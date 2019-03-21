Коммунальщики спасли от холода пенсионеров с улицы Победы

Жалобы на работу коммунальных служб поступают в редакцию регулярно, а вот похвала и благодарности в адрес сотрудников ЖКХ - дело очень редкое. На днях, например, к нам пришел житель города Владимир ОРЕХОВ, проживающий в доме №33 на улице Победы, который принес целое письмо, где рассказал, почему коммунальщиков нужно не только ругать, но и хвалить, когда они этого заслуживают.

«Верим ли мы в доброту и отзывчивость людей, если эти люди - работники ЖКХ? Большинство читателей скажет: «Не смешите!», - пишет пенсионер.

По его словам, жильцы многоквартирного дома страдали от проблем с отоплением. Соседи, встречаясь, жаловались друг другу на холод в квартирах, поминали недобрым словом управляющую компанию.

«Холодная квартира - это настоящая скованность тела, ломота в суставах, болезни и недомогания. Пенсионеры сутками вынуждены были спасаться от холода на кухнях с горящими газовыми горелками или включенными электроприборами», - пишет Владимир Иванович.

Сам он никуда и никогда не жаловался... до тех пор, пока не разболелась жена. Кроме того, пожилую одинокую соседку разбил инсульт. Так что мужчине пришлось действовать.

«Я написал письмо, передал через секретаря руководству МП «УЖКХ». Через день приехал главный инженер Алексей Григорьевич ПРОЦУН. Тактичный, вежливый. Произвел замеры, составил акт, Результаты замеров меня поразили: в угловой комнате, самой холодной, оказалось 19,6 градусов, хотя по нормативу должно быть 20. В остальных комнатах - 18 градусов. Алексей Григорьевич меня успокоил: «Температура не дотягивает до нормы, но постараемся вам помочь». Я этому не верил - неужели будут стараться ради каких-то 0,4 градуса?», - рассказывает пенсионер.

Но, к своему большому удивлению, ровно через день из своего окна он увидел аварийную машину МП «УЖКХ», того самого Алексея Григорьевича и бригаду слесарей... В тот же день холодам пришел конец, более того, главный инженер лично позвонил пожилому мужчине и поинтересовался, доволен ли тот работой?

«Я желаю всем этим людям - и руководителям, и слесарям - благополучия и счастья. И не просто желаю - я уверен, что так всё и будет. Потому что наша благодарность не проходит бесследно, она остается в нашей памяти, оздоровляет окружающую нас духовную атмосферу», - уверен благодарный житель дома №33.

Диана КОРШИКОВА