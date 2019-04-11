Обнинск и немецкий Зуль будут налаживать связи и обмениваться школьниками

Обнинск продолжает принимать зарубежных гостей и развивать международное сотрудничество. На этой неделе первый наукоград посетила делегация из города Зуль (Тюрингия, ФРГ).

КОГДА НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

Немецкий Зуль является городом-побратимом Калуги, и в этом году они будут отмечать 50-летие своей дружбы.

За эти годы партнеры из Германии активно сотрудничали не только с областным центром, но и с Обнинском. Вот и в этот раз, прибыв в Калужский регион, по традиции делегация из Зуля встретилась в Доме ученых с представителями администрации города.

Заместитель главы по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ представил презентацию об Обнинске, которая для удобства гостей сопровождалась текстом на немецком языке.

Кстати, активно поддерживала разговор на немецком и вице-мэр по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА. Как позже рассказала нашим журналистам сама Татьяна Сергеевна, бывший Обербургомистр города Зуль Мартин КУММЕР, возглавляющий делегацию, и сам довольно хорошо говорит по-русски. Но обнинцы решили, что надо бы и самим выучить кое-какие слова и выражения на немецком - чтобы сделать гостям приятно, и показать, что россияне изучают их язык и интересуются их культурой.

Так что невольно представители обоих стран в прямом смысле слова нашли общий язык - русско-немецкий.

«ОПЫТ ГЕРМАНИИ НАМ ПРИГОДИТСЯ!»

В ходе презентации Геннадий Ананьев рассказал об экономическом, научном и инновационном развитии Обнинска, добавив, что наукоград готов к обмену опытом с зарубежными коллегами, в том числе в рамках программы «Умный город», которая сейчас реализуется в Обнинске. Ряд этих наработок может вполне пригодится немецким друзьям.

Также стороны затронули вопросы сотрудничества городов и обсудили программу «Расширение сотрудничества стран восточного партнерства и России», которую сейчас проводит Министерство иностранных дел России.

В свою очередь господин Куммер пригласил представителей наукограда принять участие в конференции городов-побратимов, которая состоится в немецком городе Дюрене в конце июня этого года. Свои серьезные дружеские намерения он подтвердил передачей соответствующих документов.

- Эта конференция может послужить хорошей возможностью для установления контактов с Германией, - подчеркнул Куммер.

Мы поинтересовались у Геннадия Евгеньевича, как получилось так, что Зуль, являясь побратимом Калуги, проявляет живой интерес и к Обнинску? По мнение вице-мэра, безусловно, свою роль здесь играет то, что Обнинск является наукоградом:

- У нас расположены высокотехнологичные предприятия и иностранные компании, связанные с фармацевтикой, - говорит Ананьев. - Здесь проводятся научные исследования, в том числе в области атомной энергетики и ядерной медицины. А сейчас всё, что связано с онкологией, способствует обмену опытом с другими странами. В этой сфере мы плотно общались с представителями Мяньяна и Белграда. И сейчас мы фокусируемся на задачах по обмену делегациями.

Также Геннадий Евгеньевич напомнил, что Обнинск является пилотным проектом «Умного города», что тоже весьма интересно гостям наукограда. В ходе визита и прогулок они, кстати, отметили, что Обнинск - комфортный, чистый и уютный город.

- Для нас это очень важно - когда у людей со стороны первое впечатление складывается именно такое. Что они видят, сколько всего делается для жителей, - отмечает Ананьев.

ОБМЕН ИДЕЯМИ, ОПЫТОМ И... АРТИСТАМИ!

А вот Татьяна Попова уверена, что немцев Обнинск привлек не только своими научными достижениями, а интересным обменом в области соцработы.

Господин Куммер посещает город не в первый раз, и в свои прошлые визиты уже наладил связи в социальной сфере и посетил несколько городских объектов. В частности, он побывал в обнинском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Доверие».

- Тогда мы взяли у них несколько полезным практик для использования у нас. Но они оценили и нашу работу с инвалидами, - говорит Татьяна Сергеевна. - Также несколько лет назад Куммер посещал интернат «Надежда», у него даже остались фотографии двух братьев, которые там были. Мы постараемся их разыскать, что рассказать, как эти ребята поживают сейчас.

Сейчас же работа с германскими коллегами перешла в плоскость сферы культуры. Татьяна Попова предложила представителям Зуля принять у себя обнинский детский хор «Канцона». Немецкие гости нашли это предложение весьма интересным, тем более что сейчас они ведут переговоры о визите в Калугу хора из Тюрингии. Поэтому ответный визит коллектива из наукограда был бы хорошим продолжением сотрудничества.

В рамках нынешнего визита делегация посетила ИАТЭ НИЯ МИФИ, ознакомилась с учебными программами и обсудила возможный обмен группами, студентами и лекторами. Помимо этого, зашел разговор и о том, что обменяться можно было бы и школьниками. В Обнинске на сегодняшний день нет профильных общеобразовательных учреждений по немецкому языку, поэтому было бы полезно отправить молодежь в дружественный город, чтобы не только изучать язык, но и познавать чужую культуру.

В рамках 50-летия дружбы между Калугой и Зулем немецкая сторона предложила разработать около 20 мероприятий, и, конечно, в некоторых из них примет участие Обнинск.

Римма СУББОТИНА

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