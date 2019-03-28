Жительница Ляшенко, 4 держит в страхе весь подъезд!

Женщина устраивает пожары и оргии на глазах у соседей!

В Обнинск пришла весна, на улице светит солнце, и наконец-то немного потеплело. Казалось бы, самое время порадоваться. Но для некоторых горожан это время года ассоциируется вовсе не с улыбками и цветочками, а со страхом сезонного обострения у проблемных соседей.

Больше всего сейчас страдают жители дома № 4 на улице Ляшенко - соседка Лена (имя изменено - прим. авт.) в любой момент, по их словам, может спалить весь дом, угнать детскую коляску или на худой конец пнуть чужую собаку.

ПРОБЕЖКА В СТИЛЕ НЮ

Лену здесь знают все, и к чудачествам дамочки уже давно привыкли. Бывает, выйдет она в подъезд в чем мать родила, усядется на лестницу, и смотри кто хочешь на ее прелести. Бывает, просто устраивает пробежки голышом вдоль длинного тусклого коридора. Иногда на кардио в стиле ню любуются местные мигранты, которые играют в догонялки с бегуньей. В общем, никогда не знаешь, что увидишь в подъезде, возвращаясь домой после работы.

Все это было бы весело, если бы не одно но - недавно Лена обвинила своего соседа в изнасиловании. Суд он проиграл и отправился отбывать 5-летний тюремный срок. Жильцы и родные мужчины в свою очередь уверены - безумная соседка все это выдумала!

Пожаловаться на нерадивую особу готовы, кажется, все соседи первого этажа. Из-за вечных закидонов у Лены уже давно отобрали ключи от общей кухни. Женщина несколько раз устраивала пожар в собственной квартире, а на кухне включала газ и творила бог знает что. Впрочем, из-за отсутствия места для готовки она не страдает. Лена вообще в квартире появляется редко, а если и приходит, то для того, чтобы разнести ее в хлам.

Когда мы приехали пообщаться с жильцами, Лены на месте не было, но это не помешало лицезреть ее покои - железная дверь была разнесена в клочья! По словам соседей, это уже третья такая дверь, причем выбивает ее сама хозяйка. Зачем - никто не знает. Антисанитария, вонь и полный хаос в квартире видны невооруженным взглядом. Но вместо того чтобы навести здесь порядок, дамочка устраивает оргии чуть ли не на глазах у прохожих.

«МЫ ЖИВЕМ КАК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ!»

Например, пару месяцев назад соседи сняли на видео очень пикантный диалог - так как дверь в квартире, можно сказать, отсутствует, все подробности общения Лены с собутыльниками доступны широкой общественности. На видео слышно, как двое мужчин просят ублажить их одним известным способом. Лена по-деловому торгуется и соглашается на одного.

Несчастные жильцы уже замучались гонять отсюда всех этих любителей ласки и живут в постоянном страхе, что однажды за этим делом мадам невольно застукают дети. Вообще, проходить мимо этой квартиры - экстремальный квест. Лена может пристать без всякого повода. Например, если вы идете на прогулку с собакой, может потребовать ее отдать, так как пес якобы ее. А если вы откажете - возьмет да и пнет несчастное животное.

Или, например, как-то раз у одной из соседок с двумя маленькими детьми исчезла коляска, которую она всегда оставляла в коридоре. Оказалось, что Лена возомнила себя детской медсестрой и рассекала по коридору с люлькой, утверждая, что там ее ребенок.

В итоге обнаружили коляску после пожара, который устроила эта героиня в своей квартире.

- Вонища стояла страшная! Мы тут чуть не задохнулись, - говорит соседка. - Когда пожарные все потушили, я проходила мимо ее квартиры, смотрю - а там наша коляска стоит.

- Мы тут живем как на пороховой бочке! - волнуются жильцы. - От нее вообще не знаешь, чего ждать!

А БЫЛО ЛИ ИЗНАСИЛОВАНИЕ?

Апогеем Лениных приключений стало обвинение в изнасиловании Сергея Ж. Как рассказала нам его сестра, Сергей уже давно не жил здесь, но иногда приходил навестить ее и друзей. Однажды придя в гости, он решил выпить вместе с компанией знакомых. Проблемная Лена, которая, по мнению сестры, ужа давно испытывала чувства к ее брату, весьма навязчиво хотела стать частью этой гулянки, но ее не принимали. Когда соседка окончательно всех достала, Сергей дал ей пощечину.

- Я его нисколько не оправдываю за этот поступок, - говорит сестра. - Но Лена пошла и написала заявление о том, что он пытался ее изнасиловать. Видимо, просто так захотела отомстить.

Как рассказала нам адвокат Сергея, в уголовном деле присутствовала справка о том, что девушка страдает психиатрическим заболеванием. В рамках расследования Лена проходила экспертизу. Однако когда допрашивали врачей-психиатров, они сделали вывод, что на тот период Лена была стабильна и фазы обострения не было.

В итоге суд был проигран, и Сергей отправился за решетку.

После этого связываться с Леной соседи просто боятся - вот так сделаешь замечание, а тебя потом «упекут» лет на десять. Кому это нужно?

- Когда был суд, я общалась с Лениным врачом, - рассказывает еще одна соседка Мария КУЗНЕЦОВА. - Спросила, что можно с ней сделать? Ответ: «А ничего. Терпеть. У нее прогрессирующее заболевание. В интернате она не удержится. Насильно ее тоже никто туда поместить не может. Терпите. Мне вас жалко, но ничего не сделать».

Несколько месяцев назад мы писали о еще одном проблемном жильце дома № 42 по улице Курчатова. Тогда мужчина, в квартире которого за долги отключили свет и воду, справлял нужду на пол, в переполненную ванную или вообще в вентиляционную шахту! Так вот, тогда соседи добились внимания властей, и те подготовили документы для выселения мужчины, даже нашли для него другое жилье согласно нормам. Может, если жители Ляшенко боятся контактировать с Леной, стоит начать контактировать с чиновниками?

Диана КОРШИКОВА

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