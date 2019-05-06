Обнинские водители завалили старыми шинами дворы и леса!

В редакцию «Недели Обнинска» поступила жалоба на запоздалого автомобилиста, который на днях решил «переобуться», а ненужные шины выбросить... прямо во дворе перед чужими окнами!

КУДА ДЕВАТЬ «БЭУШНЫЕ» ПОКРЫШКИ?

Дом расположен рядом со школой № 4. Местные жители негодуют - неужели резину выбросил кто-то из своих?

- Насколько я знаю, покрышки утилизируются отдельно от бытового мусора. А еще за это нужно платить, поэтому, видимо, кто-то решил так сэкономить и просто выбросил их в общий контейнер, - считает житель дома и пенсионер Александр Николаевич.

Как на самом деле должна происходить утилизация «бэушных» шин, рассказал соучредитель компании «Спецавтохозяйство» Сергей КЛИМЕНКО.

- Шины просто так не появляются, они появляются после того, как кто-то выполнил шиномонтаж, а делается это, как правило, в специализированных мастерских, - говорит Сергей Владимирович. - Все шиномонтажные имеют договор на утилизацию шин. И для физических лиц эта услуга предоставляется бесплатно, поэтому нет никакой коммерческой выгоды в том, чтобы оставлять их вот так во дворе.

НЕВЫГОДНО И ОПАСНО

По словам Клименко, в Калужской области экологической утилизацией такого вида отходов занимается специализированная компания «Эко-Стандарт». Ее сотрудники самостоятельно забирают ненужные шины из мастерских, после дарят им вторую жизнь - из переработанного материала они создают бесшовные резиновые покрытия и уличное оборудование. Так что единственное, что нужно сделать владельцу авто, - просто привезти на шиномонтаж свой ненужный груз. Дальше им займутся специалисты.

Однако не все обнинские автовладельцы утруждают себя такими хлопотами. Многие, по словам Сергея Владимировича, предпочитают бросать покрышки сразу в контейнере или того хуже - отвозят их куда-нибудь в лес. Зеленый массив в Кабицыно, например, весь покрыт этим резиновым мусором. В совсем уже клинических случаях находчивые водители шины и вовсе сжигают. А это чревато серьезными последствиями.

Как отметил Клименко, четвертый класс опасности отходов автомобильные покрышки получили всего пару лет назад, до этого они числились на класс выше, то есть действительно представляли серьезную угрозу экологии. Так что недооценивать их вред на окружающую среду явно не стоит.

Почему нужно правильно утилизировать автопокрышки и шины:

1. Срок разложения покрышек в природе составляет порядка целого века! А то место, где когда-то лежала шина, еще целое десятилетие будет оставаться голым и бесплодным пустырем.

2. За десятилетия нахождения в естественной среде резина может запросто загореться от солнечных лучей и химических процессов. Пожара в этом случае не миновать.

3. Черный едкий дым, который выделяется при горении, является токсичным.

4. Сгорание одной тонны покрышек может выделить в атмосферу порядка 700 килограммов химикатов, вредных не только для экологии, но и для здоровья человека.

5. Сжигать автопокрышки запрещено во всех странах мира.

Римма СУББОТИНА

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