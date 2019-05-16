Продавцы липовых дипломов развернули бизнес в Обнинске

Пора выпускных экзаменов в наукограде сопровождается не только подготовкой к ЕГЭ и написанием курсовых в институтах, но и активизацией подозрительных сайтов, которые советуют не заморачиваться с учебой и предлагают просто купить диплом. Причем, если верить их интернет-порталам, офисы по продажам открыты в Обнинске чуть ли не круглосуточно.

Неужели в городе науки действительно процветает бизнес по изготовлению поддельных документов об образовании?

РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Возможность купить диплом вуза в Обнинске, которую предоставляет наша фирма, - это гарантия качества и честности. Мы более 10 лет оказываем услуги в области изготовления документов. В нашей компании работают настоящие профессионалы, которые знают все нюансы работы с документами на оригинальных бланках. Продажа дипломов ВУЗа является главным направлением нашей деятельности, и мы даем гарантию, что документ будет изготовлен на оригинальном бланке типографии ГОСЗНАК с наличием подписей и печатей установленного образца», - говорится на одном из сайтов по продаже дипломов в наукограде.

Приятно знать, что твой диплом будут подделывать «настоящие профессионалы», вопрос только в том - почему они никого не боятся и вот так открыто рекламируют деятельность, за которую грозит уголовная ответственность как изготовителям липового документа, так и тем, кто в будущем будет его использовать?

Портал diplomasobn.com, например, в приветственном слове к гостям сайта умело давит на современные тенденции в области поиска работы.

«Сегодня просто невозможно найти работодателя, который при собеседовании с очередным кандидатом на должность не спросил бы о наличии у него специального образования. Успех работы предприятия зависит от того, насколько профессиональный коллектив собран руководителем. Чтобы пройти отбор, надо купить диплом в Обнинске, и проблем с трудоустройством не будет», - самоуверенно заявляют изготовители.

Если верить сайту, офис филиала данной компании расположен в Обнинске на Курчатова, 19. Оформить заказ можно по телефону или через форму обратной связи. Для удобства клиентов, кстати, в ней уже вбиты образцы для заполнения. В графе «Учебное заведение», например, автоматически набрано «НИЯУ МИФИ - филиал в Обнинске». Получается, любой неуч с улицы может вот так просто получить диплом хоть физика-ядерщика, хоть медика? Или дипломы таких ответственных и требующих особой подготовки профессий все-таки подделывать не рискуют?

НУЖЕН ДИПЛОМ МЕДИКА ИЛИ ЯДЕРЩИКА - НЕ ВОПРОС!

Наш корреспондент на минуту перевоплотился в студента-двоечника и попытался по телефону заказать диплом медицинского факультета ИАТЭ.

- Здравствуйте, нашел ваш сайт в интернете...

- Какой документ вас интересует? - перебил мужской голос на том конце провода.

- О высшем образовании, - прикинулся корреспондент.

- Год выпуска?

- Этот, 2019-й.

- 19 800 будет стоить, - заявил «настоящий профессионал».

- Но вы даже не поинтересовались по поводу вуза...

- Мы любое учебное заведение можем сделать, - заверил мужчина.

- А если в институт позвонят и спросят, учился ли такой?

- Гарантия только на качество, все остальное не в нашей компетенции. Но по звонку информацию там никто не даст, только по официальному запросу, но это долго. Как правило, документы работают без проблем.

- А оценки какие можно?

- Любые. Но если красный диплом захотите, будет уже дороже.

Если верить другому сайту - obninsk.diplomsvruki.com, то их филиал расположен на Курчатова, 41, офис 5. Ребята также предлагают любые дипломы и аттестаты, но ценник чуть выше - 20 тысяч рублей. На вопрос, будут ли в дипломе печати заведения и подпись ректора, оператор нас заверил, что документ «будет полностью заполнен».

В вот у obninsk.damdiplomy.com сейчас скидки - диплом специалиста, бакалавра или магистра можно прикупить за 16 500 (на бланках Госзнака), а напечатанный в типографии будет еще дешевле - 12 500.

А КАК ПИШЕТСЯ «ОБНИНСК»?

Впрочем, как выяснилось, никаких офисов у данных компаний в Обнинске нет, а адреса придуманы наобум - видимо, организаторы подпольных мастерских считают, что если указать на сайте город, адрес и телефон, то доверия у потенциальных клиентов будет больше. В любом случае ребята открыты и готовы к сотрудничеству. Связаться с ними можно через чат на сайте или напрямую через «Вотсап». Диплом изготовят за два-четыре дня и доставят по почте, а если хотите - можете сами приехать в Москву и получить его из рук курьера.

Что примечательно, сами люди, продающие дипломы МГУ, МИФИ и любых других вузов страны, интеллектом, мягко говоря, не блещут. В первом случае, например, по телефону у нас уточнили, как именно пишется слово «Обнинск» по буквам. Другой консультант, у которого мы по чату интересовались, можно ли сделать диплом ИАТЭ, попросил нас расшифровывать аббревиатуру, хотя, казалось бы, специалист по подделке дипломов вполне мог бы загуглить название вуза и сам.

Понятно, что речь идет об огромной индустрии и сети интернет-порталов, действующих по всей стране, но никаких офисов в регионах у них, скорее всего, нет. И тем не менее разделы их сайтов ориентированы на конкретные города, в том числе и на Обнинск. Так могут ли местные власти заняться вопросом законности работы сайтов по изготовлению липовых документов и привлечения горожан к покупке подделки? Кто должен сигнализировать о функционировании таких порталов?

По словам начальника Управления общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, у ее отдела таких полномочий нет и ее сотрудники не мониторят подобные интернет-ресурсы.

- Наша задача - защитить детей, поэтому мы устанавливаем в каждой школе и детском саду систему контент-фильтрации, чтобы такие вредоносные сайты детям не попадались, - пояснила Татьяна Валерьевна.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЙТОВ ПРОВЕРИТ ПОЛИЦИЯ

Что же касается аттестатов и дипломов об образовании, то их законная выдача - это сложный и ответственный процесс.

- Документ государственного образца вручается учреждением, которое закончил человек, будь то учреждение среднего профобразования, общего или высшего образования, - говорит Волнистова. - К учреждениям общего образования есть установленные федеральные требования по заполнению аттестатов. Они приобретаются через торги и у определенных поставщиков, которые имеют разрешительные документы на печать, ведь речь идет о документах с водяными знаками и тиснением. В самом же образовательном учреждении они заполняются за подписью и печатью руководителя.

Кроме того, как отметила Волнистова, все данные вписываются в книгу выдачи аттестатов, которая хранится 50 лет, также номер документа заносится в специальный реестр.

- Сейчас предъявляются дополнительные требования - мы выгружаем выпускников всех лет в единую базу данных ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении - прим. ред.), - добавила Татьяна Валерьевна.

Сейчас к системе подключаются СУЗЫ, ВУЗЫ и школы страны, разрабатывается модуль для подключения к ФРДО дополнительного образования, поэтому узнать, учился ли человек в том или ином заведении, скоро будет намного проще, и никакой липовый диплом тут уже не спасет.

Кстати, скандалов с поддельными документами об образовании на своей памяти Татьяна Валерьевна не припомнила. Единственное, был случай, когда поступили анонимные сообщения в отношении педработника о том, что его диплом якобы не соответствует заявленному. Полицейские тогда сделали запрос и подлинность документа подтвердили. По-настоящему криминальных инцидентов в наукограде не было.

Что же касается расплодившихся сайтов о «покупке дипломов в Обнинске», то сотрудники нашей полиции вместо комментариев предложили редакции «Недели» предоставить ссылки на данные интернет-ресурсы для подробного изучения. В итоге наш запрос зарегистрировали и по данному обращению решили инициировать проверку. Выявят ли обнинские полицейские нарушения в деятельности «фальшифодипломников», узнаем позже и обязательно проинформируем.

Диана КОРШИКОВА

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