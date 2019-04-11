Парикмахер из Малоярославца спас пенсионера и задержал преступника

Решительность и немного чуда на днях спасли жизнь пожилому мужчине из Малоярославца. Если вы думаете, что героев в сегодняшнем мире нет, то мы вас сейчас разубедим.

«СНЯЛ КУРТКУ И ПОБЕЖАЛ ЗА НИМ»

Как считают психологи, когда в общественном месте человеку становится плохо или на него нападают, у него больше шансов выжить, если очевидцами будут один-двое прохожих. Если же человек умирает посреди улицы на глазах сотен людей, то, скорее всего, помощь придет слишком поздно или не придет вовсе, так как каждый подумает, что скорую вызовет «кто-нибудь другой». Жители Малоярославца опровергли эту теорию и доказали, что совместными усилиями незнакомых граждан однажды можно спасти жизнь и даже обезвредить преступника!

День был солнечный, и ничего не предвещало беды, когда по улице Московской прогуливался 68-летний пенсионер. Неожиданно к нему подошел незнакомый молодой человек, который, судя по всему, был, мягко говоря, не в себе. Парень стал откровенно провоцировать и толкать. Беззащитный пожилой мужчина попытался успокоить беспредельщика, спросил, что ему нужно, но вместо ответа 25-летний незнакомец трижды ударил его ножом в живот!

В это время недалеко от места происшествия на перекур вышел сотрудник местной парикмахерской - молодой парень Гриша ПЕТРОСЯН. Он увидел, что на улице происходит какая-то потасовка: рядом с лежащим раненым мужчиной суетились прохожие, женщины просили оставить его в покое и звали на помощь.

Когда Гриша подошел поближе, то увидел, что на земле лежит истекающий кровью мужчина, сбоку в него воткнут нож. Рядом с раненым стариком сидел и сам напавший. Сидел спокойно, смотрел на свою жертву и приговаривал: «Чо, получил свое?!».

- Я спрашиваю, кто это сделал? А этот парень мне отвечает, мол, ты кто такой вообще? - рассказывает Гриша. - В этот момент прибежала какая-то женщина, сказала, что полиция уже едет. И только после этого, видимо, до него дошло, что он натворил. Он решил скрыться, я снял куртку и побежал за ним.

ХРУПКИЕ, НО СМЕЛЫЕ

Так как Гриша много лет занимается боксом, негодяй далеко убежать не смог. Когда Гриша его настиг, тот еще сопротивлялся и полез в драку, несколько минут они боролись, а потом спортсмену все-таки пришлось применить свои навыки, чтобы утихомирить преступника и дождаться полицейских.

К счастью, не остался равнодушным и еще один житель города - мужчина, увидевший поножовщину, окликнул проезжающий мимо патруль с сотрудниками полиции.

Это был наряд из двух молодых девушек - сержантов полиции Раисы АХМЕДОВОЙ и Инны ТАНАНКО. В это время они как раз находились на маршруте патрулирования в районе городского Сквера Памяти 1812 года. Когда они подъехали к месту ЧП, здесь уже были сотрудники скорой, которые оказывали помощь раненому, а толпа людей оказывала моральную поддержку Грише, который скрутил преступника и уже удерживал его около получаса. Напавший вел себя крайне агрессивно, оказывал сопротивление, громко кричал и пытался вырваться.

Но, несмотря на молодость и хрупкость, девушки не стали дожидаться подмоги и самостоятельно применили навыки, которые получили в системе занятий по служебно-боевой подготовке. Так что удерживали негодяя теперь уже трое человек.

Кстати, девушки поступили на службу недавно - в 2017 году, но уже сейчас продемонстрировали мужество и профессионализм!

УДАРИЛ НОЖОМ, ЧТОБЫ «ОН ТУТ НЕ ХОДИЛ»

Дождавшись приезда полицейских, Гриша помог погрузить злоумышленника в машину. Позже его личность была установлена. Им оказался житель Малоярославца без постоянного источника заработка. На вопрос, зачем он ударил пенсионера ножом, тот ответил следователям так: «Чтобы он тут не ходил». Парень признался в содеянном, но раскаиваться не стал. Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Потерпевший же был доставлен в больницу, ему сделали операцию, но он все еще находится в тяжелом состоянии. Очевидцы же уверены - если бы не Гриша, то негодяй точно бы старика добил. И только благодаря неравнодушию граждан, сейчас у него есть шанс выжить, и весь город желает ему скорейшего выздоровления!

Гриша же никакого геройства не видит - он просто сделал то, что должен был сделать любой человек. Как признается парень, в этот момент о своей личной безопасности он не думал, так как всего лишь хотел помочь человеку. Почему? Потому что спортсмен и ничего не боится!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВРУЧАТ МЕДАЛЬ, А ЧИНОВНИКИ ОГРАНИЧАТСЯ БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Это далеко не первое ЧП, которое за последние несколько дней происходит в соседнем муниципалитете. На прошлой неделе, например, на улице Старой Садовой в Малоярославце в грязевое болото по пояс провалился ребенок. Откапывали школьника всей улицей!

Инцидент произошел из-за того, что власти, проведя новый водопровод, почему-то не привели в порядок дорогу и весной она превратилась в сплошное ухабистое месиво из грязи, в которой в буквальном смысле застревают люди.

Тогда, местные чиновники даже не попытались разыскать родителей пострадавшего ребенка, который не только в схватке с засасывающим болотом потерял ботинок, но и знатно испугался.

Если чиновники не приносят извинений своим гражданам, так может хотя бы на этот раз похвалят и наградят человека, спасшего жизнь незнакомцу, как делается в других городах?

Как рассказал Гриша Петросян, сотрудники полиции после того, как он помог им скрутить преступника, сказали, что через пару недель обязательно с ним свяжутся, дабы наградить законопослушного гражданина медалью и дипломом.

А вот администрации города, на похвалу и вручение подарков своим выдающимся гражданам, кажется, скупится. По словам главы администрации Малоярославца Руслана САИДОВА смелому парню лишь объявят благодарность. О том, чтобы поощрить «супермена» финансово или хотя бы скромным презентом, малоярославецкие чиновники и не думают.



Диана КОРШИКОВА

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