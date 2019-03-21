«Мы боимся выйти из подъезда!»

Водители превратили двор на Королева в транзитный проезд.

Для жителей нескольких домов на улице Королева сейчас настал жаркий сезон - только вот охлаждает их вовсе не приятный морской бриз, а грязная жижа из луж возле дома!

В принципе, тот факт, что таксисты сокращают путь через дворы, уже давно никого не удивляет. Но что делать, если через ваши узкие дворовые проезды, где к тому же нет цивилизованных тротуаров, проезжают не только таксисты, но и вообще все водители города, не желающие стоять в пробках в час пик?

В этом плане очень не повезло двору, располагающемуся на территории домов № 27 и 31 по улице Королева. Здешний проезд позволяет, минуя круг на Маркса и пробки вдоль «Плазы», через дворы вырулить на Королева, а потом без лишних хлопот доехать до улицы Курчатова или также спокойно выехать на другой конец проспекта Маркса, минуя основные заторы.

- В вечерний час пик здесь просто не пройти, - жалуется пенсионер и житель дома № 31 Александр Николаевич. - У нас во дворе настоящее столпотворение каждый день. Нам страшно выйти из подъезда! Пройти, например, с коляской, молодым мамам вообще невозможно. Возле дома № 31 нет тротуаров, приходится идти по дороге вместе с машинами! Сейчас тепло, все тает, везде грязь. В таких условиях просто выйти в магазин - уже проблема, так как тебя непременно пару раз окатят грязью! А если ребенок неожиданно под машину выскочит - это же двор, тут играют дети!

Собственно, когда мы выехали на место, чтобы лично убедиться в этом хаосе, увидели и не такое. Оказалось, по двору курсируют не только легковушки, но транзитом куда-то следуют «Газели» и другие крупногабаритные машины! Бедной женщине на наших глазах пришлось стоять чуть ли не посреди лужи, чтобы дождаться, пока два водителя разъедутся в узком проезде и дадут, наконец, ей возможность попасть в свой подъезд.

В общем, ситуация неприятная, и, как считают жители, единственный способ ее решить - каким-то образом закрыть здесь проезд для неместных водил. Сотрудники ГИБДД в свою очередь считают, что перекрыть дворовую дорогу и установить здесь блоки нельзя, так как, по сути, на это нет законных оснований - водители никаких правил не нарушают, и запрещающих знаков здесь тоже нет.

- Однажды тут дежурил наряд ГИБДД, я подошел и спросил, можно ли как-то решить эту проблему? А они мне говорят, мол, вы лучше к журналистам обратитесь, пусть они разберутся, напишут, глядишь, кто-то обратит внимание на вашу беду. Вот я к вам и обращаюсь, - говорит Александр Николаевич.

Журналисты, конечно, могут обратить внимание общественности на какую-либо проблему, но жителям все равно придется потрудиться - как минимум написать обращение в нужную инстанцию. В Обнинске действует комиссия по безопасности дорожного движения, которая как раз и рассматривает все эти вопросы - возможность установить новые знаки, организовать «зебры» или сделать разметку. Значительная часть обращений решается в пользу жителей. Обратиться в комиссию можно по телефону: 39-237-46.

Диана КОРШИКОВА

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