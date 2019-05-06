Дом № 9 на Комсомольской начали приводить в порядок после шумихи в прессе

Пару недель назад обнинская общественность обсуждала историю жительницы новостройки на Комсомольской, 9 Юлии СКРИПКИНОЙ. Не успев въехать в новенькую квартиру для переселенцев от СМУ «Мособлстрой», девушка столкнулась с рядом коммунальных проблем. В водопроводе затесались мелкие странные крошки, на окнах были опалены после строительных работ, но самое страшное - в детской комнате на потолке образовалась черная плесень!

ПЛЕСЕНЬ НА СТЕНАХ - ЭТО НОРМА?

Наши корреспонденты приезжали в квартиру Юлии и общались с соседями по лестничной клетке. Оказалось, что качеством постройки недовольны многие жители этого дома. Потолок потек и у бывших соседей Юлии. Бывшие - потому, что, устав бороться с коммунальными бедами, люди поскорее продали квартиру и съехали от греха подальше. Юля же о своей беде еще прошлой осенью сигнализировала и застройщику, и представителям УК. И все тогда уверяли - подтеки, плесень и конденсат на подоконниках - это нормально, дескать, так происходит усушка дома. Мол, через некоторое время это пройдет.

Жители же не понимают - дом сдали осенью, за это время все подобные процессы уже должны были бы завершиться. В итоге максимум, чем помогли Юлии, это провели косметический ремонт потолка. Капитально же проблему никто не решал.

Когда же история получила огласку в СМИ, к девушке присоединились и соседи, которые решили совместными действиями добиться устранения всех проблем при строительстве.

«КОНТРОЛИРУЮ КАЖДЫЙ ШАГ»

Послы выхода материала застройщик связался с девушкой сам. Была назначена еще одна комиссия. По словам Юлии, проблему начали решать полным ходом.

- Когда на потолке вскрыли дырку, там насквозь мокрый потолок был, - рассказывает девушка. - Специалисты вскрыли техэтаж, подняли все блоки, гидроизоляцию подняли - а с нее течет! В общем, они, когда строили, не поставили продухи между двумя подъездами, и там конденсат скопился и тек ко мне.

Наученная горьким опытом девушка на это раз контролировала каждый шаг строителей.

- Я им сказала, если в детской такая беда с конденсатом, то и в ванной, туалете и кухне - то же самое, просто еще не вылезло наружу, - говорит Юлия. - Сказали, что и там везде просверлят и вставят трубы, чтобы не скапливался конденсат. Когда зимой ко мне приезжала комиссия - человек 20, наверное, их было - все чуть ли не в один голос уверяли, что нужно просто проветривать, и влага уйдет. А когда вскрыли стену, то ахнули, там действительно капало с потолка. Я спросила - и как мне это проветривать? Вот они сейчас пишут письма проектировщикам и ведут у меня фотоотчет.

НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ?

Что касается окалин на окне, то по этому вопросу Юлия обратилась непосредственно к заместителю гендиректора компании СМУ «Мособлстрой» Игорю ШАРДИНУ. Так как ранее девушку заверили, что это не гарантийный случай, она попросила выдать ей письменный отказ.

- А он меня спрашивает, мол, вам прям очень нужно письменно? Я говорю да, конечно! Я найду, куда отнести эту бумагу. Тогда он сказал, что поднимет этот вопрос и рассмотрит вопрос замены окна.

Несмотря на то что вопросы с ремонтом практически решены, осадочек у людей все равно остался - почему для того, чтобы исправить свои же «косяки», строителей приходится пинать? Привлекать журналистов и общественность? Неужели нельзя то же самое сделать по первой просьбе, просто по-человечески?

Диана КОРШИКОВА

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