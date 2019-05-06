УК «УЖКХ» кошмарит внезапным повышением тарифов и игнорирует претензии жителей

Редко когда можно услышать от читателей похвалу в адрес управляющей компании. В основном люди обращаются именно с проблемами и жалобами на действие или бездействие своей УК. Но на этот раз обслуживающая организация «УЖКХ» под управлением Марии АКУЛИЧЕВОЙ побила все рекорды по количеству звонков в редакцию от возмущенных граждан.

«ПОЧЕМУ УК ТВОРИТ, ЧТО ХОЧЕТ?»

В течение нескольких дней к нам поступило сразу три звонка от жителей разных домов под управлением УК «УЖКХ». Сначала пожаловалась пенсионерка Тамара Григорьевна, проживающая в доме № 42 по улице Курчатова, - управляющая компания без ведома собственников просто взяла и повысила тариф.

По словам женщины, представители управляющей компании провели собрание жильцов, где предложили повысить плату за обслуживание дома. Как утверждает пенсионерка, на собрание пришло всего человек десять - это из 150 квартир! Так что кворума в принципе не хватило бы для принятия решения. И тем не менее пришедшие 10 человек проголосовали против повышения цены - УК же настаивала на том, чтобы поднять тариф с 17 до 27 рублей.

- Так как не было кворума, сотрудники управляющей компании сказали, что распространят листовки для заочного голосования, - говорит Тамара Григорьевна. - Я их так и не увидела, но недавно нам объявили, что с 6 мая тариф все-таки поднимут! Как же так? Мы же высказывались против! Почему УК творит, что хочет?!

Спустя пару дней точно с такой же историей обратился житель уже другого дома - № 45 - на улице Курчатова. А еще через день в редакцию пришел пенсионер Виктор Алексеевич - житель дома № 3 по улице Энгельса (под управлением все той же УК «УЖКХ»), который помимо жалобы предоставил свой план решения этого вопроса.

ВРОДЕ БЫ ПО ЗАКОНУ, НО НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

По словам мужчины, тариф за содержание жилья в его доме до недавнего времени составлял 19,7 рублей. Двор и подъезды убирали не блестяще, конечно, но за такую цену жителей в принципе все устраивало. Однако УК решила, что этих денег ей мало, и предложила провести общее собрание жильцов, дабы повысить тариф до 27 рублей.

Что примечательно, собрание назначили в рабочий день и в неудобное для людей время, кроме того, по словам Виктора Алексеевича, листовки о данном мероприятии висели тоже как-то неприметно, а потом и вовсе были сорваны, так что многие его соседи даже не знали о том, что скоро будет решаться судьба их дома.

В итоге в назначенный час явились четверо или пятеро жильцов. Как и в прошлом случае, ввиду несостоявшегося кворума было назначено заочное голосование. В почтовые ящики закинули бюллетени и обозначили срок сбора. Из 108 квартир собрали всего 16 листовок, что тоже не считается кворумом. Поэтому УК, как и полагается, назначила тариф сама - 28 рублей.

Вроде бы не придраться - все сделано по закону: если жители не соизволили определиться, за них это делает обслуживающая организация. Однако пенсионер считает, что УК так действует вовсе не от безысходности и безынициативности от жителей, а потому что ей так удобнее. Сказать грубее - это продуманная схема по выманиванию денег.

Ведь что мешало, например, дать сотрудникам - членам комиссии, которые должны присутствовать при голосовании, выходной, например, в понедельник. А в субботу попросить их провести собрание жильцов - когда все были бы дома и без проблем нашли бы несколько минут на то, чтобы собраться и коллективно решить финансовые вопросы. Но вместо этого УК создала все условия, чтобы кворума не состоялось.

МОЖНО ЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИКРЫВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ОНА ЖЕНЩИНА?

По словам Виктора Алексеевича, одним из пунктов собрания было и перезаключение договоров на два года. Его в почтовые ящики не бросили, и жителям не предъявили, дескать, если очень надо - можете прочитать на сайте компании.

- Вы заходили на этот сайт? Там же черт ноги сломит! - возмущается пожилой мужчина. - Я, например, как и мои соседи-старики, никогда не смогу в нем разобраться. Там на виду только количество домов и телефон, а остальная важная информация скрыта где-то очень далеко. Тем, кто не разбирается в компьютерах, этих договоров сроду не найти. Они этой техникой полностью от нас отгородились. А ведь по закону, если я договор не подписал, но однажды оплатил, по факту он автоматически вступает в силу.

Как уверяет Виктор Алексеевич, люди не согласны ни с новым тарифом, ни с форматом правления УК, которая не поясняет свои действия и всячески избегает неудобных вопросов.

- Понимаете, «УЖКХ» расположена на улице Любого, 10 - очень неудобное место, далеко от остановок. Поэтому старики туда не ходят, приходится звонить по телефону, - рассказывает пенсионер. - Я тоже несколько раз пытался по телефону разговаривать. Так вот Акуличева находит момент, когда ты с чем-то не согласен, и тут же выдает, мол, да как вы же с женщиной разговариваете, и бросает трубку. Разве это нормально? Для меня она среднего рода - домоуправ, который должен решать проблемы жителей и вести себя корректно.

УДОБНАЯ ТАКТИКА

Тактика «эмоционально реагировать на неудобные вопросы и бросать трубки» распространяется не только на жителей, но и на журналистов. Вместо того чтобы через прессу объяснить людям происхождение тарифов, Мария Михайловна предпочитает отказываться от любых комментариев и вешать телефон. Связь с реальностью директор УК потеряла, кажется, уже давно.

Руководительница все чаще демонстрирует свою власть и превосходство над простыми смертными и позволяет себе творить все, что заблагорассудится, и ни перед кем ни за что не отвечать. Очень удобная, надо сказать, позиция. Только вот люди в такой ситуации попросту становятся заложниками - ни получить информацию, ни возможности решить проблему с таким руководителем УК у них просто нет.

Неудивительно, что с таким подходом к людям Мария Михайловна не так давно подверглась нападению. Напомним, 23-летняя посетительница, не выдержав манеры поведения Акуличевой, устроила драку прямо в кабинете из-за того, что Мария Михайловна не захотела общаться с ней в обеденный перерыв. Директор УК тогда получила кулаком в лицо.

Но большинство граждан физическим разборкам предпочитают здравый смысл. Недавно, например, к нам в редакцию поступило письмо, согласно которому жители нескольких домов на Курчатова уже собираются обращаться в прокуратуру - настолько им не по душе стиль управления Акуличевой.

БАРДАКУ СКОРО ИСПОЛНИТСЯ 30 ЛЕТ?

Тот факт, что люди не бездействуют и готовы включаться в финансовую составляющую жизнедеятельности дома, доказывает тот факт, что им удалось собрать подписи против роста цен.

Соседка Виктора Алексеевича, например, вручную написала свыше 70 одинаковых писем от каждой квартиры, где каждый собственник высказался за новый тариф в размере 22 рублей - то, на что согласны жители. То есть у простого человека, в отличие от сотрудников «УЖКХ», не составило труда обойти соседей, по-человечески им все объяснить и собрать нужные бумаги. Да, официально никакой законной силы такие бумажки не имеют, но это доказывает то, что люди все-таки неравнодушны к судьбе своего дома и всегда готовы выйти на связь, если их действительно ищут...

Как утверждает Виктор Алексеевич, такой бардак в УК «УЖКХ» был еще с самого дня основания.

- Нашему дому 29 лет, я помню, как организовывалась эта контора, - говорит пенсионер. - Тогда на каждом предприятии был свой ЖЭК. Это были строительные дома. Стройки не стало, и ЖЭК ликвидировали. Люди, которые там работали, решили организовать новую фирму, где бы они управляли домами. Они же позвонили мне в дверь, сказали, что хотят создать УК. Я стал спрашивать, есть ли у них устав? Каков уставной фонд? На это они сказали, что все эти данные у Марии Михайловны, мол, если надо, идите к ней. Я никаких подписей не ставил, и больше они не приходили. Но через некоторое время они стали управлять нашим домом. Я даже не знаю, что за бумага пошла в их учредительные документы, были ли там согласия жителей.

«МЕНЯ ВЫНУЖДАЮТ ЖИТЬ В КОРОБКЕ!»

Больше всего Виктора Алексеевича возмущает то, что тариф повысился не из-за роста цен в ресурсопоставляющих организациях - это еще можно было бы понять. Повышение произошло именно в графе обслуживания УК.

Что самое страшное, так это то, что даже имея возможность уйти от одной УК к другой, соседи не спешат расставаться с Акуличевой - в остальных-то может быть еще хуже. Новый тариф должен заработать с 6 мая. Единственный шанс переиграть ситуацию - вновь собрать жильцов и провести общее собрание. Но для этого опять же нужна помощь УК, ее представители и протоколы, а связываться с Марией Михайловной никто особо желанием не горит.

- В советское время в институте нам рассказывали, что на западе состоятельные люди живут в коттеджах, у кого поменьше денег - живут в домах, если их совсем мало - снимают квартиру, а когда финансов нет вовсе - переезжают в картонную коробку, - говорит Виктор Алексеевич. - Знаете, вот сейчас мне кажется, что происходит примерно то же самое - меня из-за высокой цены на квартплату вынуждают продавать квартиру и покупать жилье поскромнее, и так до тех пор, пока не окажусь в коробке...

Комментарий администрации:

«Для собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании собственников решение об установлении платы, действует постановление администрации города от 28.03.2018 № 500-п. Дополнительную консультацию по этому вопросу можно получить в отделе тарифной политики администрации города: 39 5-82-71».

Диана КОРШИКОВА

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