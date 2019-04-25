В Обнинске замалчивают аварию двух «Газелей» с радиоактивным веществом?

Двадцатого апреля на 109 километре Киевского шоссе произошло загадочное ДТП. Одна «Газель» догнала вторую, и та вылетела в кювет, рассыпав коробки с грузом. Вроде бы ничего необычного, только вот эти автомобили, если верить их же спецзнакам, перевозили радиоактивные вещества.



Это ДТП прошло незаметно для жителей Обнинска. Скупая информация об аварии появилась лишь на сайте «Ника ТВ». По их данным, после аварии на месте работали специалисты, которые выяснили, что радиоактивный фон здесь в норме.

Как рассказал нам начальник обнинского отдела ГИБДД Алексей ИСАЕВ, «Газели» выезжали со 109 километра, где производят препарат «Милдронат». Водитель машины, которая ехала сзади, не выдержал дистанцию и врезался в своего коллегу. От удара «Газель», ехавшая спереди, слетела в кювет и рассыпала коробки. Но, как заверил Алексей Викторович, ни радиоактивных отходов, ни опасных химических веществ в них не было. Автомобили перевозили лекарственный препарат, который был герметично упакован. Ни одна из коробок не раскрылась и не нарушила экологический баланс.

Тот факт, что и коробки, и спецавтомобили содержали маркировку со знаком опасных веществ, в ГИБДД никак не прокомментировали. Вероятно, это смогут объяснить в самой компании, которая и перевозила «Милдронат»?

Производством данного препарата в Обнинске занимается химико-фармацевтическая компания «БИОН», расположенная как раз таки на 109 километре шоссе. Она же является арендатором помещений во «Всероссийском научно-исследовательском институте радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ)».

- У нас «Газели» не переворачивались, тем более с реактивными веществами, - заявили в компании.

От всякого рода ДТП открестились и в ВНИИРАЭ.

- У нас на территории работают несколько предприятий, их автотранспорт мы не контролируем, - заявили в институте. - Наши автомобили в аварии не попадали и радиоактивных материалов не разливали и не рассыпали. Тем более что такие материалы перевозятся специальным автотранспортом, причем даже не нашим. К ДТП наша организация не имеет никакого отношения, это полная ерунда.

К слову, те самые автомобили, попавшие в аварию, как раз таки имели специальную маркировку и выглядели именно как заказной спецтранспорт одного вида. Да и выезжала колонна, по словам Исаева, именно с предприятий на 109 километре. Другой вопрос, если они перевозили действительно «Милдронат», то зачем его обозначили как «Опасный груз» и почему тогда предприятие-изготовить ничего не знает (или делает вид, что не знает) о ДТП?

А если все-таки груз был действительно радиоактивен, можно ли верить тому, что коробки при падении не повредились и не разгерметизировались?

Римма СУББОТИНА

Фото Александра НЕФЕДОВА

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