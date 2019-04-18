Пенсионерам объяснили, откуда взялись «несправедливые расчеты» за вывоз ТБО

Тема повышения цены за вывоз мусора все еще будоражит жителей Обнинска. И если молодое поколение и люди среднего возраста видят изменения в этой части (появление новых контейнеров для раздельного сбора, регулярный вывоз ТБО) и владеют информацией о современных методах утилизации, то донести причину повышения до пенсионеров все еще остается делом непростым.

ПОЧЕМУ МЫ ПЛАТИМ С МЕТРА, А НЕ С ЧЕЛОВЕКА?

Пожилые люди, которые вынуждены экономить каждую копейку, до сих пор не понимают - откуда такая несправедливость? Почему, например, одинокая бабушка, проживающая в двухкомнатной квартире, должна платить больше, чем толпа мигрантов, набившаяся в тесную однушку? Почему расчет происходит в метрах, а не в количестве проживающих?

Разъяснить эту ситуацию в Обнинск приехал лично заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан МАИЛОВ.

Клуб ветеранов был забит до отказа, настрой у пенсионеров был боевой, старики вооружились блокнотами и ручками, заранее составили список вопросов и подготовили для чиновников свой самый звонкий неодобрительный гул.

Председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай КАПУСТИЛ представил высокопоставленного гостя и озвучил основные претензии граждан по поводу мусорной реформы.

Руслан Маилов подробно объяснил, чем была вызвана необходимость перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. По словам областного чиновника, до того как в феврале люди увидели первый квиток по оплате за вывоз ТБО и задумались об утилизации отходов, тема мусора в регионе вообще практически не звучала, а некоторые муниципалитеты и вовсе не утруждали коммунальщиков брать плату за его вывоз. Так что порядок здесь навести стоило уже давно. Другой вопрос - обоснованно ли приняли решение брать плату с квадратного метра, а не с человека?

ТАК ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШИНСТВО?

- Прежде чем принять решение по расчетам оплаты с человека или с квадратного метра, мы в течение года дискутировали со специалистами, главами муниципалитетов и активными гражданами, - пояснил Маилов. - Остановились на установлении тарифа по оплате с квадратного метра жилья.

По его словам, причиной такого решения стал тот факт, что в большинстве своем в квартирах проживают семьи от трех человек. То есть им оплата услуги по обращению с ТКО выгодна именно из расчета на квадратный метр жилплощади. Кроме того, это поспособствовало бы поддержке многодетных семей, коих в регионе достаточно много.

- Это все понятно, но почему за это должны расплачиваться одинокие старики, которые проживают в квартирах по 50-60 квадратов? - негодовали пенсионеры. - В других областях принят закон о расчете по количеству проживающих, почему у нас так нельзя сделать?

На этот вопрос у Маилова был вполне разумный ответ - не так давно специалисты провели социологический опрос граждан северных территорий Калужской области, опрашивались как люди на улицах, так и пользователи соцсетей. И в результате оказалось, что 52% респондентов высказались за расчет оплаты за вывоз мусора исходя из количества проживающих в квартире, а 48% - исходя из квадратуры жилплощади.

- Мы прислушиваемся к мнению жителей нашего региона и будем продолжать мониторить ситуацию, а в дальнейшем, возможно, рассмотрим вопрос о предоставлении компенсации некоторым категориям граждан, - подчеркнул Руслан Магомедович.

Заместитель министра также не стал отрицать, что пенсионеры являются самой незащищенной категорией граждан и к ним нужно особое внимание. Поэтому начиная с января, когда реформа вступила в силу, эту ситуацию постоянно изучают, рассматривают поступившие обращения жителей, чтобы понимать, как население относится к нововведениям и какие дальнейшие действия надо предпринимать.

СТИХИЙНЫХ СВАЛОК СТАЛО МЕНЬШЕ

На встрече также присутствовал соучредитель ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО. Именно с появлением регионального оператора в области наконец-то сократилось число стихийных свалок. Дело в том, что когда вывозом мусора занимались нанятые подрядчики, то, выиграв тендер и получив деньги за вывоз отходов, по сути, они могли скинуть мусор, где попало - хоть в соседнем лесу, хоть в карьере. Поэтому и стоила эта услуга относительно недорого, а выявить нарушителей было очень сложно.

С приходом же одного конкретного ответственного предприятия такой недобросовестный подход попросту исключен. Региональный оператор вывозит мусор строго по регламенту и только на отведенные для этого полигоны. Работа стала намного прозрачнее, но и обоснованно дороже.

Модернизируется и сама система утилизации мусора, в городе появились контейнеры для раздельного сбора отходов.

- Сейчас мы сортируем весь мусор, который поступает на площадку, это по контракту с регоператором около 8 тысяч тонн в месяц, а получаем после сортировки более 250 тонн вторичного сырья ежемесячно. С вводом в строй сортировочной линии увеличим выбор вторичного сырья до 700 - 800 тонн в месяц, - добавил Сергей Клименко.

МЭРИЯ ОПОЛЧИЛАСЬ НА МУСОРОПРОВОДЫ?

Помимо вопросов из зала, зрители озвучили некоторые свои опасения в связи с мусорной реформой.

- По городу гуляет информация, что администрация Обнинска в рамках реализации программы о раздельном сборе будет заваривать мусоропровод, так ли это? - поинтересовалась жительница.

Успокоила присутствующих начальник управления городского хозяйства администрации города Анна ЕРЕМИНА. По ее словам, все это домыслы и слухи, единственные, кто могут принять решение заварить мусоропровод, - это сами жители.

- Причем это должно быть стопроцентное голосование, - уточнила Анна Валерьевна. - Более того, если кто-то продаст квартиру и въедет новый жилец, который будет недоволен заваренным мусоропроводом, это может привести к скандалу.

Также она отметила, что подобная практика в городе действительно есть, но чаще всего УК заваривает мусоропроводы в общежитиях и по многочисленным просьбам собственников. Самовольно же ни администрация, ни обслуживающая организация этого сделать не могут.

Диана Коршикова

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