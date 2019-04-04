В Малоярославце школьника едва не засосало в грязевое болото в центре улицы

Поговорку о том, что «одно лечат, а другое калечат», на этой неделе вспоминали очень многие жители улицы Старой Садовой в соседнем Малоярославце. В течение нескольких лет люди просили привести в порядок дорогу, которую коммунальщики разрыли для прокладки труб, но так и не были услышаны властями. В итоге на днях в море из грязи и глины провалился ребенок!





ВМЕСТО ДОРОГИ - МЕСИВО ИЗ ГРЯЗИ

К сожалению, в стране не редки случаи, когда люди, а в особенности старики и дети, падают в открытые канализационные люки или неогороженные «окопы» для прокладки коммуникаций. Казалось бы - столько было трагедий, пора бы уже выучить этот урок и навести порядок в коммунальной сфере. Но малоярославецкие чиновники, похоже, до сих пор думают, что не велика беда, если у людей вместо дороги - засасывающее болото с глубокими «впадинами».

Как рассказала нам жительница одного из домов на улице Старой Садовой Ольга Александровна, дороги здесь не было никогда - вместо асфальтового покрытия улицу засыпали песчано-гравийной смесью, и худо-бедно люди по ней пробирались к своим домам. Но два года назад на Старой Садовой решили поменять газопровод. Улицу перекопали и ничем не засыпали.

- Привезли откуда-то старый гравий, видимо, с железной дороги, так как он был перемешан с мазутом, и частично его раскидали, - рассказывает Ольга Александровна. - Мы еще тогда звонили в администрацию, просили, чтобы нам привели дорогу в порядок, как было раньше. Но она так и стояла.

А год назад жители этой улицы попали в программу «Чистая вода» - тоже вроде бы позитивная новость, но закончилось это тем, что на Старой Садовой вновь появилась техника, которая начала менять водопровод. И без того израненная и перекопанная улица превратилась в ухабистые траншеи, в которых можно погрязнуть по пояс! Работы по перекладке труб закончились уже давно, а дорогу так никто в порядок и не привел.

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ ПРОЛЕГАЕТ ЧЕРЕЗ БОЛОТО

Впрочем, попытки, видимо, все-таки были - в центре улицы уже долгие месяцы лежит целая гора песка, которую никто так и не разровнял. Впрочем, легче от этого жителям бы не стало - один лишь песок без щебня тут не поможет.

- Мы ходили к мэру, в прокуратуру, а нам отвечают - ждите, - негодует пенсионерка.

А пока люди «ждали», здесь случилось ЧП. Дело в том, что улица примыкает к территории школы № 4. К руководству учебного заведения, кстати, жители тоже обращался и просил как-то повлиять на ситуацию, чтобы путь к знаниям не пролегал через «грязевые ванны». В итоге, пока взрослые пытались достучаться до властей, в одну такую грязевую канаву провалился третьеклассник. Мальчик побежал за мечом и по пояс угодил в глиняное болото! Откапывать ребенка пришлось всей улицей. К счастью, школьник отделался легким испугом и потерей ботинка - его безвозвратно засосало в глубины местной «Мариинской впадины».

Если кому-то история покажется смешной, то точно не жителям Малоярославца, которые все еще помнят аналогичное ЧП, которое произошло в том году на улице Московской. Там дети также ушли по пояс в сточную канаву и едва не утонули!

При таком количестве несчастных случаев удивляет спокойствие и беспечность местных чиновников. Они все еще предлагают людям потерпеть - до тех пор, пока не наступит тепло и не растает снег, мол, тогда уже можно будет ровнять дорогу, а сейчас класть гравий в грязь смысла нет. Только вот стабильное тепло к нам придет не раньше мая, а что делать сейчас? Ждать, пока провалится кто-нибудь еще?

«ПЕРЕД МАЛЬЧИКОМ НЕ ИЗВИНИЛИСЬ, И НЕ СТАВИЛИ ТАКОЙ ЗАДАЧИ»

Мы попросили прокомментировать ситуацию мэра Малоярославца Руслана САИДОВА:



- Позиция администрации в этом вопросе очень прозрачная. Длина Старой Садовой улицы всего 300 метров. Но, несмотря на то что она довольно короткая, она является одной из самых худших улиц города и действительно требует ремонта.

В прошлом году мы там реализовали программу «Чистая вода». Так как программу мы закончили и свернули к началу зимы, соответственно, о ремонте дороги речи не шло. Поэтому я встретился с инициативной группой и заверил наших граждан, что мы сделаем гравийное покрытие в 2019 году. При утверждении бюджета городские депутаты поддержали это решение. Изначально планировали потратить порядка 300 тысяч рублей, но потом пересчитали и выделили 700 тысяч. Деньги есть, лот разыгрывается.

- В какие сроки планируете отремонтировать дорогу?

- На самом деле, любой чиновник знает, что каждый рубль не тратится по принципу «сегодня решили, а завтра потратили», он проходит определенные процедуры через торги. Иногда в ходе торгов случаются форс-мажоры. В том году, например, на ремонт улицы мы заложили 4 миллиона рублей. Определился подрядчик, но обязательства свои не выполнил. Пришлось эти деньги перенаправить на следующий год и повторно проводить все процедуры. Надеюсь, что в данном случае все будет в порядке. Крайний срок - начало лета.

- Кто-нибудь из чиновников извинился перед мальчиком и как-то объяснился с его родителями? Все-таки ребенок испугался...

- Нет, и не ставили такой цели, откровенно говоря, я не знаю, что это за мальчик. Могу сказать, что администрация делает все, чтобы сейчас там было безопасно.



Диана КОРШИКОВА

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