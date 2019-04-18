«Стартуй» правильно!

Начинающие предприниматели могут получить грант на создание инновационного бизнеса.



Сегодня существует множество программ поддержки стартапов молодых специалистов и талантливых ученых. Однако тот, кто с головой погружен в создание нового инновационного продукта, зачастую просто не знает, что делать дальше - после того, как родилась идея. Как ее раскрутить? Как начать производство? И самое главное - где взять деньги для удачного старта?

ДЛЯ КОГО СОЗДАНА ПРОГРАММА «СТАРТ»?

Выйти в большой бизнес можно благодаря грантовой поддержке Фонда содействия инновациям, который в этом году отметил свое 25-летие.

Да-да, знаем - фонды, гранты, программы поддержки - всё это звучит довольно абстрактно, нереально, а для молодежи и вовсе пугающе. Но, знаете, десятки обнинцев, которые стали победителями конкурса с говорящим названием «Старт», вполне могут вас переубедить и рассказать о своих историях успеха благодаря мощному толчку данной программы.

Конкурс направлен на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, которые хотят разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой коммерческий потенциал.

При поддержке Агентства инновационного развития - центра кластерного развития Калужской области в качестве регионального представительства Фонда, гранты по программе «Старт» уже получили более 80 проектов. И сейчас вновь открыто окно возможностей для начинающих предпринимателей, идет очередной прием заявок на этот год.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ?

Очевидный плюс программы в том, что принять в ней участие могут как недавно созданные предприятия, так и физические лица.

Если вы являетесь разработчиком интересного проекта с хорошим коммерческим потенциалом или автором научно-исследовательской темы, результатом которой станет инновационный продукт (программное обеспечение, прибор или новая технология), то непременно дерзайте! Единственное условие - в случае победы в конкурсе вам потребуется зарегистрировать юридическое лицо, чтобы уже на более высоком уровне развивать свои наработки и продвигать их на рынок.

Что же касается предприятий, то здесь тоже есть один важный момент - вашей фирме не должно быть больше двух лет, так как программа создана именно для поддержки стартапов.

В остальном же основное значение имеет сама разработка: если она имеет научную новизну, позволит оптимизировать какие-то известные процессы, сэкономить деньги и время, а также будет в будущем иметь коммерческий спрос и свой рынок, то без гранта вы точно не останетесь.

ИННОВАЦИИ В ТРИ ЭТАПА

Как рассказала нам директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов в АИРКО Алина ЦЕПЕНКО, полный цикл программы «Старт» рассчитан на три года, за это время от Фонда можно получить до 9 миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы и развитие инновационного бизнеса.

- Вся программа разбита на три этапа, - говорит Алина Цепенко. - На первом в качестве гранта можно получить до двух миллионов рублей. На второй год - до 3 миллионов рублей, плюс также потребуется привлечь средства инвестора на такую же сумму. На третьем этапе грант может составить до 4 миллионов рублей, и столько же - внебюджетное финансирование. На заключительном этапе можно также подать заявку на грант по программе «Бизнес-Старт» -до 5 миллионов рублей и аналогичную сумму собственных вложений или средств инвестора. Здесь уже идет речь о закупке оборудования, расходных материалов, производстве комплектующих - то есть о полноценной подготовке производства.

Но, как подчеркнула Алина Викторовна, главная ценность программы не в суммах грантов, а в том, что она позволяет получить поддержу на самом сложном - начальном этапе жизненного цикла предприятия.

Обнинск «выходит на Старт» каждый год и проявляет себя на самом высоком уровне - только в 2018-м победителями конкурса стали девять инновационных стартапов. По словам Алины Цепенко, заявки на участие будут приниматься до середины июня, но уже сейчас жители наукограда представили порядка 20 интересных разработок и проектов.

Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Фонда. Оценивать же работы будут независимые эксперты со всей страны. Если по итогам заочного этапа ваша разработка покажется интересной и перспективной, то на втором этапе вам предстоит очная презентация проекта для комиссии.

Если же у вас есть вопросы или вы хотите получить подробную информацию о конкурсе, то необходимые консультации вы можете получить непосредственно в Агентстве инновационного развития: город Обнинск, улица Цветкова, дом № 2, телефон: 394-24-90, е-mail: tsepenko@airko.org.

Заявки на «Старт» принимаются до 17 июня.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Одним из победителей конкурса «Старт» стала молодая и амбициозная обнинская компания «Тисмат», которая разработала новую технологию и уже запатентовала свой метод производства кирпичей. Проект называется «Разработка технологии производства строительных материалов из глиняной пенокерамики, основанной на вспучивании и сушке смеси глины и жидкого стекла при нагреве микроволновым излучением».

По словам директора компании Романа ПЕРВУШИНА, при оформлении патента они выясняли - используются ли подобные технологии где-нибудь еще, и узнали, что методу «Тисмата» аналогов в мире больше нет.

- Это новая технология! А тех, кто выпускает кирпич по традиционной технологии, мы планируем потеснить улучшенными свойствами своей продукции при оптимальной себестоимости - конкурентов у нас немного, - уверен Первушин.

Проект был представлен на конкурс «Старт» еще в 2016 году и тогда получил грант в два миллиона рублей. А в 2018 году разработчики подали новую заявку и продолжают работу дальше, теперь уже по новому гранту «Старт-2» размером в три миллиона.

Роман Первушин - директор ООО «Тисмат». Родился в 1992 году. В 2014-м окончил в Обнинске НИЯУ МИФИ по направлению «Прикладная информатика в экономике». С 2011 года является консультантом некоммерческого партнерства «Российская сеть трансфера технологий».

Диана КОРШИКОВА

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