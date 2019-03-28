Больше, чем дружба

Обнинск и Мяньян обменяются студентами и полезным опытом в научной сфере.

В течение этой недели Обнинск посетило сразу несколько делегаций из разных провинций КНР. Одна из встреч прошла в понедельник в Доме ученых - мэр города Владислав ШАПША встретился со своим китайским коллегой из города-побратима Мяньяна (провинция Сычуань) - господином Юань ФЕНГ.

Представителям КНР рассказали о проектах, которые реализуются в первом наукограде, и достижениях обнинских научных предприятий. Оказалось, что между нашими далекими городами больше общего, чем может показаться на первый взгляд...

ПРОВЕРКА ДРУЖБЫ ПРОШЛА УСПЕШНО

Визит китайской делегации был ответным - в сентябре прошлого года представители от Обнинска во главе с сити-менеджером уже посетили Мяньян. Тогда в рамках Международного форума - VI научно-технологической выставки - стороны подписали сразу четыре соглашения и утвердили планы для дальнейшего сотрудничества между побратимами.

- Я очень рад видеть вас в Обнинске, мы помним, какую встречу нам организовали в Мяньяне, и, пользуясь случаем, хотим сказать слова благодарности, - отметил в приветственном слове Владислав Шапша. - Несмотря на то что на улице прохладно, я уверен, что наша встреча будет теплой! Почти 18 лет длятся отношения между нашими городами, это большой срок для того, чтобы проверить нашу дружбу. За эти годы и мы, и жители наших городов лучше узнали друг друга. В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве, и сейчас мы рассчитываем на активное развитие этих отношений, и некоторые результаты уже есть.

Результаты действительно более чем впечатляющие - наладить связи с китайскими партнерами удалось как «Центру реабилитации», так и ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Но прежде чем углубиться в детали многолетней совместной работы, заместитель мэра по экономике Геннадий АНАНЬЕВ представил гостям подробную презентацию о наукограде.

О ЗАСЛУГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

По словам Геннадия Евгеньевича, в Обнинске проживает 118 тысяч человек, и 10 тысяч из них - занимаются наукой. Большой интерес наш регион представляет и для инвесторов. Так, например, на петербургском экономическом форуме, где были подведены итоги рейтинга инвестиционного климата России, Калужская область заняла пятое место.

- Сегодня регион идет по пути создания индустриальных парков, это отвечает всем запросам инвесторов, которых мы привлекаем, - пояснил Ананьев. - В Калужской области действует 12 индустриальных парков, одним из них является «Обнинский индустриальный парк». Также действует Особая экономическая зона и технопарк. Сегодня Калужская область удерживает лидирующие позиции по темпам роста экономики. Перспективными сферами развития являются фармацевтика, сельское хозяйство, производство стройматериалов и медицинского оборудования.

Господин Фенг выразил неподдельный интерес к развитию региона и поинтересовался, каковы доходы самого большого его предприятия? По словам Ананьева, в целом товарооборот Калужской области с Китаем за 2018 год составил 1,3 миллиарда долларов.

- Наш регион пошел по пути создания кластеров, в данный момент их пять, - добавил Ананьев. - Кластер производства автомобилей и их компонентов - Volkswagen, Citroen, Mitsubishi, Volvo. Кластер фармацевтики и биотехнологий - 63 компании, половина из которых расположена в Обнинске (Hemofarm, Berlin-Chemie, «Ниармедик»). Кластер ядерных и радиационных технологий - предприятия этого кластера все находятся в Обнинске. И кластер IT-технологий.

Кроме того, Геннадий Евгеньевич отметил, что Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый шелковый путь», который объединяет экономические интересы России, Китая и Восточной Европы, так что наукоград будет и в дальнейшем укреплять свои позиции на международной арене.

МИРНЫЙ АТОМ В ДЕЙСТВИИ

От лица обнинской науки мэра Мяньяна поприветствовал и руководитель Физико-химического института имени Карпова Олег КОНОНОВ. В своей речи Олег Евгеньевич отметил, что Обнинск - уникальный город, ведь именно здесь разрушительная сила атома была поставлена на службу здоровью человека.

- Здесь лечат онкологические заболевания не только россиян, но и граждан других стран. В этом году исполнится 55 лет реактору Карповского института, на этом реакторе мы не производим электроэнергию, мы производим изотопы для медицинского назначения, - подчеркнул Кононов.

Заместитель директора по организационно-воспитательной работе ИАТЭ НИЯУ МИФИ Евгений ЧУРКИН в свою очередь напомнил, что в сентябре институт подписал соглашение с Юго-западным университетом наук и технологий Мяньяна.

- Мы ведем плодотворное сотрудничество, представители вашего университета уже были у нас, сейчас мы договариваемся о стажировках наших студентов в Китае, и ваших - у нас, - сказал Чуркин.

К слову, на базе ИАТЭ в скором времени будет отрыт один из первых в России научных инновационно-технологических центров. Как отметил Шапша, ранее президент Владимир ПУТИН заявил, что в стране необходимо создать 15 центров подобного уровня, и один из них как раз расположится в первом наукограде. В связи с этим китайских коллег пригласили к дальнейшему сотрудничеству и более плотной совместной работе.

СОТРУДНИЧАТЬ БУДЕМ ТЕСНЕЕ

Судя по словам господина Фенга, китайская сторона целиком и полностью готова продолжить эту дружбу. Более того, с Россией, как оказалось, китайского мэра связывают и личные теплые воспоминания.

- Я родился в 70-х гг., мой отец изучал русский язык, поэтому я очень хорошо знаю вашу страну. Китай и Россия соединяются горами и реками. Мяньян с Обнинском очень похожи - у нас тоже есть свой физико-инженерный институт, есть самое мощное учреждение по исследованию аэродвигателей. Внимательно послушав вашу презентацию, я понял, что надо изучать ваш опыт в сфере наукоемких технологий. Мы считаем, что ваши научные исследования похожи на наши, а значит, у нас могут сложиться взаимовыгодные отношения. Желаю, чтобы наше сотрудничество стало еще теснее.

В знак уважения и теплой дружбы гости подарили наукограду пергамент с китайским орнаментом ручной работы, а Владислав Шапша презентовал в ответ графическую картину обнинского художника Александра ШУБИНА.

Диана КОРШИКОВА

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