Вопреки уставу

Глава калужских «эсеров» Александр Бычков хочет устроить в Обнинске политический переворот?



В марте этого года партия «Справедливая Россия» исключила из своих рядов главу обнинских «эсеров» Александра ТРУШКОВА. Избавилась без всяких предупреждений и собраний с участием самого Александра Витальевича. Об исключении он вообще узнал от наших журналистов.

Но на этом грязные закулисные игры в ряду оппозиционеров, кажется, не закончились. Как нам стало известно, в эту субботу обнинские справедливороссы собираются тайно и совершенно незаконно назначить нового председателя. И как вы думаете кого?..

ПОД БОЛЬШИМ СЕКРЕТОМ

Обнинск - маленький город, и слухи тут расползаются молниеносно. Понятно, что кресло руководителя обнинского отделения долго пустовать не может и кому-то нужно взять бразды правления. Вопрос только - кому и как? В принципе, эта ситуация не привлекла бы наше внимание, если бы мы не знали о том, как должны проводиться партийные конференции и избираться председатели. Но здесь речь идет о том, что нового руководителя ячейки собираются выбирать в обход законам, принципам и даже своему же уставу партии!

По нашим данным, засекреченное мероприятие должно состояться в эту субботу в одном из ресторанов города, в качестве нового руководителя собираются предложить депутата Законодательного Собрания Нину ИЛЛАРИОНОВУ. Встречу держат в строжайшей тайне и скрывают даже от членов партии - тех, кто хорошо помнит, как Нина Васильевна получила мандат областного депутата, и тех, кто мысленно поддерживает изгнанного Трушкова.

Как должны проходить выборы нового председателя городской ячейки?

В Обнинске функционируют шесть первичных отделений, деятельность которых прописана в уставе. Появились они еще в те времена, когда город был разделен на шесть избирательных округов. Собственно, ячейки полностью их повторяют - в отделениях состоят люди, проживающие в территориальных округах. Такое разделение было сделано неспроста. Дело в том, что чтобы принять какое-то важное партийное решение, нужно собрать кворум из членов партии. В Обнинске их было порядка 250-300.

То есть, чтобы решение конференции было легитимным, в одно время и в одном месте необходимо собрать порядка 150 человек. А у оппозиции, как правило, нет ресурсов, чтобы организовать мероприятие такого масштаба. Поэтому были созданы шесть первичных отделений, которые уже в более компактном формате избирают своего делегата и отправляют его на общую партийную конференцию.

СХЕМА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ

Помимо представителей шести «первичек», к ним присоединяется седьмой человек - тоже партиец, но который не относится к этим ячейкам, а просто стоит на учете в центральном отделении партии. Собственно, собрать семь человек намного проще, чем 150, а для кворума нужно и того меньше - всего четыре. Так что такая схема работала всегда.

Александр Трушков

Однако сейчас, когда весомая часть партийцев все еще недоумевает по поводу ухода прежнего руководителя и мечтает о его возвращении, любая другая кандидатура в качестве председателя будет воспринята в штыки. А значит, если среди этой семерки будут люди, которых когда привел Трушков, то, скорее всего, выборы нового руководителя будут под угрозой срыва.

Поэтому в этот раз такая схема уже не пройдет - нужно придумать что-то получше. Но сперва давайте подумаем, кого бы «Справедливая Россия» могла бы выдвинуть в качестве нового председателя обнинского отделения партии?

«Эсеры» не могут похвастаться большим количеством серьезных политических фигур, но одна - неизменная и узнаваемая - у них все же есть - Нина Илларионова. А учитывая, что в 2020 году нас ждут очередные выборы в Городское Собрание, куда любому оппозиционеру очень бы хотелось вернуться, Нина Васильевна уже сейчас должна подготовить почву и напомнить обнинцам о себе. А кресло председателя - очень хороший для этого способ.

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ?

Нина Илларионова

Сама же Нина Васильевна, которой в этом году исполняется 70 лет, видимо, уверена, что ей по силам быть лидером обнинского отделения. Того самого, которое в 2015 году отзывалось об Илларионовой весьма нелестно, - вспомнить хотя бы историю с получением мандата депутата Заксобрания. Тогда многие сочли, что Нина Васильевна получила его незаслуженно, и вообще, дескать, кресло областного парламентария ей нужно, чтобы помочь сыну с карьерой.

Собственно, внутрипартийные грязные игры не заканчиваются и до сих пор.

Как мы уже разобрали - для того чтобы выбрать нового председателя, необходимо провести конференцию с участием делегатов от первичных отделений. Однако, как проболтались в самой региональной верхушке «Справедливой России», субботнее мероприятие будет представлять собой не конференцию, а общее собрание. То есть на нем будут не семь человек, а все сторонники.

И как удобно складывается - недавно региональное бюро партии провело сверку партийных рядов, результаты которой никому неизвестны. То есть по документам они вполне могли насчитать в Обнинске, допустим, человек сто партийцев. А для того чтобы выбрать нового главу городского отделения, понадобится присутствие половины из них - не так уж и много.

НАРУШАТ ЛИ «ЭСЕРЫ» СВОЙ ЖЕ УСТАВ?

Александр САФРОНОВ

Впрочем, общее собрание имеет право на существование и легитимность выбора нового председателя, но только в том случае, если Бюро Совета регионального отделения партии приняло решение распустить первичные организации. Но, по словам членов Бюро, никто их не упразднял!

Как заявил нам секретарь Бюро Александр САФРОНОВ, на субботнем мероприятии в проекте повестки дня действительно значатся выбор нового председателя и ряд других важных вопросов. А решение провести общее собрание, а не конференцию принял председатель совета областного отделения партии Александр БЫЧКОВ.

На связь с журналистами Бычков выходить упорно не хочет. Как только он услышал тему нашего разговора, сразу же заявил, что у него проблемы со связью и впоследствии вообще перестал брать трубку. Нина Илларионова тоже звонки журналистов игнорирует. Так что со связью плохо во всей партии.

Согласно же уставу «Справедливой России», «общее собрание местного отделения - высший руководящий коллегиальный орган местного отделения, в составе которого нет первичных организаций отделения партии». То есть, если предполагается участие первичных организаций, то должна созываться именно конференция.

Кроме того, у председателя совета регионального отделения (Александра Бычкова) вообще нет полномочий по своему желанию назначать подобные мероприятия - это может сделать только коллегиальный орган, например, бюро регионального отделения или совет местного отделения партии.

А это значит, что «Справедливая Россия» в эту субботу намерена откровенно нарушить устав и совершенно незаконно выбрать нового руководителя обнинского отделения партии!

Впрочем, играть не по правилам некоторым ее представителям не в новинку. Удивительно только то, что люди, представляющие собой власть и закон, сами беспринципно и нагло извращают политические институты, плетут интриги и вместо того, чтобы служить народу, больше переживают за собственные карьерные успехи, чины и должности.

Диана КОРШИКОВА

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