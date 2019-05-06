«Я не отдам его на растерзание!»

Пенсионерка из Обнинска в одиночку спасает Кончаловский лес



Многие наши читатели сообщают о проблемах, либо звоня в редакцию, либо предлагая новости в группу в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности и властей. Но только единицы не просто сигнализируют об острых вопросах, но и сами активно стараются их решить.

Пенсионерка из Обнинска Елена КУЛИКОВА с прошлой осени в одиночку вычистила огромную территорию Кончаловского леса. А все потому, что сердце болит за самую прекрасную часть Старого города - прекрасную и, кажется, никому больше не нужную...

ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ

В сентябре Елена Куликова переехала в новостройку на улице Комсомольской. До этого она проживала возле «Плазы» - район, конечно, современный и благоустроенный, но слишком уж «закатанный в асфальт». Поэтому пенсию она решила встретить где-нибудь поближе к природе, и Кончаловский лес для этого - самое милое дело. Чистый воздух, вид на Комсомольские пруды и роскошный зеленый массив. Вроде бы что еще нужно для счастья?

Взяв свою собачку на первую прогулку и отправившись знакомиться с окрестностями, женщина пришла в ужас - этот чудесный сказочный лес, оказывается, был прекрасен только из окна. Внутри он представлял совершенно жалкое зрелище - в землю въелись целлофановые пакеты, пластиковые баклашки, стеклянные бутылки, железяки, использованные консервы и куча всякого барахла, которое на протяжении многих лет здесь оставляли заезжие любители шашлыков.

Но окончательно ее «добила» огромная свалка строительного и бытового мусора в глубине леса. По мнению пенсионерки, организовали ее жители соседнего СНТ «Надежда». За девять месяцев проживания в новом районе она хорошо изучила местность и, по ее словам, так и не нашла мусорных контейнеров, которыми пользуется садовое товарищество. Получается, что они сами собственноручно загадили лесной массив?

ВМЕСТО ОТДЫХА - РАБОТА В ЛЕСУ

Тем не менее в новом году ситуация изменилась, новых несанкционированных свалок не появилось - видимо, дело в приходе регионального оператора, который вплотную занялся вывозом отходов и взял эту сферу под тотальный контроль. Но вот прошлогодние пирамиды из досок, клеенки и стройматериалов все еще мозолят глаза. Убрать ее в одиночку Елена Куликова уже точно не сможет.

Все, что было в ее силах, она сделала. Всю осень и всю весну она ежедневно, прогуливаясь по лесу, брала с собой два-три пакета и собирала здесь все, что попадется под руку, в том числе опасное и тяжелое стекло и сотни пакетов с отходами от любителей пикников.

- Получается, что вы, будучи на пенсии, вместо того чтобы отдыхать, вынуждены наводить порядок не только у себя дома, но и в общественном месте, - посочувствовали журналисты.

- А для меня это и есть отдых, - заявила наша героиня. - Если бы вы знали, какое удовлетворение испытываешь, когда выносишь из леса мусор, когда потом заходишь на чистую поляну! Я его на растерзание всяким хулиганам не отдам! Это мой лес!

ГУЛЯТЬ ПО ЛЕСУ СТАЛО ОПАСНО...

Говоря о хулиганах, Елена имела в виду пришлый подозрительный народ, который творит в лесу бог знает что. Одни просто по-черному пьянствуют в овраге среди погибших сосен. Сосны - это вообще отдельная боль пенсионерки.

- У меня Старый город ассоциируется именно с ними, - признается женщина. - А они стоят уже мертвые, никому не нужные, никто за ними не ухаживает. Несколько раз старые деревья падали на железнодорожные пути, но их быстро убирали. А остальной павший сухостой так и гниет в лесу, и никто его не вывозит. Вон, посмотрите, старая огромная ель стоит. Тоже сухая. Когда будет падать, снесет все на своем пути...

Пугают нашу героиню и другие персонажи, которых она встречает в своем любимом лесу.

- Несколько раз видела молоденьких парней с рюкзаками, в руках у них с собой иногда на веревке висят какие-то молоточки, - рассказывает пенсионерка. - Я только потом поняла, что они в лесу делают «закладки» для наркотиков. Я-то думала, когда ямы видела, что это собаки роют, а когда парней этих увидела, стало ясно, откуда столько ям. Плюс на некоторых деревьях иногда привязывают ленточки - видимо, как опознавательный знак. В общем, не по себе становится, когда с такими ребятами сталкиваешься.

Куда обращаться и от кого ждать помощи в спасении леса от мусора, сухостоя, алкашей, отдыхающих и наркоманов - женщина просто не знает. Надеется только на то, что другие жители города последуют ее примеру и присоединятся к уборке любимых территорий города.

Диана КОРШИКОВА

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