Жители высотки вынуждены преодолевать по 20 этажей, пока ждут ремонта от Щербинского завода лифтов

В декабре ввели в эксплуатацию новую высотку на проспекте Маркса, 89. Но не успели новоселы порадоваться долгожданным новеньким квартирам от группы компаний «ПИК», как неожиданно у них начались проблемы с лифтовым оборудованием. Сейчас молодые мамочки вынуждены спускаться с 22 этажа пешком с младенцами на руках, а чтобы попасть на свой этаж, людям в буквальном смысле приходится стоять в очереди на лифт.

НА ЛИФТ ЗАНИМАЮТ ОЧЕРЕДЬ!

Кто бы мог подумать, но благодаря тому, что в новостройке случилась беда с подъемным «транспортом», соседи не только познакомились, но и сплотились на зависть любому ТСЖ. Инициативная группа, пригласив наших журналистов, умудрилась собрать в холле два десятка человек. Особенно «масштабы трагедии» хорошо характеризует наличие в толпе мамочек с колясками и беременной девушки - вот уж кому действительно противопоказано подниматься 20 этажей.

По словам жителей, проблемы с оборудованием начались практически сразу - лифты работали шумно, открытие-закрытие дверей работало некорректно, а информационное табло выдавало не тот этаж. Полный коллапс здесь случился, когда сломался грузовой лифт.

Так как в первые месяцы после заезда в новые квартиры люди проводили ремонтные и отделочные работы, а самый вместительный лифт попросту встал, возить грузы пришлось на пассажирском. В итоге после таких нагрузок и они «затупили» всерьез.

Сегодня, если работает хотя бы один - это уже счастье! К утренним пробежкам с 22 этажа люди привыкли, а вот в вечерний час пик в холле вплоть до улицы выстраивается целая очередь из желающих попасть домой. По словам жителей, ни дня не проходит без поломки. Застрять в лифте - обычное дело. А если не застрял в кабинке, то непременно застрянешь на улице.

- Я, например, вчера спустилась с 20 этажа пешком, - рассказывает беременная девушка. - А когда вернулась с прогулки, лифт уже не работал.

Ремонтников пришлось ожидать еще минут 40. И так каждый день.

- Я живу на девятом, на нашем этаже двери лифта не открываются в принципе, - говорит еще одна женщина. - У меня ребенок вынужден ходить пешком, так как боится, что однажды застрянет.

Но даже если лифт работает, то двери закрываются слишком быстро, и людям приходится их зажимать, дабы помочь попасть в кабинку другим желающим.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЯНЕТ РЕЗИНУ

Эти и другие претензии жители перечислили в коллективном письме к управляющей компании и в обращениях к «РусЛифту».

Как пояснил руководить УК Вадим КОЗИН, грузовой лифт действительно дал сбой и его эксплуатацию было решено приостановить до устранения поломки.

Также он написал претензию производителю - оборудование изготовлено Щербинским лифтостроительным заводом. Не получив ответа, следом написали рекламацию. По словам Козина, лифты находятся на гарантии, соответственно, их заменой или починкой должен заниматься именно производитель, а не управляющая компания.

Руководить компании «Рус-Лифт» Роман АНЦИФЕРОВ также ждет действий от поставщика - по рекламации производитель должен поменять основной узел, и тогда можно будет запустить грузовой. Собственно, пока проблемы не решат именно с ним, остальные два пассажирских лифта тоже приводить в порядок бессмысленно.

Как отметил Роман Георгиевич, его сотрудники из данного дома практически «не вылазят» и регулярно ремонтируют оборудование. И УК, и «Рус-Лифт» находятся постоянно на телефоне с Щербинским заводом, однако он в духе классического производителя затягивает ремонт и выезд своих специалистов.

Но, как добавил Анциферов, приезд комиссии с завода ожидается уже в самые ближайшие дни. В качестве утешения также можем сообщить, что УК «Пик-Комфорт» со своей стороны пообещала сделать жителям перерасчет за то время, пока были перебои в работе лифтов.

Диана КОРШИКОВА

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