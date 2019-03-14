Руководство «Прогресс-Экологии» объяснило, почему происходят перебои с выдачей зарплаты

Начиная с прошлого лета в редакцию «Недели Обнинска» поступали сообщения от работников компании «Прогресс-Экология», которые жаловались на задержку заработной платы. Последний раз люди обратились в середине февраля - денег они не видели с декабря прошлого года, а руководство предприятия, по их словам, только «кормило завтраками» и обещало вот-вот закрыть все долги.

Для тех, кто привык получать зарплату четко по часам, такая ситуация может показаться аховой, но все ли действительно настолько плохо?

На этой неделе к нам обратился директор АО «Прогресс-Экология» Грант БАЛАДЬЯН, который рассказал, как на самом деле обстоят дела у компании.

«МЫ ПОПАЛИ В ШТОРМ»

Что примечательно, Грант Кеворкович вопреки нашим ожиданиям не стал отрицать ни задержку заработной платы, ни факт недовольства сотрудников - компания действительно переживает трудные времена, и он прекрасно понимает работников, которым нужны не оправдания, а деньги для того, чтобы кормить свои семьи. Но, по его словам, к сожалению, не все всегда зависит от руководства, и ввиду большого количества сотрудников, не с каждым удается поговорить лично и объяснить ситуацию. Поэтому попробуем разобраться сейчас - что же происходит на предприятии.

«Прогресс-Экология» существует с 1999 года и является лидером в области производства спецвентиляции для атомных станций, в том числе предприятие взаимодействует с научными институтами, такими как ВНИИНМ им. А.А. Бочвара и РХТУ им. Д.И. Менделеева, участвует в разработке отечественных и международных ГОСТов, обладает уникальным стендом, аккредитованным в «Росатоме», и большим количеством патентов. Основным ее заказчиком является Госкорпорация «Росатом». Продукция обеспечивает очистку воздушной среды от радиоактивных элементов. Производство наукоемкое, узкопрофильное, и именно ввиду особенностей продукции и ее поставки периодически возникают проблемы.

За последние годы мощности компании выросли в пять раз, а число сотрудников достигло 300 человек. Казалось бы - как при таком очевидном развитии «Прогресс-Экология» умудрилась оказаться в кризисной ситуации?

Как коммерческое предприятие, компания существует за счет заказов по конкурсу: выиграла тендер, заключила контракт, выполнила заказ - получила доход. В теории выглядит просто, но по факту же каждая из этих стадий может преподнести «сюрприз» и затянуть процесс получения денег.

- На самом деле, задержки по зарплатам у нас были всегда, - говорит Грант Кеворкович. - Но они носили незначительный характер: зарплату могли задержать на 2-3 недели, такое могло случиться в одном квартале раз в год. Любой, кто трудится на производстве и чей доход зависит от заказов, понимает, что это нормально. Мы вместе с коллективом всегда переживали эти бури, но полтора года назад мы попали в настоящий шторм, из которого выходим до сих пор.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ ЗАГОНЯЮТ В УГОЛ

По словам Гранта Кеворковича, существует несколько причин этого шторма:

- Во-первых, изменились размер и система выплаты авансов, - объясняет директор. - Раньше мы получали от заказчика 30-50% суммы аванса, и на эти деньги мы могли закупить необходимые материалы и комплектующие (а в сфере наукоемких производств материалы составляют порядка 50% от конечной стоимости изделия), платить производственному персоналу заработную плату, рассчитываться с поставщиками. Данная сумма аванса достаточна для выполнения заказа, а все остальные накладные расходы оплачиваются за счет собственных средств компании. После изменений аванс стал составлять 10%. При всем желании на эти деньги покрыть основные затраты на производство оборудования невозможно, поэтому нам пришлось значительно увеличить кредитный портфель в банках, чтобы купить материалы, выплатить зарплаты, выполнить заказ и получить за него деньги.

Во-вторых, как говорит Грант Кеворкович, изменились и сроки постоплаты.

- Раньше заказчик был обязан заплатить деньги в течение 45 дней после получения оборудования. Сегодня этот срок составляет от 60 до 90 дней, - рассказывает руководитель. - То есть получается, что сотрудники «Прогресс-Экологии», например, в течение февраля трудились над заказом, все изготовили и отправили заказчику, но деньги за эту работу предприятие получит только в мае! И это в лучшем случае, потому как мало просто отправить оборудование, нужно еще и пройти приемку. А как вы понимаете, система кондиционирования на атомных станциях - это не «кондей» для магазина, который можно привезти, установить и отдать к нему паспорт.

Кроме того, Госкорпорация «Росатом» вводит дополнительные требования к процессу выполнения заказа и оценке соответствия качества продукции, а также ее приемке, что приводит к вынужденной задержке выполнения обязательств по контракту, тем самым увеличивая время получения денег.

Для приемки оборудования создается специальная комиссия, продукцию проверяют на предмет технологических параметров и комплектности, а бумаги на каждую единицу отправляют буквально ящиками: это конструкторская, технологическая документация, документация о проведенных испытаниях и так далее. В случае успешного проведения приемки заказчик в установленный срок производит выплату, в противном случае требуется доработка и, как следствие, неполучение денежных средств.

Срок между получением аванса и постоплаты значительно увеличен, компания вынуждена изыскивать дополнительные финансы, в связи с чем возникает дополнительная нагрузка. В итоге увеличивается кассовый разрыв.

ИГРА В «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»

- Несмотря на то, что мы являемся топовой компанией в своем сегменте, мы не всегда работаем на «пять с плюсом». Как и в любой работе, существует человеческий фактор и кто-то может допустить ошибку, - говорит Грант Кеворкович. - Например, в это кризисное время у нас произошел такой случай. Сотрудниками «Прогресс-Экологии» были допущены ошибки, которые привели к вынужденным дополнительным трудозатратам и финансовым потерям в размере 2,5 миллионов рублей. Данный финансовый ущерб я возложил на компанию, а не на людей, не применяя никаких санкций.

Но самым сильным ударом под дых стали несостоявшиеся конкурсы, которые должны были быть разыграны в конце 2017 года. Финансовый план на 2018 год был составлен с учетом нескольких крупных заказов, которые предприятие планировало взять, имея все преимущества и производственные мощности, но по техническим причинам эти конкурсы перенеслись на 2019-й, и компания, таким образом, попала в финансовую яму. Грубо говоря, половина бюджета просто «ушла». Плюс новые правила игры - низкий аванс и длительные сроки приемки - все вместе это и вылилось в небывалый финансовый шторм.

В банковской системе этому явлению есть определение - волотильность кассы. Когда, как говорится, то пусто, то густо. Сначала провал: нет денег от заказов, нечем платить зарплаты, налоги и другие платежи. Потом резкий взлет: пришла оплата от заказчика. К тому времени накопились долги, поэтому деньги практически моментально уходят, и предприятие снова оказывается в затяжной финансовой яме, потому что наступил период возврата кредитных средств.

Многие, даже более крупные компании в прошлом году этих американских горок просто не выдержали и оказались банкротами. «Прогресс-Экология» же ценой сложных управленческих решений все же вытянула и погасила заработную плату, долги по кредитному портфелю и другим ежемесячным платежам.

- Понимаете, для того чтобы выполнить эти обязательства, полученных денежных средств было недостаточно, в связи с чем погашение происходило с периодической задержкой, но все задолженности как перед работниками, так и перед третьими лицами погашались, - говорит директор. - Как результат - все 300 высококвалифицированных работников не сокращены, уровень заработной платы был сохранен. К счастью, у нас понимающий коллектив. Я всегда собираю людей и объясняю, что у нас происходит и почему принимаются те или иные управленческие решения. Я очень благодарен работникам за их терпение и лояльность к руководству. Если бы не они - мы бы никогда не смогли пережить тот год.

По словам Гранта Кеворковича, приоритетом компании являются ее работники.

- Мы ценим их и поощряем за достижение поставленных целей, регулярно проводим мотивационные программы, - рассказывает директор. - Ежегодно мы проводим индексацию заработной платы работников в целом по компании, а также дополнительно сотрудников, которые отличились высоким уровнем профессионализма. В случае возникновения задержек по выплате зарплаты всегда начисляется и выплачивается компенсация в соответствии с ТК РФ. Политика нашей компании социально ориентирована на работников, мы не сокращаем рабочие места и не уменьшаем обороты, а только привлекаем заказы, обеспечивая сотрудников работой.

И тем не менее год прошел, но жалобы на задержку зарплат поступают и сейчас. В чем же дело?

- Действительно у нас были некоторые проблемы, - признается Грант Кеворкович, - но в настоящий момент все обязательства перед работниками выполнены. Как правило, в ноябре-декабре предприятие формирует финансовую подушку, чтобы заплатить сотрудникам в начале следующего года, так как январь - неполный месяц, не наступили обязательства по оплате за отгруженное оборудование и не поступили авансовые платежи по новым проектам 2019 года. У нас были деньги на эту подстраховку, но мы их вынуждены были потратить на то, чтобы решить финансовые вопросы, в частности, по непредвиденному требованию банка досрочно осуществить частичный возврат кредитных денежных средств.

Сейчас перед руководством стоит задача стабилизировать работу предприятия и вернуть ее в прежнее русло. И к этому есть все предпосылки: те самые не разыгранные в 2017-м году два серьезных заказа будут выполнены в этом. Бюджет также сформирован, и он профицитный.

ПОСТСКРИПТУМ

Все это время нас интересовал один вопрос - почему люди, которые на протяжении нескольких месяцев жаловались на задержку зарплат, просто не уволились и не нашли более стабильную работу? Об этом мы расскажем в следующем номере.

Диана КОРШИКОВА