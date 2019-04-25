В Обнинске провели первую в стране радиоционную эмболизацию печени

В этот четверг в Обнинске состоялось уникальное и знаковое для всей страны событие - в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения МРНЦ имени А.Ф. Цыба провели первую в стране операцию - радиоэмболизацию печени. Операция проходила под личным наблюдением генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрея КАПРИНА.

РАК ПЕЧЕНИ ТЕПЕРЬ НЕ ПРИГОВОР

Пациент - мужчина средних лет, который уже около года болен раком печени. Как объяснили специалисты, первичный рак этого органа - относительно редкое заболевание. Есть ряд факторов, которые могут его спровоцировать. Рак чаще всего возникает с хроническими заболеваниями печени, вирусом гепатита, либо в связи с токсическим поражением данного органа, то есть при алкоголизме. Однако конкретно этот пациент не проходит ни по одному из факторов: риска не было, а заболевание появилось. Так тоже иногда бывает, но, к счастью, сегодня с этим уже можно бороться!

Дело в том, что радикальную операцию мужчине выполнить было невозможно, и радиоэмболизация печени является для него буквально последней надеждой на остановку процесса роста опухоли.

По данным ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в стране ежегодно регистрируется около 8 тысяч новых случаев заболеваний раком печени. Из них радикальную операцию можно провести лишь в 20% случаев, а привычная химиотерапия дает эффект только у одного больного из пяти.

Однако во всем мире последние 20 лет таких больных весьма успешно излечивают при помощи метода радиоэмболизации. Суть его в том, что в сосуды, питающие опухоль больного, вводят микросферы, содержащие радионуклидный препарат. Радиоэмболизация позволяет остановить рост опухоли у 90% больных, что увеличивает продолжительность жизни в четыре-пять раз в отличие от других стандартных методов лечения.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА СДЕЛАЛА ШАГ ВПЕРЕД

Но проблема была в том, что в России такие операции были недоступны - микросферы для радиоэмболизации (производящиеся в Канаде и Австралии) на мировом рынке стоили очень дорого, кроме того, имели сложную логистику.

В рамках программы развития современных видов онкологической помощи в стране «НМИЦ радиологии» поставило стратегическую задачу внедрить метод радиоэмболизации в практическое здравоохранение с применением российских радиоисточников. Таким образом, объединив усилия Минздрава РФ, госкорпорации «Росатом», компании «БЕБИГ», а также Центра радиологии, в прошлом году у нас в стране началось производство микросфер на основе радионуклида иттрия-90.

Как ранее отметил Андрей Каприн, выпуск отечественных микросфер позволит значительно снизить затраты на проведение таких операций и включить радиоэмболизацию в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Собственно, такая операция на этой неделе и состоялась в Обнинске - МРНЦ имени Цыба, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии», стал первым медучреждением страны, где провели операцию с использованием российских микросфер на основе радионуклида иттрия-90 для радиоэмболизации печени.

Выступая перед журналистами, Каприн отметил, что такую операцию в мире проводят очень немногие страны, так как это требует определенной подготовки и специалистов.

- Это не просто химиоэмболизация, которую делают достаточно часто в стране, так как многие освоили эти методики - когда химические лекарственные препараты вводят непосредственно близко к опухоли, - говорит Андрей Дмитриевич. - Это радионуклид, к нему нужен специальный подход. Сложность здесь в том, что радионуклид требует подготовки врача, радиолога, который бы правильно занимался радионуклидными препаратами - их хранением, доставкой, измерением дозиметрии. Это возможно только в той клинике, где хорошо развита дозиметрия, где есть технологии, подходы, умения и знания. Мы давно работаем с радионуклидами в нашем центре. Но в мире таких центров немного - в Америке несколько, в Европе - пара, и в Австралии один. У нас есть большая надежда на то, что если мы правильно освоим этот метод, то будем его комбинировать и с лекарственной терапией, и с системной, и с брахиотерапией.

ПАЦИЕНТ: «ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ВЕЛИКОЛЕПНО!»

После этого многочисленных представителей СМИ пригласили на самую ответственную часть операции - сборку бокса, с помощью которого будут вводить радиофармпрепарат. К удивлению журналистов, пациент, лежащий на столе, был в сознании и даже поделился своими ощущениями.

- Чувствую себя великолепно, спина только немного побаливает, ну и волнение, конечно, есть, - сказал первый в России человек, которому вот-вот проведут ультрасовременную операцию на печень.

Что же касается упомянутого бокса, то он состоял из просвинцованного стекла, так что для окружающих был совершенно безопасен. На этом этапе очень важна герметичность сборки бокса, все элементы должны четко соединяться друг с другом, трубки должны идеально примыкать к емкости. Абсолютно точная сборка позволит привольно ввести препарат. Впрочем, команда врачей уже давно отработала свои действия и провела массу тренировок, так что сейчас перед журналистами демонстрировала высочайший класс уверенной и слаженной работы.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП

Подготовительный этап включал в себя сборку всех компонентов данного устройства, которое позволит с определенной скоростью и дозированно ввести препарат.

- Самая главная задача - не потерять сферы, чтобы та доза, которая была рассчитана радиологами, вся попала именно в нужный нам сосуд-мишень, - подчеркнул заведующий отделением РХМДЛ МРНЦ имени Цыба, заслуженный врач РФ Валерий КУЧЕРОВ. - Определились с объемом опухоли, который будем заполнять сферами, попробуем захватить максимально зараженную ткань.

Всего пациенту предстояло ввести пять сфер по 25 микрон. Именно такая доза из расчета тканей опухоли и физиологических параметров пациента должна попасть в нужный сосуд. Сферы представляют собой мелкодисперсный порошок белого цвета. И каждая из этих песчинок должна попасть ровно в цель посредством катетеров, держащих путь к сосуду.

Видеть их перемещение по трубочкам можно и зрительно, но для того чтобы определить, все ли сферы были выведены и не осталось ли что-то в капсулах, на оборудовании установлены специальные датчики. Они помогают отслеживать движение сфер по трубкам - как только датчики перестают указывать на движение, можно быть уверенным, что весь фармпрепарат был введен и доставлен в точку назначения.

Пациента попросили сделать неглубокий вдох и задержать дыхание. После этого на экране показались те самые песчинки. Первая в России радиоэмболизация печени прошла успешно.

Диана КОРШИКОВА

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