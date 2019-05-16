Обнинские дети стали чаще выпадать из окон

Пугающая тенденция наблюдается в последнее время в Обнинске и его окрестностях. С приходом тепла беспечные родители стали чаще открывать окна и забывать при этом контролировать своих детей. Малыши, предоставленные сами себе, с любопытством лезут на подоконник познавать мир и в итоге получают опасные травмы.

Вечером 13 мая в соседнем городе Белоусово случилось ЧП - из окна квартиры на четвертом этаже выпал 4-летний ребенок. Девочку госпитализировали, сейчас она находится в больнице. По данным следственного комитета по Калужской области, малышка воспитывалась в полной многодетной семье. Когда случилось происшествие, мама находилась в квартире. В какой-то момент она отвлеклась на другого ребенка, и в это время оставленная без присмотра дочка сорвалась с окна.

По результатам лечения ребенка специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу и установят тяжесть вреда, причиненного здоровью. А пока следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также условия жизни и воспитания девочки.

В Обнинске тоже случилось несколько ЧП. В апреле двухлетний мальчик случайно сорвался с третьего этажа. Ситуация типичная - мама открыла окно, чтобы проветрить кухню, но услышала, как в соседней комнате плачет дочка, и пошла ее проведать. Тем временем сынишка бегал по квартире и прошмыгнул на кухню, где влез на подоконник и упал вниз. Мать услышала плач ребенка с улицы, выбежала во двор и увидела на земле лежащего сына. Каким-то чудом мальчик не получил никаких травм, но этот страшный урок, надо полагать, запомнит и он, и его мама.

Аналогичный случай произошел еще с одним двухлетним ребенком. Мать также ушла проведать дочку, а сынок вылез из окна второго этажа и упал. Вернувшись, мама едва не лишилась дара речь - комната была пуста, окно открыто, а москитная сетка сдвинута. Посмотрев на землю, мать увидела, как внизу на скамейке сидит женщина и держит на руках ее чадо, которое было без сознания. На этот раз ребенок так просто не отделался - у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы рук и ног.

К слову, когда новость о белоусовском ЧП вышла на нашем сайте, комментаторы заступились за не очень ответственных родителей. Мол, если в семье несколько детей, усмотреть за всеми очень сложно, поэтому набрасываться на мать, которая разрывается между малышами, не стоит.

Полицейские в свою очередь предупреждают: в теплые дни оставлять детей наедине с открытыми окнами ни в коем случае нельзя. Более того, мамы и папы должны позаботиться о том, чтобы установить на форточки специальные защитные устройства, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.

Диана КОРШИКОВА

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