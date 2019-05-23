Обнинские собачники потеряли совесть от безнаказанности?

Обнинские собаководы оставляют двоякое впечатление. С одной стороны, нельзя не отметить, что в последнее время некоторые хозяева стали более ответственно относиться к содержанию животных - порой даже самых маленьких питомцев выгуливают с ошейником. К тому же обнинцы не стесняются ходить с пакетиками и убирать отходы жизнедеятельности хвостатых любимцев.

С другой стороны - основная масса владельцев все еще игнорирует требования закона и выгуливает собак, даже бойцовских пород, без намордников, а совсем обнаглевшие делают это еще и в центре города! О них мы сегодня и поговорим.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ

Еще в начале этой весны жительница города Александра прислала в редакцию видео, сделанное во дворе на Ленина, 98-100. Посреди белого дня группа взрослых и вполне приличных людей выгуливала собак прямо на детской площадке! Четыре пса разных пород мочились то в кусты под окном, то, приподнимая лапу, на детскую горку. Один из владельцев - мужчина - там же покуривал сигаретку, а другие - женщина средних лет и две бабушки - умилялись своим животинкам, пока те носились по двору, лаяли и шугали прохожих.

- Самое удивительное - это то, что буквально в ста метрах от этого дома есть лесок, - говорит Александра, - почему бы не выгуливать их там? Я не понимаю, почему взрослые люди в нашем культурном городе так себя ведут? Какой пример они могут показать молодежи, если сами ведут себя как неандертальцы?

Буквально через несколько дней девушка сняла еще несколько видео - одно про то, как во дворе на Аксенова, 12 женщина чешет пузико своей огромной овчарке. Второе видео - тоже об одной даме, которая выгуливала пса возле вечного огня, где рядом гуляли дети. Ни на одном из этих животных не было ни намордника, ни ошейника. В случае если бы собака неожиданно решила на кого-нибудь напасть, у владельцев не было бы ни единого шанса ее задержать. Разумеется, никаких пакетиков для экскрементов у жительниц наукограда тоже не было. Так что гадить собаки могли хоть на тротуарах, хоть на газонах.

Когда эти видео появились на нашем сайте, общественность отреагировала довольно странно - девушку обвинили в ненависти к братьям нашим меньшим. И это притом, что у нее дома, мягко говоря, свой мини-зоопарк, она подбирает бездомных и всегда выступает за защиту животных. Речь-то шла не о том, что собаки плохие, а о том, что хозяева безответственные. И это на фоне того, что в новостях регулярно появляется информация о том, как какой-нибудь милый домашний пес покусал на прогулке ребенка или загрыз своего более мелкого и безобидного сородича.

НИ ОДНОГО ШТРАФА!

О том, что в Обнинске не все гладко с дисциплиной по выгулу собак, нам рассказал еще один житель города Виталий. Что примечательно, у него нет домашних питомцев, но именно он личным примером показал, как надо за ними ухаживать. Парень проживал на улице Калужской, ежедневно двор заполоняли владельцы животных, последние гадили так, что со временем площадка буквально утонула в фекалиях.

Устав это терпеть, парень купил большую лопату, собственноручно сгреб весь этот кошмар и установил табличку о том, что во дворе выгуливать животных нельзя. Также рядом он оставил ту самую лопату на случай, если соседи все-таки будут выгуливать собак, но захотят за ними убрать. И что произошло? Лопату украли на следующий же день, а табличку просто сломали.

Да-да, мы знаем, о чем думают сейчас собаководы - а где нам выгуливать? Власти нам не построили специальных площадок! Да, действительно, площадка для выгула есть только в новом микрорайоне «Солнечной долины». Но ведь и этот вопрос легко решить - просто последуйте примеру цивилизованных стран и соберите экскременты в пакетик. Так что никаких видимых серьезных причин гадить в центре города нет.

Помочь в том, чтобы наладить дисциплину в этом вопросе, могла бы административная комиссия, которая наделена полномочиями штрафовать нерадивых хозяев. Ее председатель Владимир ЛЫСАК заявил, что тех, кто выгуливает животных с нарушением законодательства, привлекают к ответственности, однако точную цифру оштрафованных обнинцев он не вспомнил. Но вспомнил другую - скольких привлекли за неуборку фекалий: ноль. Ни одного владельца не оштрафовали за то, что его пес нагадил на детской площадке или на тротуаре.

Как объясняет Владимир Владимирович, дело в том, что комиссии довольно тяжело поймать нарушителей за руку. То есть жители, конечно, могут прислать фото или видео с нарушением, но идентифицировать личность хозяина члены комиссии просто не могут, так как это сподручнее сделать полиции. А там в свою очередь считают, что коль полномочия по этому вопросу передали комиссии, то пусть она сама все это дело и ведет - устанавливает личности и штрафует. По итогу ни те, ни другие собачниками особо и не занимаются.

В связи с этим вопрос: что должно произойти, чтобы владельцы животных все-таки взялись за ум? Совесть и уважение к жителям у них должны появиться сами собой? Или власти все-таки изобретут действенные рычаги воздействия?

Диана КОРШИКОВА

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