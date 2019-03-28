Депутаты приняли отчет Владимира Викулина и поспорили о гироскутерах

На этой неделе состоялось очередное заседание депутатов Обнинского городского собрания. Главный вопрос на повестке дня - отчет об итогах работы за 2018 год председателя парламента Владимира ВИКУЛИНА.

СПИКЕР ГОРСОБРАНИЯ НЕДОВОЛЕН «ЯЗВИТЕЛЬНОСТЬЮ» СМИ

В принципе, к деятельности спикера у журналистов вопросов не было - отчет выглядел складным и убедительным, а сам Владимир Васильевич заявил, что работу Горсобрания положительно отметил губернатор. Единственное, что удивило представителей СМИ, это неожиданный «камушек», залетевший в огород обнинской прессы.

Говоря об открытости депутатов и прозрачности всех принимаемых решений, Викулин отметил, что парламентарии тесно сотрудничают и со средствами массовой информации.

- Меня сегодня вдохновила оценка нашей работы Анатолием АРТАМОНОВЫМ, - признался председатель. - Но могу сказать, что не всегда СМИ стараются показать положительную работу депутатов, иногда появляется некоторая язвительность... Но может, это и полезно...

Присутствующие журналисты переглянулись, мол, ничего себе - вроде бы всегда старались писать объективно, а тут «на тебе».

Судя по тому, что доклад спикера был принять «на ура», настроение у всех присутствующих поднялось, и последующие вопросы обсуждались энергично и с огоньком.

Например, депутаты поспорили о том, могут ли владельцы гироскутеров и моноколес пользоваться велодорожками?

МОЖНО ЛИ ГИРОСКУТЕРУ И МОНОКОЛЕСУ НА ВЕЛОДОРОЖКУ?

Как сообщил в ходе доклада на тему вело-транспортной инфраструктуры Михаил НАРУСОВ, развитие этого вида спорта поспособствует появлению качественных новых велодорожек, парковок, а это в свою очередь позволит повысить безопасность велосипедистов на дорогах города.

- С медицинской точки зрения велосипедный транспорт - это в первую очередь, профилактика целого ряда заболеваний. Люди, регулярно использующие велосипед, более работоспособны, реже болеют, они более жизнерадостны, активны и многодетны, - заявил Михаил Абрамович и сорвал одобрительные овации.

Но кое-что в этой теме смутило другого депутата Владимира СВЕТЛАКОВА.

- Что входит в понятие велоспорт? Это самокаты? Гироскутеры? Моноколесо? Кому можно двигаться по велодорожкам? - поинтересовался народный избранник и удивил журналистов знанием молодежных способов передвижения.

- Владимир Борисович не просто так задал этот вопрос, он недавно освоил гироскутер, - пояснил Владимир Викулин.

- То, что вы перечислили, - это средства передвижения с механическим приводом, - ответил Светлакову Нарусов. - А тут нужно работать ножками. Поэтому на самокате тоже можно пользоваться велодорожками.

По его мнению, все, что приводится в движение с помощью мускулатуры и участвует в укреплении здоровья, имеет право на свою «тропинку».

Такое объяснение многие присутствующие нашли логическим, но тут взял слово вице-мэр по коммунальным вопросам Вячеслав ЛЕЖНИН:

- Хотя в правилах ГИБДД прописано, что велосипед - транспортное средство, та вело-инфраструктура, которая есть в городе сейчас, создана для всех средств передвижения, в том числе и для тех, которые были перечислены. Велодорожки созданы именно для них...

- Да нет, я не согласен, - заявил Нарусов, и тут же в зале поднялся гул.

Всеобщий спор был прерван рассказом Владимира ВИКУЛИНА о том, как однажды в одном немецком городке он перепутал велодорожку с пешеходной. Поэтому, резюмируя данную тему, он подчеркнул, что надо бы в будущем проработать и вопросы приоритета водителей двухколесного транспорта перед пешеходами.

Римма СУББОТИНА

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