

- Мы не можем  дальше развиваться в существующих условиях, - продолжает Русанова. - Мы достигли своего «потолка». И с одной стороны можно было бы махнуть рукой, но с другой - средних медицинских кадров у нас мало, а техникум всегда обеспечивал медицинские учреждения наукограда работниками. Поэтому если вопрос не будет решен сейчас, в новом учебном году набор будет минимальным, а это плохо для всех.

К слову, обращалась Татьяна Владимировна и в администрацию Обнинска за помощью, однако  муниципальных площадей свободных нет, поэтому ждать «манны небесной» не стоит.

- Я давно говорила, что мы придем к такой проблеме, но меня, к сожалению, не слышат, - говорит руководитель техникума. - Нам, правда, очень нужны площади. У нас многого не хватает. Той же гардеробной. С финансированием проблем никаких нет - мы располагаем средствами и чтобы провести ремонт, и на закупку необходимого оборудования. Проблема у нас одна - нехватка свободного пространства.

 

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В начале февраля Татьяна Русанова обращалась к депутату государственной думы Геннадию СКЛЯРУ, который обещал походатайствовать перед ФМБА, которому принадлежит здание о выделении дополнительных площадей.

- Собираюсь  встретиться еще раз  с Геннадием Ивановичем, - рассказывает Татьяна Владимировна. - Обсудить пути решения  и  сроки.

Что же касается властей наукограда, то мэр Обнинска Владислав ШАПША порекомендовал Русановой записаться к нему на прием и обсудить все вопросы.

-Безусловно, необходимо встретиться непосредственно и с Владиславом Валерьевичем, попросить его посодействовать и также написать ходатайство в адрес ФМБА, - заявляет руководитель медтехникума.

Единственное, чего сейчас опасается Татьяна Владимировна, что решение вопроса может затянуться. И с приходом нового учебного года, цифры приема придется уменьшить, для улучшения условий обучения нынешних студентов.

 

Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

 

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