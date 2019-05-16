Обнинец не знал, что пригрел змею в своей машине, и отправился с ней в турне!

История со счастливым концом (или даже правильнее - хвостом) случилась на днях в наукограде. Пропавшая таинственным образом ручная змея по кличке Зоя из Подмосковья случайно не только исколесила Золотое кольцо, спрятавшись в машине обнинца, но и после всех своих злоключений осталась цела и невредима!

ПРОСОЧИЛАСЬ СКВОЗЬ ЩЕЛЬ

Загадочное исчезновение рептилии - самки маисового полоза по имени Зоя - обсуждали не только в соцсетях Москвы и Подмосковья, но и на страницах федеральных изданий. Нет, она не представляла угрозы и не была ядовитой - просто слишком была дорога хозяйке, которая и подняла шум. Владелица животного - жительница Домодедова Мария МОРОЗОВА. В апреле она решили переехать в новую квартиру - с улицы Северной в Новое Домодедово.

Помочь с новосельем она попросила своего друга из Обнинска, который, собственно, и помог перевезти террариум с любимым питомцем. Как уверяет хозяйка, клетка была надежно закрыта. Однако по приезду замок каким-то непонятным образом оказался открыт - скорее всего, зацепился за ручку двери или о другие предметы интерьера, которые также перевозились в машине.

Зоя же решила воспользоваться подарком судьбы и быстренько прошмыгнула на волю - ни в клетке, ни в машине, ни во дворе животного не было. Несмотря на то что щель в террариуме была очень маленькой, вполне упитанная рептилия умудрилась просочиться и сбежать. В те дни стояла теплая погода, так что Зоя, вероятно, захотела погреться на солнце.

Перепуганная хозяйка тем временем стала сразу же искать беглянку и первым делом досконально проверила автомобиль. С него сняли обшивку, осмотрели внутренности фонариком, но и это не помогло. Хозяйка даже пыталась выманить Зою в салон с помощью живой мышки, но, увы, в автомобиле змеи однозначно не было.

Когда стало ясно, что животное бесследно исчезло, Мария распространила в социальных сетях объявление о пропаже. Комментаторы и диванные эксперты на форумах подлили масла в огонь - лелеять мысль, что змея всего лишь прячется в машине, не стоит, мол, из транспорта эти существа выползают без всяких проблем и никогда там не засиживаются, так что искать нужно где-нибудь в другом месте.

РЕПТИЛИЯ ОТПРАВИЛАСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Как назло, со следа сбил и еще один странный персонаж. В районе, куда переехала Мария, жители несколько раз видели мужчину, который прогуливался со змеей на руках и предлагал прохожим сфотографироваться за деньги. Грешным делом, девушка подумала, что он и есть похититель рептилий, но в итоге информация не подтвердилась, змея у него была совершенно другая.

Почти три недели поисков прошли безрезультатно. Тем временем тот самый обнинец, который перевозил террариум, на майские праздники решил устроить путешествие по Золотому кольцу. На машине он проехал Москву, Муром, Владимир и Гусь-Хрустальный, после чего вернулся в Обнинск. На семнадцатый день после исчезновения мужчина, который уже и думать забыл про Зою, неслабо испугался, когда, открыв машину, увидел на заднем сиденье змею.

По словам Марии, житель наукограда хоть и удивился, но поступил очень грамотно - постарался, во-первых, не испугать самого полоза, а во-вторых, умудрился сделать все, чтобы не привлекать внимания прохожих, которые, узнав о находке, наверняка бы окружили машину и перепугали животное, а может, и сами бы лишились дара речи от шока.

Бедняжка Зоя, оказывается, все это время находилась в автомобиле, но где именно она пряталась - до сих пор остается загадкой. К слову, история могла бы закончиться весьма печально, если бы обнинец увидел змею во время движения. Представляете, что бы было, если бы она выползла, например, из-под руля, когда водитель ехал по трассе?

Тем не менее, несчастное создание в течение двух с половиной недель ничего не ело и было сильно обезвожено. По дороге домой змея выпила почти трехлитровую банку воды!

Сказать, что Мария была потрясена, - не сказать ничего. По словам девушки, на счастливое спасение Зои уже никто не рассчитывал, более того, буквально за день до ее появления Мария ездила в Этномир, где знакомилась с другими животными, дабы поселить кого-то в пустующий террариум.

- По сути, она большую часть времени провела в вашем славном городе. Но потом, видимо, змея почувствовала, что ее дом хотят заселить, и решила выползти, -смеется девушка.

Разумеется, счастью хозяйки не было предела - по словам Марии, Зоя родилась в год змеи, как и сама владелица.

- Вот так и живем уже вместе шесть лет, - улыбается девушка.

Сейчас Зоя чувствует себя отлично и, кажется, уже забыла о всех своих приключениях. И главное - ее домик никто кроме нее так и не занял. Но замок на нем все-таки стоит сделать покрепче...

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Загадка»