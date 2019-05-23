Школьники держат в страхе жителей Энгельса!

Совсем скоро начнутся летние каникулы, в Обнинске их с нетерпением ожидают не только школьники, но и некоторые взрослые. И мы сейчас не о педагогах, а о людях, чья жизнь вообще не связана с образованием, но которые регулярно страдают от тех, кто его получает.





«У НАС БАБУШКИ БОЯТСЯ ВЫЙТИ ВО ДВОР!»

- Наш двор захватили школьники! - заявил пожилой мужчина, вошедший в редакцию.

- В каком смысле захватили? - переспросили мы.

- В самом прямом! Мы боимся уже выйти из подъезда! - тяжело вздохнул пенсионер.

Этим мужчиной был житель дома Энгельса, 15А Владимир Васильевич, и сейчас он, как и многие его соседи, доведен до отчаяния - сил терпеть наглость подростков у него уже нет.

Дело в том, что дома на Энгельса, 15А и 15Б расположены буквально в нескольких метрах от школы № 10. Разделяют их лишь узкая тропинка и придомовая лужайка. Возле каждого из подъездов установлены лавочки, выполнено озеленение. И если вы придете сюда в жаркий полдень, то наверняка вам понравится здешний порядок, уют и тенек.

Но весь этот зеленый оазис вмиг превращается в хаос, когда в учебном заведении заканчиваются уроки.

- В два часа у ребят заканчивается учеба, но вместо того, чтобы идти сразу домой, они бегут в наш двор покурить, - рассказывает Владимир Васильевич. - Такая же ситуация и в 10 часов утра - у них в это время, видимо, какая-то большая перемена. Старшеклассники оккупируют все наши лавочки и шумят прямо под окнами. Матерятся, курят, смеются, кричат. У нас уже бабушки боятся выйти во двор посидеть, потому что молодежь налетает. Мамочкам с колясками страшно мимо такой толпы к себе домой проходить! А попробуй им сделай замечание - еще и обматерят!

ЛАКШЕРИ-ОТДЫХ ПОСЛЕ УРОКОВ

По словам пенсионера, он лично еще лет пять назад обращался к директору школы и жаловался на тотальное бескультурье его подопечных, но руководство учебного заведения лишь пожало плечами. Мол, мы детей должны обучать, а вот их воспитанием должны заниматься родители. Дескать, в пределах школы да, за них несет ответственность персонал, но то, что они творят за воротами, - это уже дело родителей.

- Вы бы сами пришли в два часа дня и посмотрели, как они себя ведут, - сказал пенсионер.

Мы так и сделали. Поначалу, правда, сомневались, что нашествие толпы подростков будет таким уж серьезным. В конце концов, неужели после окончания занятий старшеклассникам больше нечем заняться, кроме как тусоваться в соседних со школой дворах? Оказалось, действительно, нечем.

На наших глазах, после того как прозвенел звонок, несколько групп старшеклассников направились к лавочкам, кинули на траву портфели, закурили и громко и эмоционально (а порой словами, не проходящими цензуру) стали делиться впечатлениями от учебного процесса. Некоторые начали играть в картишки, а кто-то включил музыку на телефоне. В общем, тем, кто живет на первых этажах, явно не позавидуешь.

Заметив журналистов с камерами, молодежь нисколько не смутилась и даже вспомнила о своих правах, мол, лица несовершеннолетних в СМИ без разрешения родителей публиковать нельзя.

- Вы вон в 12 школу сходите, посмотрите, как там возле железной будки курят, - без всяких зазрений совести «слили» своих друзей учащиеся школы № 10. - Все курят.

Но проблема же еще и в том, что ребята ведут себя громко и мешают жителям.

- Ничего не знаю, меня никто еще не прогонял, - заявил один из старшеклассников.

В общем, никаких проблем в «оккупации» дворов и детских площадок тинейджеры не видят. Может, школа в курсе происходящего?

«СНАЧАЛА НУЖНО ВОСПИТАТЬ РОДИТЕЛЕЙ...»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Александра КОБЕЦ признает, что проблема с курением и матерщиной действительно существует. И сотрудники учебного заведения делают все, что в их силах, - проводят классные часы, говорят о проблемах на родительских собраниях, но безрезультатно.

Более того, несколько лет назад школа к одному из проблемных подростков применила весьма жесткий способ воздействия - отстранила от занятий на три дня. И чем это все закончилось? Ребенок пожаловался родителям, те побежали в Управление общего образования возмущаться по поводу ущемления прав детей. В итоге нагоняй получила сама школа за столь суровые методы воспитания! С тех пор учебное заведение связываться с учениками и родителями не рискует и предпочитает профилактические беседы.

- Прежде чем воспитывать детей, нужно воспитать родителей, - считает Александра Кузьминична. - Мы не раз слышали от мам и пап, что они много работают, поэтому доверяют воспитание ребенка школе.

В результате имеем страшный замкнутый круг - школа обучает предметам, но не занимается воспитанием, рассчитывая, что основы культуры и воспитания заложат родители, а последние считают, что их задача - обеспечить материальное будущее ребенка, поэтому вечно заняты и уверены в том, что школа справится со всем сама.

Стоит ли удивляться тому, что подростки даже не поняли претензий журналистов: что материться в общественных местах - неприлично, курить и занимать скамейки бабушек - это неуважительно, а включать громкую музыку под окном, рядом с которым спит ребенок, - это просто хамство.

СВОИМ ПРИМЕРОМ

Председатель Обнинского совета отцов Александр КОЛУНОВ уверен, что основная ответственность в этом вопросе лежит именно на родителях.

- К сожалению, у наших учителей не так много рычагов воздействия на нашу молодежь, - говорит Колунов. - Последние тенденции относительно прав детей идут с перегибами и приводят к тому, что школьники знают свои права, но не знают обязанности.

По словам председателя совета отцов, помимо профилактических школьных бесед, родители должны показывать своим детям пример.

- Я, допустим, сам не курю, не пью и понимаю, что мои дети никогда не увидят меня с рюмкой или сигаретой, поэтому я уверен, что они к ним не притронутся, - говорит Колунов. - Жесткие методы воспитания никогда ни к чему хорошему не приводят. Лучше поговорить с подростком, узнать, почему он начал курить, что его в этом привлекло? Объяснить, что если он хочет казаться взрослее и авторитетнее, сигареты ему в этом не помогут. И показать другой пример, допустим, ребят, которые занимаются воркаутом, ведут здоровый образ жизни. Вот это круто!

Но бывают и другие примеры. Как вспомнил наш первый герой - пенсионер Владимир Васильевич - годах в 60-х, будучи молодым пареньком из деревни, он, как и его сверстники, курил «бычки». И однажды так разошелся, что спалил два стога сена, принадлежащие совхозу. Отлупили его тогда так, что мама не горюй, на всю жизнь запомнил. Сейчас воспитывает троих детей и восьмерых внуков. Не курит никто.

Диана КОРШИКОВА

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