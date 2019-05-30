Такого беспредела еще не было!

«Справедливая Россия» устроила разборки в центре города!



Обнинская ячейка «Справедливой России» (или точнее - то, что от нее осталось) на этой неделе вновь оказалась в центре скандала. И ладно, если бы партийцы устроили потасовку между конкурирующими политическими силами, но «эсеры», как оказалось, не могут найти согласия даже между собой, и в борьбе за власть готовы ввязаться в мордобой!

ИЗБАВИЛИСЬ ОТ НЕУГОДНЫХ

Обнинское отделение «СР» переживает свои нелучшие времена. В марте Александра ТРУШКОВА весьма некрасивым образом сняли с поста руководителя «эсеров» наукограда. Сделали это втихаря и без видимых причин - просто расчищали тропинку для нового будущего председателя. Как выяснилось позже - им должна была стать 70-летний депутат Законодательного Собрания Калужской области Нина ИЛЛАРИОНОВА. В минувшую субботу вопрос о переизбрании должны были поднять на общем собрании партии. Единственная проблема - сделать это намеревались вопреки собственному уставу, пригласив исключительно удобных «голосовальщиков»!

Напомним, по официальной версии, от Трушкова избавились потому, что он якобы затянул со сверкой партийных рядов и не предоставил данные по точному количеству членов партии в Обнинске. Параллельно работу по пересчету сторонников проводило и региональное отделение «эсеров».

По словам Александра Витальевича, наукоград насчитывает порядка 250 членов «СР», многих из которых принимал в партию лично Трушков. Сейчас же, после того как их пересчитало областное отделение, данная цифра остается за семью печатями. Но у некоторых партийцев есть основания полагать, что это число могли намерено занизить.

Во-первых, буквально за два дня до общего собрания региональное Бюро совета партии исключило из своих рядов 17 обнинцев, в числе которых оказались жена Трушкова Татьяна и другие сторонники, которые ни разу не запятнали доброе имя «СР», но почему-то тоже оказались в опале. Во-вторых, немногочисленность отделения - очень удобна для создания кворума при переизбрании председателя. Если бы партийцев официально все еще было 250-300 человек, пришлось бы где-то собирать половину из них да еще и убедить большинство поддержать Илларионову, оскандалившуюся еще во времена получения мандата в Заксобрание.

В итоге на данное мероприятие пригласили только «удобных» людей, лояльных Илларионовой. «Неудобным» - не позвонили, а совсем неугодных - просто исключили. Поэтому в субботу днем они решили прийти на конференцию и потребовать объяснений.

КОГДА СЛУГА НАРОДА ЗАБЫВАЕТ, ЧТО ОН СЛУГА

На входе в ресторан предусмотрительно выставили «вышибалу», который буквально атаковал журналистов и экс-сторонников «СР», не позволив задать вопросы Нине Илларионовой. Та, кстати, спокойно смотрела на то, как ее охрана хватает женщин за руки, толкает и выпихивает из двери!

- Идите отсюда далеко-далеко! Вот прилетели! Вас никто сюда не приглашал, - заявила Илларионова и добавила, что партсобрание почему-то «закрытое».

К слову, на подобные мероприятия в других партиях, например, руководство ячейки само иногда приглашает прессу, представителей администрации и общественников, дабы продемонстрировать открытость и чистоту выборов. Поэтому непонятно - с чего бы обычному собранию быть закрытым? Тем более что никаких объявлений о «частной вечеринке» на двери заведения не было.

Но это не помешало захлопнуть дверь перед носом у незаконно исключенных сторонников. Все это походило не на цивилизованные выборы, а на рейдерский захват власти и незаконное провозглашение нового «царя».

Но партийцы не отступали, с боем открыв дверь, они потребовали объяснить - почему их, во-первых, не впускают на общее собрание, и, во-вторых, по какой причине их вообще исключили из партии и почему они узнают об этом совершенно случайно от третьих лиц?

Нина Васильевна предпочла сделать вид, что не понимает, о чем речь, и заявила, что экс-сторонников якобы обзванивали и приглашали на мероприятие, но, не дозвонившись, исключили.

- Покажите распечатку звонков, что вы мне звонили! - потребовал один из бывших «эсеров». - Я руководитель строительной компании, со мной всегда есть связь!

- Вот вы и заняты своим строительным бизнесом, а до партии дела нет, - ответила Илларионова.

- У меня телефонный номер действует уже 20 лет, и вы мне не звонили! - сказала Татьяна Трушкова.

- Я звонила, мне никто не ответил, где вы были - не знаю, - равнодушно отмахнулась народная избранница.

- Но это неправда, вы же врете! - недоумевала Трушкова. - Вам не стыдно?

Стыдно Нине Васильевне явно не было. На просьбу показать список исключенных с объяснением «за что», Илларионова пожала плечами - мало ли, чего вы хотите.

- Я спорить с вами не буду. Идите! - разве что не матом прогнала бывших соратников слуга народа.

В итоге «боярыня» попросила не портить ей настроение и велела затворить ворота. В очередной раз «вышибала», применяя грубую физическую силу, отпихнул назойливых людей, желающих справедливости, и закрыл дверь.

БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ ПОПЫТКА «ВЗОЙТИ НА ПРЕСТОЛ»?

Никогда прежде Обнинск еще не видел такого скандала в ряду однопартийцев и не наблюдал столь беззаконной конференции по переизбранию нового председателя совета партии. Если Нина Илларионова собирается сесть на это кресло, унижая и оскорбляя своих соратников, плетя интриги и прячась за спиной телохранителей, то что она может предложить простым людям?

Очевидно, что желание получить статус председателя обнинского отделения «Справедливой России» - это только первый шаг к тому, чтобы проложить себе дорогу на выборы 2020 года в Обнинское Городское Собрание. Но если Нина Васильевна, как может показаться некоторым, ни во что не ставит законы, устав собственной партии и людей, которые ей когда-то оказывали поддержку, то какое она вообще имеет право представлять интересы народа, будучи депутатом?

Впрочем, как нам удалось выяснить, скандальное собрание так и не состоялось - не набрался кворум. Вероятно, в ближайшем будущем будет предпринята еще одна попытка «взойти на престол». И по традиции - сделано это будет, наверняка, также тайно.

Остается вопрос: а где же реакция областного совета «СР»? У вас под носом происходит откровенный беспредел - депутат Заксобрания и представитель «Справедливой России» ведет себя крайне неподобающе, оскорбляет людей, порочит честь партии - разве не нужно сделать ему замечание? Провести разъяснительную работу, в конце концов?

Оказалось, что неадекватная реакция на вопросы журналистов и странное поведение - это отличительные особенности всего руководства калужских «эсеров». Дабы не комментировать неудобные темы, в Бюро советов просят делать официальный письменный запрос, ответ на который нужно ждать неделю. В современном мире, когда даже первые лица города и области взаимодействуют с журналистами посредством мессенджеров и оперативно дают комментарии в соцсетях, подход «эсеров» - каменный век!

Но и это не все, как выяснилось, у Бюро есть установка - вообще не общаться с обнинской прессой, поэтому комментариев по данному инциденту и по законности проведения собрания там просто не дают. Очень удобная позиция - позволяет воротить все, что заблагорассудится, и ни перед кем не отчитываться.

Интересно, а центральный аппарат в курсе того, что вообще происходит в регионах? Если нет, то очень подробное письмо на эту тему мы отправили руководителю «Справедливой России» Сергею МИРОНОВУ. Будем ждать от него ответа и реакции на работу Калужского отделения партии.

Диана КОРШИКОВА

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