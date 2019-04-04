Плесень на стенах и лужи на подоконниках

Какие еще сюрпризы для переселенцев из «брусчаток» приготовил СМУ «Мособлстрой».

Общественность города в эти дни обсуждает историю жительницы новостройки на Комсомольской, 9 Юлии СКРИПКИНОЙ.

За эпопеей с расселением жителей допотопных «брусчаток» следит весь Обнинск, и сейчас горожанам интересно - как поживают новоселы в современных квартирах. Как выяснилось - не очень-то и хорошо. И сегодня мы расскажем одну из таких историй.

Девушка пожаловалась на то, что уже полгода в ее новой квартире протекает потолок, а месяц назад появились проблемы и с трубами - в воду из-под крана стали попадать мелкие частички непонятного происхождения.

Мы навестили Юлию, оказалось, что ее случай далеко не единичный. В квартирах компании СМУ «Мособлстрой» другие соседи выявили целый ряд строительных «недоразумений»!

ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ НАД КОЛЫБЕЛЬЮ

У Юлии с мужем двое маленьких детей, внешне семейное гнездышко выглядит уютно и тепло, но хозяева квартиры знают, какие подводные камни скрываются за этим милым интерьером.

Проблемы начались в октябре - практически сразу как новоселам выдали ключи.

- Я еще тогда подумала: как-то быстро дом построили, - вспоминает Юлия. - Мы ждали заселения, и пока возводили дом, периодически проезжали мимо, смотрели и каждый раз удивлялись, как быстро появляются этаж за этажом.

Сейчас именно на эту спешку и пеняет хозяйка квартиры. Иначе как можно объяснить, что сразу же после заселения в детской комнате потек потолок?

Учитывая, что Семья Скрипкиных живет на самом верхнем шестом этаже, соседи их затапливать точно не могут. Выше квартиры расположен только техэтаж, а после него - крыша. Соответственно, дело, скорее всего, в допущенных ошибках при самом строительстве.

Из-за протечки на потолке стала появляться черная плесень - как раз над детской кроваткой. Мебель в срочном порядке передвинули и сразу же обратились к застройщику.

- К нам приехали и просушили потолок строительным феном, - говорит Юлия. - Только какой от него толк, если проблема не в потолке, а в том, что где-то выше, вероятно, есть протечка.

ОКАЛИНЫ НА ОКНАХ

В феврале специалисты навестили Юлию еще раз - проделали какие-то дырки и залили их строительной пеной. В общем, навели косметический лоск, а саму проблему так и не устранили. В итоге сейчас потолок вновь стал подавать признаки протекания!

- Я позвонила застройщику, мне сказали, что специалист в отпуске, и нужно подождать две недели, он вернется после 5 апреля, - рассказывает Юлия.

Помимо потолка и труб с грязной водой, выявились и другие проблемы - например, своей жизнью живут батареи, которые «шпарят», когда тепло, и охлаждаются в морозы. Или вот еще интересный факт - установленные застройщиком окна на кухне покрыты окалинами!

- Видимо, во время стройки рядом с окнами проводили какие-то работы, и сейчас они усыпаны черными пятнами - днем на улицу смотреть невозможно, - говорит Юлия. - При этом застройщик говорит, что это не гарантийный случай. Мы связывались с компанией, которая предоставила застройщику окна, пришел сотрудник, посмотрел, сказал, что это не их вина, и они ничего менять не будут.

Несмотря на такое количество дефектов, Юлия не теряет оптимизма и надеется, что СМУ «Мособлстрой» все-таки однажды их устранит.

«МЫ СБЕЖАЛИ ИЗ ЭТОГО ДОМА!»

А вот ее бывшая соседка София ждать от застройщика снисхождения не стала и попросту поскорее продала квартиру.

- У нас был ужаснейший конденсат не окнах, на подоконниках образовывались лужи, - с ужасом вспоминает бывшая владелица одной из квартир на шестом этаже. - Влага поднималась по краям окна, всё было мокрое. В другой комнате у нас тоже было пятно диаметром 30 сантиметров. Сушили, обрабатывали хлоркой, чтобы избавиться от черной плесени, но ничего не помогало. Застройщик уверял, что так и должно быть, мол, новый дом так сохнет.

Девушка самостоятельно пыталась выяснить - действительно ли дом построен по современной технологии, но в ГОСТах так и не нашла информации о том, что на подоконниках должны быть лужи, а на потолках - здоровенные подтеки.

- Вероятно, при строительстве использовались не самые дорогие материалы, делали как попало, на скорую руку. В общем, слава богу, что мы оттуда сбежали, - вздыхает София.

После того как интервью с Юлией появилось в соцсетях, нашлись и другие соседи, которые подтвердили наличие проблем в новостройке.

Мария БЛОХИНА, например, выложила фото своего заплесневевшего подоконника и тоже усомнилась, что это нормально. Другая соседка с шестого этажа Ольга БОРОВЛЕВА заявила, что хоть с потолка у нее не течет, но стены очень холодные, и их также беспощадно атакует плесень.

- Я уже замучилась вызывать управляющую и «Мособлстрой». Последнее, что они говорили, так это то, что утеплят техэтаж, но пока безрезультатно, - говорит Ольга.

«СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ...»

А пока жильцы жалуются журналистам на бездействие застройщика, тот все-таки решил проявить активность. Только вот не в устранении многочисленных «пробоин» в потолках, а в комментариях в социальных сетях.

По словам заместителя генерального директора СМУ «Мособлстрой» Игоря ШАРДИНА, «в квартире Юлии проводились работы, однако в зимний период причину устранить не удалось. Собственнице было сообщено, что устранение причин и последствий будет произведено после потепления». На самом деле, собственнице сообщили, что устранять неполадки будут после того, как руководство строительной конторы вернется из отпуска. И потом - потеплело на улице еще на той неделе, но что-то никто из ваших подчиненных на Комсомольскую, 9 так и не приехал.

- Справедливости ради согласитесь, что работа по вашей жалобе производилась, хоть пока не удалось устранить проблему, - настаивает в диалоге с жительницей Шардин. - Понимаю Ваше негодование, но стоило дождаться завершения работ с нашей стороны.

Что же касается окон, то и здесь заместитель гендиректора уверен, что сырость и лужи - это обычное явление.

«Светопрозрачные ограждающие конструкции имеют самое меньшее в квартире сопротивление теплопередаче, что означает, что при высокой влажности в квартире и отрицательной температуре на улице на точке росы на окне будет скапливаться влага. Справиться с этим можно только путем восстановления температурно-влажностного режима, т. е. попросту проветривая. Это указано в инструкции по эксплуатации, но не все ее читают», - считает Игорь Викторович.

Жители удивляются - это как же надо проветривать квартиру, чтобы удалить образовавшуюся плесень? Может, все-таки дело в том, что кто-то изначально некачественно строит и сейчас просто не хочет переделывать свою работу? Или тянет время и ждет, когда закончится гарантийный срок строительных работ? Тогда и к застройщику претензии уже будут неактуальны.

Ответить на эти вопросы наверняка сможет Жилинспекция. И пока руководство СМУ «Мособлстроя» ищет виноватых в социальных сетях, с Юлией уже связались другие соседи, которые предлагают объединить усилия и пригласить специалистов из надзорных органов - пусть они теперь решают, нормальны ли лужи на подоконниках и плесень на стенах.

Диана КОРШИКОВА

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