Предприниматели из Курска «терроризируют» обнинцев и нападают на журналистов

Уже не первый раз и не первый день на нечетной стороне улицы Гагарина, около дома № 13 появляются неизвестные юноши с громкоговорителями. Молодые люди с неизменным упорством орут в рупор, останавливая случайных прохожих и не давая отдохнуть жителям микрорайона. Ангельское терпение наукоградцев закончилось, и они обратились за помощью в СМИ.
ЗАЗЫВАЛЫ ПОД ОКНОМ
- Мы думали, эти зазывалы денек-другой поорут под окнами и угомонятся, - рассказывают жители. - Они поначалу кричали, что у них открытие. Я с ночной смены прихожу, а они орут в окна, такое ощущение, что живешь прямо на улице. Ни отдыха, ни сна. Голова к вечеру раскалывается. Но подумал, что у людей открытие, надо потерпеть. А потом смотрю, они не успокаиваются, день орут, другой орут, третий орут. И конца края этому нет.
- Да они уже месяц открываются! - возмущается молодая мама. - Мы на другой стороне улицы живем и не можем окна открыть. На улице 20 градусов тепла, батареи топят, а под окнами эти ребята с рупором. И все законно: орать можно до 23:00?
Замученные истошными воплями граждане, которым не повезло поселиться рядом со странными рекламными акциями, уже не знают, куда обращаться, чтобы избавиться от беспокойного соседства.
Юноши утомляются зазывать прохожих и время от времени меняются.
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ: «ДА ПОШЛА БЫ ТЫ...»
Отправляемся поговорить с предпринимателями, а если повезет, то и объяснить, что их звуковая реклама совсем не радует жильцов.
Скрипящие грохочущие звуки слышны уже у «Титаника». Подходим ближе и выясняем, что настроены заезжие офени весьма агрессивно.
- У вас есть разрешение проводить подобные акции? - озвучили мы вопрос наших читателей.
- У директора, - собрав последние остатки цивилизованности, отвечает молодой человек с рупором.
Но как только запись на телефоне была выключена, зазывала чудесным образом преображается и посылает нас во все эротические места, ему известные.
Любому стало бы интересно, откуда в городе появились настолько креативные рекламщики: матами покупателей еще никто не зазывал.
Но, выполняя журналистские обязанности, пришлось идти в подозрительную торговую точку, в которой якобы ликвидировался товар какого-то приличного магазина.
ОТКУДА РЕБЯТА?
Никакого директора, готового показать хоть какие-то документы, там не нашлось. Зато был продавец, который попытался наброситься на журналиста, ведущего съемку.
Почему-то молодой человек решил, что без специального разрешения его в магазине снимать нельзя! То есть орать на всю улицу Гагарина без разрешения можно, а фиксировать, как продавцы матерятся и угрожают, - нельзя.
- Вы откуда? - невольно возник вопрос к явно диковатым ребятам.
- Из Москвы, - поначалу ответил продавец, но потом вспомнил Екатеринбург, а сотрудники обнинской полиции уверяют, что предприниматели приехали из Курска.
МЫ МАТЫ НЕ РЕКЛАМИРУЕМ, ПЛОХУЮ ПРОДУКЦИЮ ТОЖЕ
- Вот так зайдешь в магазин, послушав зазывалу, а там тебя и обматерят, и настроение испортят, - резюмируют одни граждане.
- Это реклама! - привычно сообщают сторонники теории заговоров.
Ну, если кто-то жаждет, чтобы его обматерили, - это его право, но мы явно не собираемся рекламировать эту услугу. А что касается качества товара, так в прошлом году какие-то ребята в этом же месте и таким же способом уверяли, что продают что-то кожаное, что не прошло таможню.
В результате обнинские покупатели за 15 тысяч рублей прикупили якобы кожаную куртку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась даже не искусственной кожей, а какой-то прорезиненной тряпкой. Однако нормального чека продавцы не выдали, поэтому даже непонятно, как и кому претензии предъявлять и кто были эти люди.
В настоящее время сотрудниками ОМВД города Обнинска проводится проверка. Что касается мелкого хулиганства (статья 20 пункт 1) в отношении представителя СМИ, то предприниматель из Курска на первый раз отделался штрафом, но если нарушитель не оплатит его в течение 70 суток, то наказание будет гораздо более суровым. А повторное нападение на представителя СМИ грозит реальным арестом.
В настоящее время проверяется законность звуковой и наружной рекламы. Заметим, что если подобная реклама окажется допустимой, то все магазины города смогут привлекать внимание к своим торговым точкам таким экзотическим способом. И чем закончится противостояние мирных жителей и агрессивных рекламщиков - неизвестно.