Обнинск на поддался на провокации!

Провокации, фейки и потасовки. Мэр Обнинска рассказал всю правду о нашумевшем матче.



Происшествие с избиением фанатов в Обнинске на этой неделе обсуждали многие федеральные СМИ и спортивные паблики. Тридцатисекундное побоище незадолго до начала матча «Квант» - «Торпедо» в течение дня обросло фантастическими «подробностями» и ужасающими «фактами», которые к вечеру вылились в настоящую истерию и панику.

Мэр города Владислав ШАПША эксклюзивно для «Недели Обнинска» ответил на все вопросы по поводу драки и рассказал о том, сколько дежурило полицейских в тот день, и были ли на самом деле многочисленные раненые и убитые.

В век современных технологий и социальных сетей любое происшествие, запечатленное на видео, уже в следующее мгновение может стать достоянием общественности, которая, чего греха таить, любит «перчинку». Проблема только в том, что иногда за кадром остаются очень важные детали, которые в корне меняют суть происходящего.

Давайте разберем по пунктам основные вопросы, которые возникли у горожан и болельщиков.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ФАНАТЫ?

Основной претензией горожан остается то, что полицейские якобы «проморгали» появление целой толпы фанатов. Комментаторы в соцсетях негодуют - как так? Почему город не подготовился и не сопровождал гостей с электрички до самых ворот «Труда»? Неужели никто не заметил появления на вокзале компании из 50 человек?

Как пояснил Владислав Шапша, дело в том, что та самая толпа, которая устроила дебош, «десантировалась» в Обнинске вовсе не с электрички, как предполагали многие. Если бы это было так - заметить агрессивно настроенных граждан не составило бы никакого труда. Но прибыли они на машинах. Это и позволило им рассредоточиться по городу, припарковаться во дворах и, грубо говоря, слиться с толпой.

По словам Владислава Валерьевича, фанаты прибыли из Москвы и соседних районов. Вероятнее всего, связь между собой они держали через общий чат в мессенджере, где договорились о совместных действиях, месте и времени встречи.

Кроме того, изначально они не были одеты в белые футболки - их они нацепили непосредственно перед тем, как выбежать на площадь Лейпунского. После непродолжительной раздачи тумаков они налету посрывали опознавательную одежду и также дворами разбежались в разные стороны.

ГДЕ БЫЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В МОМЕНТ ДРАКИ?

У многих горожан сложилось впечатление, что стражи порядка в тот день якобы бездействовали, и вообще, их количество не позволяло обеспечить порядок и безопасность на улицах города в день матча.

- Почему не привлекли полицейских из соседних муниципалитетов?

- Зачем проводить игры, если город не готов контролировать неуправляемых фанатов? - возмущались «диванные критики».

По словам мэра, в тот день дежурство несли 124 полицейских и 50 омоновцев, привлекались силы соседних районов и Калуги. Тот, кто в тот день выходил на улицу, видел дежурившие и патрулирующие наряды. Более того, сотрудники правоохранительных органов находились в местах дислокации болельщиков на пути от вокзала до стадиона. Именно поэтому группа дебоширов не появилась, например, на улице Красных Зорь или на Курчатова, где дежурили полицейские, а тайком пробиралась через дворы.

И тем не менее стражи порядка появились на месте «разборок» уже через несколько секунд после столкновения. Поэтому говорить о том, что власти в этой ситуации что-то не проконтролировали и не заметили - несправедливо.

ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ НА МЕСТЕ НЕ ПОЙМАЛА НИ ОДНОГО ФАНАТА?

На кадрах с дракой видно, что на месте появляются полицейские и распугивают толпу. При том, что им не составляет никакого труда буквально схватить за руку любого из участников беспорядка, никто этого не делает. Почему?

- В этой ситуации полицейские действовали абсолютно правильно, - уверен Владислав Шапша. - Если бы они схватили хотя бы одного человека, у других бы появилось желание его отбить. Это могло бы спровоцировать новый более серьезный конфликт. Благодаря тому что в Обнинске успешно реализуется программа «Безопасный город», идентифицировать и получить информацию о большинстве участников не составляет труда.

По словам градоначальника, в данный момент обнинская полиция совместно с коллегами из других городов, откуда прибыли фанаты, проводит серьезные оперативные мероприятия, ведутся допросы.

БЫЛИ ЛИ ТРУПЫ И ЧТО С ПОСТРАДАВШИМИ?

Сразу отметим, что ни один житель Обнинска в этой заварушке не пострадал, и никаких трупов, о которых якобы умалчивает КБ № 8, нет. Тумаки были адресованы исключительно болельщикам «Торпедо». Большая часть из них отделалась синяками и от помощи медиков отказалась.

На сайте футбольного клуба через пару дней после матча появилась следующая информация.

«Один из пострадавших получил серьезные травмы: ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и рвано-ушибленные раны. Мы призываем сотрудников органов внутренних дел разобраться в инциденте и привлечь к ответственности нарушителей правопорядка», - говорится в сообщении.

Речь идет о том самом человеке, который запечатлен на кадрах лежащим на асфальте и которого особо впечатлительные граждане уже записали в мертвецы. Звучит диагноз действительно жутко, только вот сам молодой человек от госпитализации в Обнинске в тот день отказался и без всяких проблем самостоятельно добрался до дома. В Москве же он все-таки обратился в больницу, где и зафиксировали травмы.

По словам Владислава Шапши, на протяжении всех этих дней власти наукограда держали связь с пострадавшим и предлагали ему написать заявление в полицию.

- Никакие документы в ОВД не поступали, в наш отдел с заявлением он обращаться не хочет, - говорит градоначальник. - Я сам с ним на днях разговаривал, это веселый молодой парень. По поводу этой ситуации он даже пошутил, что получил боевое крещение, и теперь будет что рассказать внукам.

ДРАЛИСЬ ИЛИ ПРОСТО ШУМЕЛИ?

Если посмотреть видео внимательно, то можно заметить, что стихийная толпа не столько раздает пинки и машет кулаками, сколько наводит шум и хаос. Более того, обнинцы, снимающие видео, кажется, не чувствуют опасности и воспринимают «побоище» больше как «показательные выступления» фанатской тусовки.

В целом, для околофутбольного мира подобные стычки - дело привычное и традиционное, поэтому сами их участники воспринимают битвы вполне спокойно. Но, как читает Владислав Шапша, для Обнинска такие потасовки не характерны, поэтому горожане, смотря видео, отреагировали бурно и эмоционально.

Масла в огонь добавили и откровенные вбросы в городские паблики, когда из ниоткуда стала появляться не только недостоверная информация о «многочисленных раненых и погибших в разных частях города», но и видео избиений посетителей в обнинских магазинах. По факту же под видом свежих кадров интернет-сообществу подсовывали видео какой-нибудь двухлетней давности, сделанное вообще в другом городе.

Все это породило волну возмущения, страха и бесчисленных комментариев по поводу того, что власти Обнинска не могут обеспечить безопасность людей. В реальном же мире ни один магазин города не подвергся налету! Болельщики «Торпедо», прибывшие на матч заранее, спокойно разместились в гостиницах, вечером ходили в кафе и мирно проводили время.

ПРАВОМЕРНО ЛИ БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН БРАНДСПОЙТ?

Неприятная ситуация произошла и во время самого матча.

«В конце первого тайма гостевой сектор был облит водой из брандспойта. Вышеуказанные действия могут причинить вред здоровью людей и являются неправомерными. Призываем компетентные органы оперативно отреагировать на наши запросы, разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных. Считаем, что подобные меры по «организации порядка» не должны впредь применяться на стадионах нашей страны, так как они негативно влияют на имидж российского футбола», - говорится на официальном сайте «Торпедо».

А вот о чем умалчивается в этом сообщении, так это о том - почему к фанатам применили брандспойт. К тому же, те, кто присутствовали на матче, прекрасно понимают, что разговоры о том, что людей облили ледяным душем - явное преувеличение. На деле же «выстрел» был предупредительный - не для того, чтобы насквозь намочить одежду, а скорее, чтобы освежить и призвать к порядку. Никто мокрым со стадиона не ушел.

К сожалению, некоторым из болельщиков удалось пронести на трибуны фаеры, которые запрещены на футбольных матчах. Обвинять в этом полицию было бы, наверное, несправедливо, так как дымовые спецэффекты мы можем видеть и на мировых турнирах, где, по идее, контроль и охрана обеспечиваются на самом высоком уровне.

Несмотря на то что фанатов предупреждали как заранее, так и во время матча о том, что нельзя поджигать фаеры, это требование выполнено не было. Утихомирить толпу пытался даже начальник ОВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, который лично выступил перед фанатским сектором.

- Болельщиков неоднократно предупреждали, но ситуация усугублялась, зажженных фаеров становилось все больше, - объясняет Шапша. - В какой-то момент были зажжены одновременно около 20 штук, два из которых оказались на дорожке, которая сделана из горючего материала. У нас уже была ситуация несколько лет назад, когда факел оказался на поле, и тогда он прожег дыру. Мы не знали, что болельщики собираются делать, и куда они кинут фаер в следующий раз. Поэтому я считаю, что брандспойт был применен правомерно в целях предупреждения. После этого, кстати, во втором тайме на трибунах беспорядков больше не наблюдалось.

ПОСТРАДАЛИ ЛИ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ ОТ ПОЛИВАНИЯ ВОДОЙ?

В укор обнинским властям некоторые торпедовцы ставят то, что во время поливания водой на трибунах находились женщины и дети, а на улице было холодно. Здесь сразу возникает вопрос - а что делали малыши и их матери на именно фанатской трибуне, которая предназначена для самых, мягко говоря, активных фанатов, которые поджигают фаеры, выпивают, матерятся и громко кричат?

- Я хотел бы обратить внимание, что руководство «Торпедо» сидело не со своими фанатами, а в секторе болельщиков «Кванта» и вполне комфортно себя чувствовало, - говорит Владислав Шапша. - Группа музыкантов, которые поют гимн «Торпедо», с детьми и женами были размещены также в наших секторах и дискомфорта не испытывали. Никакой натянутости отношений не было - нужно просто вести себя культурно.

Грубо говоря, если бы кого-то не устраивало его местоположение и обливание водой - можно было без проблем пересесть в хозяйский сектор.

Впрочем, для футбольного клуба «Торпедо» подобные претензии в адрес принимающей стороны могут быть выгодны. В их интересах сейчас «перевести стрелки» на Обнинск и отвлечь внимание от того, что их фанаты зажигали фаеры - за такие действия клуб могут серьезно наказать, в том числе и финансово...

Диана КОРШИКОВА

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