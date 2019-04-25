Предприниматели из Курска «терроризируют» обнинцев и нападают на журналистов

Уже не первый раз и не первый день на нечетной стороне улицы Гагарина, около дома № 13 появляются неизвестные юноши с громкоговорителями. Молодые люди с неизменным упорством орут в рупор, останавливая случайных прохожих и не давая отдохнуть жителям микрорайона. Ангельское терпение наукоградцев закончилось, и они обратились за помощью в СМИ.

ЗАЗЫВАЛЫ ПОД ОКНОМ

- Мы думали, эти зазывалы денек-другой поорут под окнами и угомонятся, - рассказывают жители. - Они поначалу кричали, что у них открытие. Я с ночной смены прихожу, а они орут в окна, такое ощущение, что живешь прямо на улице. Ни отдыха, ни сна. Голова к вечеру раскалывается. Но подумал, что у людей открытие, надо потерпеть. А потом смотрю, они не успокаиваются, день орут, другой орут, третий орут. И конца края этому нет.

- Да они уже месяц открываются! - возмущается молодая мама. - Мы на другой стороне улицы живем и не можем окна открыть. На улице 20 градусов тепла, батареи топят, а под окнами эти ребята с рупором. И все законно: орать можно до 23:00?

Замученные истошными воплями граждане, которым не повезло поселиться рядом со странными рекламными акциями, уже не знают, куда обращаться, чтобы избавиться от беспокойного соседства.

Юноши утомляются зазывать прохожих и время от времени меняются.

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ: «ДА ПОШЛА БЫ ТЫ...»

Отправляемся поговорить с предпринимателями, а если повезет, то и объяснить, что их звуковая реклама совсем не радует жильцов.

Скрипящие грохочущие звуки слышны уже у «Титаника». Подходим ближе и выясняем, что настроены заезжие офени весьма агрессивно.

- У вас есть разрешение проводить подобные акции? - озвучили мы вопрос наших читателей.

- У директора, - собрав последние остатки цивилизованности, отвечает молодой человек с рупором.

Но как только запись на телефоне была выключена, зазывала чудесным образом преображается и посылает нас во все эротические места, ему известные.

Любому стало бы интересно, откуда в городе появились настолько креативные рекламщики: матами покупателей еще никто не зазывал.

Но, выполняя журналистские обязанности, пришлось идти в подозрительную торговую точку, в которой якобы ликвидировался товар какого-то приличного магазина.

ОТКУДА РЕБЯТА?

Никакого директора, готового показать хоть какие-то документы, там не нашлось. Зато был продавец, который попытался наброситься на журналиста, ведущего съемку.

Почему-то молодой человек решил, что без специального разрешения его в магазине снимать нельзя! То есть орать на всю улицу Гагарина без разрешения можно, а фиксировать, как продавцы матерятся и угрожают, - нельзя.

- Вы откуда? - невольно возник вопрос к явно диковатым ребятам.

- Из Москвы, - поначалу ответил продавец, но потом вспомнил Екатеринбург, а сотрудники обнинской полиции уверяют, что предприниматели приехали из Курска.

На информационной доске красовались свидетельства, выданные ФЕВЕЛОВОЙ Татьяне Евгеньевне на торговлю розничной одеждой в специализированных магазинах. Знает ли Татьяна Евгеньевна о том, что в далеком Обнинске работают ее коробейники, - история умалчивает. Телефонов в интернете нет, поэтому обратиться ни покупателям с претензиями, ни журналистам с вопросами - невозможно. Последняя надежда на обнинскую полицию, которая должна пресекать препятствие журналистской деятельности и использование ненормативной лексики в общественных местах.

МЫ МАТЫ НЕ РЕКЛАМИРУЕМ, ПЛОХУЮ ПРОДУКЦИЮ ТОЖЕ

- Вот так зайдешь в магазин, послушав зазывалу, а там тебя и обматерят, и настроение испортят, - резюмируют одни граждане.

- Это реклама! - привычно сообщают сторонники теории заговоров.

Ну, если кто-то жаждет, чтобы его обматерили, - это его право, но мы явно не собираемся рекламировать эту услугу. А что касается качества товара, так в прошлом году какие-то ребята в этом же месте и таким же способом уверяли, что продают что-то кожаное, что не прошло таможню.

В результате обнинские покупатели за 15 тысяч рублей прикупили якобы кожаную куртку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась даже не искусственной кожей, а какой-то прорезиненной тряпкой. Однако нормального чека продавцы не выдали, поэтому даже непонятно, как и кому претензии предъявлять и кто были эти люди.

В настоящее время сотрудниками ОМВД города Обнинска проводится проверка. Что касается мелкого хулиганства (статья 20 пункт 1) в отношении представителя СМИ, то предприниматель из Курска на первый раз отделался штрафом, но если нарушитель не оплатит его в течение 70 суток, то наказание будет гораздо более суровым. А повторное нападение на представителя СМИ грозит реальным арестом.

В настоящее время проверяется законность звуковой и наружной рекламы. Заметим, что если подобная реклама окажется допустимой, то все магазины города смогут привлекать внимание к своим торговым точкам таким экзотическим способом. И чем закончится противостояние мирных жителей и агрессивных рекламщиков - неизвестно.

Рената БЕЛИЧ

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