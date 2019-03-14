14.03.2019

Жители Обнинска оказались не готовы к внезапному подорожанию хлеба



Уже несколько дней подряд в редакцию «Недели» поступают звонки от обеспокоенных жителей наукограда - пенсионеров разных возрастных категорий. Все они задают один и тот же вопрос - почему в Обнинске подорожал хлеб? И точно ли это не шутка?

- Я пришел сегодня в киоск на Аксенова купить хлеб, - рассказывает пенсионер Иван Владимирович. - Денег у меня было с собой только на хлеб Дарницкий. И я не смог его купить!

Как рассказал дальше Иван Владимирович, его сильно удивило, что хлеб, оказывается, подорожал.

- Я вообще не знал, что цены изменились! Для меня это было сюрпризом и не буду врать - неприятным, - сетует пенсионер. - Я не знаю, это везде так или только на Аксенова, но хотелось бы, на будущее, чтобы о таких переменах заранее предупреждали.

Как пояснил управляющий предприятием ОАО «Хлебокомбинат» Андрей КАЦИМОН, информация о повышении цен на хлебобулочные изделия была распространена еще в начале февраля этого года.

- К примеру, 12 февраля в передаче радио-рейтинг совместно с заместителем начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи города Обнинска мы заявляли о скором повышении цен, - говорит Андрей Владимирович. - Также об этом мы заблаговременно уведомили в письменной форме  всех наших клиентов, так что это не было ни для кого из них сюрпризом. К сожалению, мы не можем оповестить каждого жителя Обнинска персонально.

Причина, по которой произошел скачок, кроется в росте цен на основное и вспомогательное сырье, упаковку, топливно-энергетические ресурсы, а также повышение ставки НДС до 20%. Как рассказал Андрей Кацимон, предприятие и так больше трех лет старалось удерживать позиции без изменения. Последнее повышение цен на продукцию ОАО «Хлебокомбинат» было в декабре 2015 года.

- У нас есть порог безубыточности, ниже которого работать мы не можем, если бы продолжили работать так дальше, хлебокомбинат пришлось бы остановить, - говорит управляющий предприятием. Для нас самих это было довольно трудным  решением, но пришлось его принять и повысить цены на продукцию от 2 до 10%.

К слову, в начале этого года по всей России прокатилась волна повышений цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Если взять отдельно Калужскую область и тех производителей, которые реализуют свой товар на ее территории, то обнинский «Хлебокомбинат» был в числе последних, который изменил цены на продукцию в сторону увеличения.

- Мы будем стараться держать цены сейчас без изменений. Понятно, что времена непростые и повышение стоимости хлеба жители могут воспринять особенно болезненно, поэтому мы всегда стараемся думать в первую очередь о людях, - подытожил Андрей Владимирович.

К слову, в магазинах и частных торговых точках цена также может отличаться, поэтому приобретать обнинский хлеб предпочтительнее в фирменных торговых точках хлебокомбината, там наценки магазина минимальные и контролируются руководством предприятия.

 

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