Маршрутки «Обнинск-Белоусово» подорожали без согласования с региональным министерством!

Транспортная проблема всегда являлась одной из самых наболевших. Количество жалоб на плохое состояние маршруток, некорректное поведение водителей, долгое ожидание, лишь немного уступает сфере ЖКХ.

И все больше складывается впечатление, что маршрутчики действительно настолько неуязвимы, что ни власти, ни прокуратура, ни полиция им не указ.

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

На этой неделе в редакцию газеты поступили обращения от жителей города Белоусово, которые приезжают в Обнинск на работу.

Люди были возмущены тем фактом, что проезд в маршрутках внезапно подорожал на пять рублей - с 20 до 25.

- Никаких объявлений или предварительной информации не было! - говорят белоусовцы. - Для нас это было очень неприятным сюрпризом.

Люди начали расспрашивать водителей, мол, почему так получилось, но ответа не последовало.

- Возможно, перевозчики сами решили подзаработать, - предполагают жители.

Что примечательно, проезд подорожал не во всех транспортных средствах. Некоторые перевозили людей по старой цене - в 20 рублей, другие требовали 25.

- Странная у них ценовая политика, от Обнинска до Протвы, а это дальнее расстояние, - проезд стоит 40 рублей, а до Белоусово - 25, - говорит житель города Иван.

К концу недели в транспортных средствах появилось объявление, что стоимость проезда составляет 25 рублей. И подпись: «администрация».

- Мы начали спрашивать, какая администрация, кто согласовал? Нам ответили, что, дескать, власти подняли цены на что-то, поэтому и было решено повысить стоимость проезда, - жалуются белоусовцы.

Кстати, перевозчиком межмуниципального маршрута является знакомая всем и каждому ИП Арутюнян, с которой у администрации Обнинска были проблемы из-за некорректных перевозок на местном маршруте.

Также напомним, что Ирина Гарегиновна в 2017-м году была осуждена Савеловским судом (г. Москва) за дачу взятки сотруднику УГАДН, здесь уже речь идет о маршруте «Обнинск-Москва».

Принимая во внимание то обстоятельство, что Арутюнян совершила преступление в сфере ее профессиональной деятельности, связанной с обеспечением безопасности перевозимых пассажиров, суд посчитал необходимым оштрафовать предпринимательницу и оставить ей дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией пассажирских перевозок, на два года.

Впрочем, с «карты» исчезли только маршрутки, курсирующие по направлению в Москву. В Обнинске госпожа Арутюнян по-прежнему продолжает оказывать транспортные услуги.

АРУТЮНЯН ЗАКОН НЕ ПИСАН?

Надо отметить, что управление потребительского рынка транспорта и связи администрации Обнинска на сложившуюся ситуацию с повышением цен «Обнинск-Белоусово» повлиять никак не может. Причина, как пояснил начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ, кроется в том, что межмуниципальный маршрут «Обнинск-Белоусово» контролирует Минэкономразвития Калужской области. Власти наукограда занимаются только местными перевозками.

- Перевозчик обязан уведомить Министерство экономического развития Калужской области об изменениях в тарифах, мы этот вопрос не курируем. Также ИП Арутюнян может повышать стоимость, но обязательно требуется предварительное согласование с профильным министерством, - сообщил Иван Петрович.

По информации, полученной из регионального минэкономразвития, стоимость поездки на данном маршруте не менялась, уведомление не подавалось, тариф составляет 20 рублей.

ВОДИТЕЛИ САМИ ПОДСТАВИЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Что интересно, сама Ирина АРУТЮНЯН вообще не в курсе, что, оказывается, на маршруте «Обнинск-Белоусово» поднялись цены.

Как она сообщила, стоимость проезда по состоянию на 21.03.2019 составляет 20 рублей.

Но как быть с объявлениями, развешанными в маршрутках, гласящими, что теперь людям нужно платить 25 рублей?

Возможно, бизнесвумен стоит наведаться к своим водителям и лично проверить, насколько качественно они выполняют свою работу?

Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

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