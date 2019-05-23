Обнинский МРНЦ имени Цыба налаживает отношения с коллегами из Сербии

Обнинск в эти дни принимает очередных заграничный гостей. На этот раз с официальным визитом в наукоград приехала делегация из Сербии.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ

На самом деле, гости посетили Обнинск по нескольким причинам. Во-первых, они совершили ответный визит. В начале мая в Клиническом центре Сербии (КЦС) в Белграде прошла встреча руководства медучреждения с делегацией из наукограда.

Тогда вопросы медицины с представителями Сербии обсуждали гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей КАПРИН, директор МРНЦ имени Цыба Сергей ИВАНОВ и мэр Обнинска Владислав ШАПША. Руководитель КЦС Милика АШАНИН рассказал о том, что в Клиническом центре получают медпомощь порядка 75% онкологических больных Сербии. КЦС постоянно расширяется, сейчас там строят новый корпус площадью в 86 тысяч «квадратов» и закупают новое первоклассное оборудование.

Стороны обсудили работу службы трансплантации и современные способы лечения онкобольных. Также сербские специалисты очень заинтересовались российским протонным ускорителем «Прометеус», которое используют в Обнинске в лечении опухолей головы и шеи.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Но ответный визит они совершили не только чтобы посмотреть на чудо технологической мысли. Именно в эти дни в Обнинске проходит еще одно интересное мероприятие, в котором принимают участие сербские специалисты.

В понедельник в наукограде начала работу XIX международная молодежная научная школа имени А.С. Саенко «Современные проблемы радиобиологии». По традиции школа проходит каждый год вот уже почти 20 лет. Суть ее в том, что профессионалы в своих областях делятся знаниями с молодым поколением, теми, кто уже выбрал свою специализацию - медицину, радиологию и так далее. Чтобы ничего не отвлекало, школу по традиции проводят за городом. Там интересные лекции чередуются с неформальными общественными мероприятиями. В день открытия, например, собравшиеся устраивают костер и просто общаются и знакомятся друг с другом.

Изначально в качестве гостей приглашались специалисты из стран ближнего зарубежья - Белоруссии, Украины, Грузии. Со временем о школе заговорили и в Прибалтике. Участники стали приглашать коллег из других стран, и в этом году в работе школы принимают участие и сербские гости. Всего в этом году зарегистрировалось порядка 150 человек из разных уголков мира.

«У НАС ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ»

Итак, на этой неделе сербские врачи посетили обнинский МРНЦ имени Цыба. Но перед этим иностранным гостям устроили обзорную экскурсию и познакомили с Обнинском. Как отметил профессор отдела последипломного образования МРНЦ Владимир ПЕТРОВ, который сопровождал делегацию, гостям Обнинск пришелся по душе.

- В частности, они отметили связь поколений в застройке города и замечательную инфраструктуру. И вообще, они сказали, что у нас солнце больше, - заявил Владимир Александрович.

В медучреждении же их ждал накрытый стол с местными знаменитыми пирожками и презентация о МРНЦ и его достижениях.

В неформальной беседе приняли участие директор Центра Сергей ИВАНОВ, руководители клинических подразделений, мэр города Владислав ШАПША и вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ.

Как отметил градоначальник, на сегодняшний день МРНЦ является одним из мировых лидеров по лечению онкологических заболеваний.

- Я надеюсь, что те дни, которые вы проведете здесь, принесут вам пользу и удовольствие. У нас есть, что посмотреть, и надеюсь, что вы будете нашими друзьями и частыми гостями, - отметил Владислав Валерьевич.

Подробнее о работе медучреждения, его подразделениях и научных успехах рассказал Сергей ИВАНОВ, который также заявил о готовности к продуктивному сотрудничеству в дальнейшем.

- Мы очень благодарны за прием, который вы оказали нам в Белграде, - отметил директор МРНЦ. - Мы постоянно вспоминаем эту поездку и уверены, что наша совместная работа будет продолжаться.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО

После этого гостям провели масштабную экскурсию по самому медицинскому учреждению. В частности, им показали мемориальную комнату-кабинет Анатолия Цыба, в холле которого сейчас развешивают графические произведения обнинского художника Александра ШУБИНА.

Далее иностранцы осмотрели клинические подразделения Центра и, наконец, посетили тот самый протонный комплекс, о котором они много слышали еще в Сербии. Врачи не стеснялись задавать вопросы и проявлять профессиональное любопытство к протонному ускорителю «Прометеус».

Напомним, ранее Андрей Каприн также предложил сербским коллегам участвовать в регулярных телемостах по онкологическим проблемам, к которым уже присоединились врачи из Чехии, Кореи и Японии.

Римма СУББОТИНА

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