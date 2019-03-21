Между Обнинском и сербским Белградом налаживаются продуктивные отношения

На этой неделе в Обнинск с рабочим визитом приехал посол Сербии в РФ Славенко ТЕРЗИЧ. Славенко посетил МРНЦ им. А.Ф. Цыба, где встретился с вице-мэром по экономике Геннадием АНАНЬЕВЫМ, вице-мэром по социальным вопросам Татьяной ПОПОВОЙ, директором МРНЦ Сергеем ИВАНОВЫМ и сотрудниками центра.

Встреча была важной для всех участников - она положила начало долгому и плодотворному сотрудничеству между двумя городами: Обнинском и Белградом.

ОКНО В ЕВРОПУ

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей КАПРИН, к сожалению, не смог присутствовать на встрече, так как в тот день находился в Москве на заседании Российской академии наук. Впрочем, Андрей Дмитриевич присоединился к гостям по видеосвязи.

- Международное сотрудничество для нас всегда было и остается одним из самых приоритетных направлений в работе, - сказал в приветственном слове Андрей Каприн. - У нас в МРНЦ есть традиция проводить еженедельные видеоконференции с коллегами из России и стран ближнего зарубежья. Поэтому предлагаю и вашим специалистам из Сербии присоединиться к нашим встречам. Также я предлагаю Сербскому онкологическому центру войти в ассоциацию центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Со своей стороны мы гарантируем открытость и готовы оказать любую помощь, поделиться нашими наработками, обменяться опытом.

Посол Терзич согласился с Андреем Дмитриевичем и также отметил, что взаимодействие России и Сербии должно носить продуктивный характер.

- Особенно это касается сферы здравоохранения в области лечения онкологических заболеваний, - подчеркнул посол. - Для Сербии радиационное воздействие и сопутствующие ему онкологические заболевания - очень острая проблема. Все это последствия бомбардировок НАТО. Поэтому для нас очень важно подобное сотрудничество.

ЧЕМ УДИВИЛ МРНЦ ПОСЛА СЕРБИИ

После официальной части и презентации о работе радиологического центра Славенко Терзичу устроили масштабную экскурсию по МРНЦ. Ему показали отделения реанимации и рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также мемориальную комнату академика Анатолия Цыба, долгие годы возглавлявшего МРНЦ.

Анатолий Федорович оставил богатое научное наследство, и сегодня сотрудники старейшего в России радиологического центра могут похвастаться самыми передовыми технологиями. Они научились лечить разнообразные злокачественные образования, спасать жизни тогда, когда, казалось бы, нет ни единого шанса. И самое главное - продолжают расти и развиваться.

Регулярно в МРНЦ открываются новые направления, ведутся передовые разработки, сотрудники центра участвуют во множестве конференций и так далее.

Последним достижением центра стало открытие отделения новой реанимации - теперь за состоянием пациентов ежесекундно наблюдает аппаратура, выводя данные на монитор дежурного медика. Поэтому за больными тут присматривают неусыпно.

- Вы знаете, русские врачи - это всегда какое-то чудо, - честно признался Славенко Терзич. - У нас в Сербии часто говорят так: «Если не может спасти русский врач, то не сможет уже никто».

НОЖ, КОТОРЫЙ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ШРАМОВ

Также послу показали новое изобретение - гамма-нож, с помощью которого проводят операции без механического воздействия на ткани и органы больного человека.

Славенко Терзич и гости смогли даже понаблюдать за операцией.

На хирургическом столе лежала женщина, которая недавно перенесла операцию по удалению раковой опухоли, и теперь ей удаляли метастазы в печени.

Печальная статистика: как отметил хирург Артур ПЕТРОСЯН, в последнее время пациентами отделения становятся молодые женщины 30-35 лет.

- Но мы спасаем всех, - тут же успокоил разволновавшихся гостей врач.

Также Артур Петросян рассказал, что именно делали с женщиной и как ей помогали.

- На медицинском языке данная процедура называется «химиоэмболизация артерий», то есть мы перекрываем доступ кислорода к опухолям в сосудах. Потом в артерии вводится специальный препарат, который разрушает больные клетки. Кстати, после вмешательства не остается никаких следов на теле, разве что небольшой шрам размером буквально пару миллиметров.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Славенко Терзич остался доволен встречей и снова повторил, что надеется на плодотворное сотрудничество.

- Наш институт в Белграде - тоже одно из старейших медицинских учреждений, как и МРНЦ, но у нас нет такого масштаба и опыта, как у вас, поэтому я вижу огромные возможности для нашей совместной работы, - резюмировал Терзич.

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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