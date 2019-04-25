Новые технологии для старых городских легенд

В Обнинске запустили квест в современном формате.

В минувшие выходные в Обнинске прошел «Весенний велоквест». Разного рода интеллектуальные игры проходили в наукограде и до этого, но на сей раз организаторы решили осовременить формат классического прохождения и создали квест по всем канонам технологического прогресса. На смену бумажек с загадками пришли QR-коды.

IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ МАТЕРЫМ ДОЗОРЩИКАМ

Организатором квеста выступил Обнинский молодежный центр, а вот его технической начинкой и разработкой локаций занимался руководитель молодежных проектов АНО «Центр гражданской инициативы «Третий сектор»» Леонид МАЛАШЕНКОВ.

В свои студенческие годы Леонид и сам был активным участником популярных городских квестов вроде «Дозора» и «Точек». Так что с этой кухней он знаком изнутри довольно давно. Но, будучи инструктором Калужской областной организации скаутов, ему пришлось взглянуть на квесты под другим углом - он сам стал организатором подобных игр для подрастающего поколения.

За основу был взят всеми известный «Дозор», который упростили и подогнали под детей и подростков. Получилось здорово, но хотелось чего-то еще более крутого и драйвового.

Несколько лет назад в моду вошли так называемые QR-коды, (Quick Response - быстрый отклик). Это двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. Такой высокотехнологичной системой стали оборудовать всевозможные арт-объекты, памятники и другие достопримечательности. Это позволяло туристам, которые не знают, что за объект перед ними расположен, получить о нем полную информацию, просто наведя на QR-код камеру телефона.

- Мы взяли базовый функционал, доступный любому человеку, - ссылку с возможностью генерации QR-кода, и такой инструмент, как «Google Формы». Этот сервис позволяет создавать форму обратной связи, онлайн-тестирования и опросы, а также проверять правильность набранного ответа, - говорит Леонид Малашенков. - Из современных общедоступных инструментов мы собрали подобие движка из «Дозоров» и, адаптировав его для наших ребят, провели пару игр.

КВЕСТЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ

По словам Леонида, изначально введение QR-кода не рассматривали как долгосрочную перспективу - просто экспериментировали. Но к удивлению вышло интересно.

- У скаутов есть свой формат игры - «Большая Георгиевская игра», это громкое и ожидаемое событие, - рассказывает молодой человек. - Собирается по 20-30 команд, они перемещаются по точкам в городе, отвечают на краеведческие вопросы и выполняют задания. Мы взяли два этих формата, объединили доступными инструментами, поиграли с детьми. Проанализировав эти мероприятия, поняли, насколько глубокий в этой идее потенциал.

Сейчас этот инструментарий используется не только для классического формата «Георгиевской игры», благодаря этому можно придумывать и внедрять совершенно новые современные игровые форматы, которые будут компиляцией «Дозора» и краеведения. Собственно, так и родился квест «Краевед». Точнее - «QRаевед». Причем поучаствовать в нем смогли не только школьники, но и педагоги. Лучшего сочетания игры и одновременно познания своего города представить трудно.

Когда технология создания данного формата стала понятна, встал другой вопрос - для каких возрастов можно использовать этот технологичный подход?

- Изначально мы делали игры для школьного возраста - 5-8 класс. Для детей помладше вводить QR-коды нет смысла, так как для третьеклассника, например, сканирование и переходы по ссылкам могут показаться слишком непонятными и сложными, - считает Леонид Малашенков. - Также мы проводили квест для старшеклассников и первокурсников. Усложнили для них задания, сделали не просто ответы, а загадки, шарады, творческие конкурсы. Они тоже были в восторге.

На этом Леонид решил не останавливаться и поставил задачу создать квест уже для опытных игроков и матерых дозорщиков. Так родился прошедший недавно «Весенний велоквест». Это своего рода пилотный проект - выход на большую общегородскую арену. Участниками здесь движет уже не школьный азарт, а жажда победы и итоговый результат.

- Так как это был первый большой опыт, то, конечно, мы набили шишки, - признается Леонид. - Уже в процессе игры всплыли некоторые тонкости, над которыми мы сейчас будем работать, совершенствовать, чтобы стать новым форматом квеста для взрослых.

ИЗ ПРОГУЛКИ - В ИНТЕРАКТИВНУЮ ЭКСКУРСИЮ

Но уже сейчас Леонид четко видит задачи, которые поставлены перед его высокотехнологичным детищем.

- Мы хотим развиваться в нескольких направлениях, - говорит молодой человек. - Во-первых, создать систему правил, с помощью которых житель любого города сможет сам сделать краеведческий квест, не имея для этого специальных навыков. Это может быть, например, сотрудник музея или педагог, который хочет в игровой форме создать интересное прохождение по интересным городским местам.

Во-вторых, по словам Леонида, стоит задача разместить QR-коды на всех памятниках и достопримечательностях Обнинска, чтобы гости города, просканировав код, могли не просто получить информационную справку об объекте, а поучаствовали в интерактивной экскурсии. Чтобы они узнавали интересные факты о городе и отвечали на вопросы, попутно досконально изучая данную локацию или мемориал, рядом с которым он находится. Те, кто приезжает в Обнинск в командировку или на учебу, без проблем найдут, чем себя занять. Чтобы провести время весело и с пользой, им даже не нужно будет нигде регистрироваться - при себе необходимо иметь лишь мобильный телефон.

По задумке Леонида, для таких участников будет разработан специальный проект - если гость города пройдет все локации, то в конце пути его будет ждать сюрприз - магнитик или памятный сувенир от наукограда. Грубо говоря, последней точкой может быть, например, киоск «Союзпечати». Чтобы забрать заслуженный приз, нужно будет назвать кодовое слово или какой-то факт о городе. В общем, идей полно, но пока они находятся в стадии проработки.

КВЕСТ ПОМОЖЕТ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ

А для тех, кто всегда проживает в Обнинске и, казалось бы, знает о нем все, тоже кое-что придумали. Для горожан планируют раз в месяц проводить некую регулярную игру. Чтобы в определенном месте были открытые локации и в течение недели желающие могли пройтись по уже знакомым точкам, но узнать новые детали и поучаствовать в соревновании с другими жителями, в игровой форме рассказать об истории.

И еще одна совсем уж амбициозная задача - создать на базе «Краеведа» с расширенным инструментарием полноценного конкурента «Дозора» или «Точек», чтобы в игре впоследствии могли принимать участие опытные игроки.

- С каждой новой игрой мы будем внедрять что-то новое, добавлять по крупицам, это можно смело назвать веб-разработкой, - уверен Леонид. - Мы придумываем новый IT-продукт.

Речь идет о серьезных полномасштабных спортивных квестах, со сложными заданиями, где нужно будет не только гуглить, но и самому ломать голову.

В ближайших же планах провести летом несколько квестов - для молодежи и для всей семьи. А в сентябре Леонид задумал удивить старшеклассников и студентов «бродилкой» на тему «Обнинск - лучший город Земли», в которой ребятам предстоит узнать о предприятиях города и таким образом получить бесценные знания для профориентации.

А пока после прошедшего велоквеста Леонид проводит работу над ошибками и совершенствует свои наработки, чтобы последующие игры проходили на самом высоком техническом уровне.

Следующие два общешкольных полуфинала пройдут 27 апреля и 7 мая, а лучшие команды встретятся в конце мая, где в финале выяснят, какая в Обнинске самая дружная и краеведческая команда школ города.

Диана КОРШИКОВА

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