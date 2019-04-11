УК не может, жители не хотят

Двор на Гагарина, 21 превратился в предвестник апокалипсиса.



Надо отдать должное сотрудникам коммунальных служб города - в этом году после зимы Обнинск приводят в порядок довольно оперативно и качественно. На центральных улицах можно наблюдать мешки с собранным мусором, которые ждут вывоза. Но в некоторых дворах все не так уж и радостно...

Например, странная ситуация сейчас происходит на Гагарина, 21. Большая дворовая территория окружена тремя домами, жители которых рассчитывают на то, что уборку после зимы здесь наведет УК, а коммунальщики, видимо, надеются на сознательность жителей, которые раньше них выйдут на субботник и наведут здесь красоту.

А пока и те, и другие ждут, кто из них сделает «первый шаг», двор медленно, но верно приобретает черты апокалиптического пейзажа. Территория не только утонула в пакетах из-под чипсов, бутылках и «бычках», но и перестала способствовать желанию вообще выходить на улицу. Спортивная площадка для игры в баскетбол превратилась в грязное и сырое место для уныния, а детям среди такого бардака попросту негде разложить свои игрушки или разогнаться на самокате.

- Я вообще не понимаю, где наша управляющая компания? Во всех соседних дворах уже давно убрали мусор, и только наш выглядит как помойка! - возмущается жительница.

- А сами жильцы не хотят выйти на субботник? - поинтересовались мы.

- Я, например, с удовольствием бы вышла, но для этого людей надо как-то организовать. УК должна хотя бы развесить объявления, дать людям инвентарь, подогнать спецтехнику, - поясняет женщина.

В управляющей компании «Обнинск», обслуживающей данный дом, претензий жителей вообще не поняли, мол, чего они кипишуют - станет потеплее и посуше, все уберем. Интересно, но другим коммунальным организациям погодные условия не мешают чистить дворы - значит, дело все-таки не в возможностях, а в желании?

Римма СУББОТИНА

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