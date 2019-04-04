Справедлива ли к Трушкову «Справедливая Россия»

В преддверии выборов 2020 года партии начинают чистить свои ряды, проводить сверку членов. В общем, готовиться к покорению вершин политического Олимпа.

Избирательная кампания 2015 года проходила громко и весело. Но время быстро пролетело, и пришла пора готовиться к очередной битве за мандаты.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ФОРМУЛИРОВКА «ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ»

Для любой партии нелишне будет знать, кто составляет ее ряды и сколько тех, кто поддерживает ее идеи. Сверка рядов партии «Справедливая Россия» в Обнинске закончилась выговором главе обнинских эсеров Александру Трушкову. Впрочем, выговором дело не ограничилось, председателя обнинских справедливороссов калужское отделение партии изгнало из своих рядов.

Решение совета бюро, заседание которого прошло 20 марта, документально оформили не сразу, и формулировка исключения некоторое время оставалась интригой.

- За что? - интересуются и сам Александр Трушков, и любопытствующие граждане.

Пришли сведения с поля битвы, что с формулировкой «за бездействие», тем более что в этот же день был объявлен выговор. Решение было принято единогласно.

- А выговор-то за что? - возмутились сочувствующие.

Дело в том, что с осени 2018 года все региональные отделения проводили сверку численности членов партии «Справедливая Россия». К марту не удалось завершить перекличку только Обнинску.

- Сверка проходит, - объясняет Александр Трушков. - В обнинском отделении «СР» числится 300 с лишним членов партии. Кто-то уехал, кто-то умер, кто-то телефон сменил. По каждому человеку нужно потратить минимум полчаса для того, чтобы выяснить все вопросы. Сверка ведется с конца января, и на 60% работа уже завершена. А что происходит в региональном отделении?

ДИСКРЕДИТИРОВАЛ ЛИ АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»?

Александр Витальевич категорически не согласен с формулировкой «за бездействие».

- Что в последние три года делала «Справедливая Россия» в Обнинске? - поинтересовались мы.

- Не я стал тем триггером, который остановил работу партии, - уверен Александр Трушков. - И я уверен, что формулировка об исключении из партии точно будет не «за бездействие», а «за дискредитацию партии».

- Так Вы еще и дискредитировали ее? - спросили мы, в полной уверенности, что лучше формулировка «за бездействие», чем «за дискредитацию». В одном случае человек просто чего-то не делал, а в другом - злонамеренно порочил родную партию.

- Нет, конечно, - успокоил нас Александр Витальевич. - Но меня уже судили полгода назад. На «Фейсбуке» у меня несколько десятков постов за «Справедливую Россию» и несколько постов критики партии власти. Про «Справедливую Россию» с момента последнего заседания, на котором я был, ничего не писал.

- Когда было последнее заседание?

- Осенью.

Действительно, странно: если человек дискредитировал партию осенью или летом, почему только сейчас, весной, его исключают?

ХОТЕЛОСЬ БЫ УЙТИ ДОСТОЙНО?

- Меня на этом бюро вообще не было! - возмущается Александр Трушков.

- Действительно, странно, почему человека не позвали на такое важное заседание? - спрашиваем мы у Нины ИЛЛАРИОНОВОЙ.

- Александр Витальевич тоже меня не позвал, когда меня исключал из членов Совета обнинского отделения партии, - отвечает депутат Заксобрания. - Впоследствии это решение было признано высокой партийной ревизионной комиссией нелегитимным.

- Александр Витальевич, Вы будете оспаривать это решение? Или сами хотите оставить партию? - поинтересовались мы.

- Я готов оставить пост председателя обнинского отделения партии. Я даже предоставлял кандидатуру вместо себя, но ее не приняли. Я готов остаться на последних ролях. Может, и выйду из партии, но решение это хочу принять самостоятельно.

По его словам, он сам когда-то принимал в партию Илларионову и Бычкова (глава калужских эсеров).

- Можно было вести себя иначе по отношению ко мне, - уверен бывший председатель.

Однако товарищи по партии и этот эпизод оспаривают: - Меня в партию принимал Перчан, он же билет вручал, - парирует Нина Васильевна. - Депутатом Горсобрания и Заксобрания в 2010 году я стала, когда не входила ни в какую партию. Люди за меня проголосовали, и я выиграла мандат в Калужское Заксобрание и в Городское. И я решила остаться в Обнинске. Тогда я была беспартийным человеком, решение о передаче мандата принимала самостоятельно. И я отдала его Александру Трушкову.

На момент сдачи номера в типографию копию решения об исключении из партии Александр Трушков все-таки получил, но с оценкой своей деятельности однопартийцами не согласен.

Где и на каком новом месте возродится Александр Трушков? Вероятно, к майским праздникам мы об этом узнаем.

Рената БЕЛИЧ

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