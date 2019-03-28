Образование будущего

Через пять лет школы Обнинска могут превратиться в научные центры.



На этой неделе в лицее «Держава» прошли традиционные Педагогические чтения для работников образования города. Правда, в этот раз мероприятие значительно отличалось от предыдущих - перед учителями наукограда поставили глобальные и амбициозные планы на ближайшие пять лет.

К счастью, Обнинск начал реализовывать смелые научные проекты в образовании еще до того, как такую задачу поставило руководство страны. Но в ближайшие годы школы и детсады города ждут невиданные изменения.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Основная задача Педагогических чтений - определить на ближайший период цели, направленные на реализацию национального проекта «Образование». Более того, президент поставил перед педагогами серьезную задачу - к 2024 году Россия должна войти в десятку стран с самым качественным образованием! Настало время разработать план действий!

Сейчас в Обнинске работают 23 детских садика, 16 муниципальных школ и 4 частных. Всего под контролем системы образования находятся более 20 тысяч детей: 13 300 школьников и порядка 7 тысяч детсадовцев.

Как отметила в своем докладе перед педагогами начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА, уже сейчас каждое образовательное учреждение отличается собственным подходом, профориентацией и имеет свои ресурсные центры, в том числе по работе с одаренными ребятами или детьми с ограниченными возможностями.

Обнинску предстоит внести свой вклад в достижение цели, поставленной президентом, и для этого есть все задатки.

- Мы должны много работать, - заявила Волнистова. - В ближайшее время нас ждет реализация восьми региональных проектов: «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и «Цифровая образовательная среда».

ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ И ДЕТИ, И РОДИТЕЛИ

Проект «Современная школа» стартовал 1 января 2019 года. В рамках его предстоит обновить содержание и методы образования, и прежде всего это касается предметной области «Технология».

- Нам необходимо направить вектор развития в сторону научно-технического творчества, - отметила Волнистова. - Предполагается, что в субъекте численность обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами естественно-научного и цифрового направления, в 2020 году будет составлять 13,5 тысяч человек.

Кроме того, будет внедряться система наставничества с использованием потенциальных работодателей. То есть в профильном обучении школьников будут принимать участие непосредственно предприятия города.

В рамках этого проекта особое внимание уделено созданию новых мест в школах, чтобы не допустить появления второй смены. Впрочем, здесь нам бояться нечего - сейчас в городе идет строительство школы в 55 микрорайоне на 1100 мест, в планах - возведение школы в Заовражье.

Еще один проект - «Поддержка семей, имеющих детей». Он по большей части касается дошкольного образования. В рамках его будет решаться вопрос создания мест в детских садах, и в частности - в ясельных группах, чтобы молодые мамы могли без проблем выйти на работу. В Обнинске запланировано строительство детсада на Пирогова, 14, проект уже находится на экспертизе. Планируется создание групп кратковременного пребывания.

Появятся и некоторые новшества для семей, имеющих детей: будут открыты консультационные пункты, где родители смогут получить помощь по воспитанию детей.

ОБНИНСК УЖЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

В рамках другого проекта - «Социальная активность» - управлению образования предстоит плотно взаимодействовать с отделом по делам молодежи администрации города.

- Совместные проекты с Обнинским молодежным центром у нас уже реализуются, школы выполняют большую работу, - отметила Татьяна Волнистова. - У нас почти во всех школах есть добровольцы. К 2024 году в волонтерство будут привлечены 20% граждан, 75% молодежи. А так как в 2024 году студентами станут наши нынешние воспитанники, их нужно приучать к участию в общественных делах уже со школьной скамьи.

Еще один немаловажный проект - «Успех каждого ребенка» - реализуется в двух школах - №№ 16 и 7. Главная его идея - привлечение ребенка к получению дополнительного образования, и согласно плану, через пять лет таких школьников должно быть порядка 80%.

По словам Татьяны Валерьевны, Обнинск и сейчас достаточно близок к этому показателю, но достигается он за счет того, что в Центре развития творчества детей и юношества один ребенок ходит сразу в несколько разных кружков. А задача состоит в том, чтобы вовлечь каждого учащегося хотя бы в одно творческое направление.

- В рамках реализации этого проекта предполагается активно использовать онлайн-уроки «Проектория», внедрять проект «Уроки настоящего», - говорит Татьяна Волнистова. - Школам рекомендуется активно использовать создание индивидуального учебного плана, чтобы каждому ребенку обеспечить получение тех компетенций, которые ему понадобятся в будущей профессии.

Также, по мнению начальника отдела образования, школам нужно заниматься ранним выявлением талантливых школьников. Для этого на базе Центра развития творчества детей и юношества планируют создать открытый центр одаренных и талантливых детей. Привлекать к творчеству будут и ребят с ограниченными возможностями.

Как успешный пример развития допобразования Волнистова привела школы №№ 9 и 13, на базе которых созданы ресурсные центры по финансовой грамотности.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

Еще одно направление напрямую касается самих педагогов. Проект «Учитель будущего» направлен на то, чтобы вовлекать преподавателей в систему учительского роста, это система оценки компетенций учителей. Процедура будет регулярно корректироваться, будут использоваться контрольно-измерительные материалы. Предполагается, что к 2024 году 50% учителей региона будут включены в национальную систему учительского роста и 10% от общего количества педагогов пройдут добровольную независимую оценку своих компетенций.

- Также разрабатывается новая система аттестации руководителей образовательных учреждений, - добавила Волнистова. - Вероятнее всего, в нее будут включаться показатели эффективности работы учреждения как раз по этим проектам.

Также учителей будущего ждет новая система семинаров для поддержки педагогов и повышения их квалификации.

Еще один немаловажный проект «Цифровая среда» уже давно успешно внедрен в школьную жизнь наукограда. Электронные дневники и журналы, обмен проектами через соцсети и обратная связь с родителями плотно вошли в повседневную совместную работу родителей и учителей.

- В дальнейшем мы будем активно использовать образовательную платформу «Электронная школа», которая сейчас поддерживается министерством просвещения. Ее можно использоваться как дистанционно, так и на уроках. Также стоит задача обеспечить школы высокоскоростным интернетом. Кроме того, сейчас мы формируем техзадание по закупке оборудования для школы № 17 так, чтобы обеспечить современную информационную среду для создания информационного библиотечного центра.

В общем, планы грандиозные, но, что особенно приятно, вполне выполнимые для первого наукограда.

«ТЕХНОЛАБ» ВЫИГРАЛ ГРАНТ

После доклада в рамках Педагогических чтений в кабинетах начали работу всевозможные секции. На одной из них перед руководителями образовательных учреждений выступил директор частной школы «Технолаб» Андрей МИНАЕВ.

Недавно он выиграл грант конкурса Министерства науки и высшего образования РФ. В рамках гранта были выделены средства на развитие детского технопарка в Обнинске. Деньги будут распределены по каждому образовательному учреждению. Для этого предстоит выделить так называемые точки роста. Например, в школе № 1 существует агроэкологический класс - это профильное направление, на которое стоит выделить финансирование. Школа сможет, например, потратить деньги на развитие лаборатории для изучения химии и биологии.

В других учреждениях будут сформированы IT-классы, где-то обновят оборудование для кабинета технологии.

- 2019 год - это подготовительный период. Мы будем формировать дорожную карту: какое оборудование устанавливать, какой персонал будет работать в «Технопарке» - будут ли это учителя из школ, или это будет новый персонал, который мы обучим совместно с «Технолабом». Все эти вопросы будем решать в течение года, - резюмировала Волнистова.

Диана КОРШИКОВА

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