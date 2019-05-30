«Помогите, я боюсь!»

Обнинские старики подверглись небывалому телефонному «террору» мошенников!



- Помогите, я боюсь! Мне кажется, они хотят, чтобы я перевела им деньги! - чуть ли не плача, зашла в нашу редакцию пенсионерка Зоя БОНДАРЕВА.

Она была уже второй за этот день пожилой женщиной, которая попросила о помощи в связи с атакой телефонных мошенников. Забегая вперед, скажем, что такого количества пострадавших от рук псевдогазовщиков и «соцработников», как в этом году, Обнинске, пожалуй, еще не видел.

«ВАМ ПОЛАГАЕТСЯ ВЫПЛАТА...»

Несколько месяцев назад Зоя Мартыновна уже попалась на удочку ушлых «газовщиков», которые помахали перед ней корочкой и заявили, что им нужно срочно проверить газ в ее квартире. Пенсионерка сама не заметила, как отдала 7 тысяч рублей за установку какого-то газоанализатора. И только потом она вспомнила, что горожан предупреждали, что в Обнинске действуют мошенники под личиной газовщиков, которые принуждают покупать дешевое оборудование по высоким ценам.

А на днях на ее домашний телефон поступил странный звонок. Мужчина заявил, что он является представителем «генерального управляющего адвокатским бюро Малиновского».

- Он спросил, есть ли у меня договор 1989 года, серия АП 904-193К. Что это за договор - я не представляю, - говорит женщина. - По его словам, в связи с тем, что я являюсь малообеспеченной пенсионеркой-ветераном, мне по статье 26-ФЗ полагается выплата в 150 тысяч рублей. Дескать, мне нужно написать заявление о том, что я хочу ее получить, и отправить письмом на его имя - Степанова Александра Васильевича, так как ему поручили вести мое дело. Письмо нужно отправить по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, дом № 9, корпус 1.

При этом загадочный «Александр Васильевич» не оставил никакого телефона для связи, на вопросы пенсионерки не ответил, а лишь повелел указать в письме все свои данные, и тогда его бюро обратится в банк, чтобы Зое Мартыновне перечислили деньги.

- Мне кажется, они хотят меня надурить, с чего вдруг мне полагаются какие-то выплаты? У нас в Калужской области таких выплат не бывает, - отметила женщина.

ЛИПОВЫЕ АДРЕСА, САЙТЫ И ЛЮДИ

Вместе с ней мы решили «погуглить» все те контактные данные и названия, которые озвучил «адвокат».

Итак, «Адвокатское бюро Малиновского» действительно существует, но только не в Москве, а в Минске, и решать финансовые проблемы пенсионерки из другого государства там точно не будут.

По адресу улица Большая Дмитровка, дом № 9, корпус 1 действительно расположено несколько адвокатских контор. Но вот что странно, у одного из них указанный телефон в сети вообще не зарегистрирован, а во втором юридическом бюро не берут трубку. При этом в контактах указан вовсе не адвокатский сайт - www.uradresy.ru. Это один из порталов, предлагающих услуги по продаже юридических адресов, и тот оказался нерабочим.

Что касается закона, по которому женщине якобы полагается выплата, то 26-ФЗ - это закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Видимо, мошенники вообще не заморачивались и придумали документы наобум - бабушка-то старенькая, интернетом пользоваться не умеет, так что какая разница, чего ей там наговорить.

Странный документ, который якобы дает право на получение выплаты - АП 904-193К, разумеется, вообще не существует.

Зоя Мартыновна вздохнула - мол, как же достали эти звонки и рекламные предложения, только нервы зря треплют! Пенсионерка пообещала самой себе, что больше не будет поддаваться на уловки мошенников и свои личные данные никому не передаст.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ДЕТИ ЗНАЛИ, ЧТО Я ОТДАЛА МОШЕННИКАМ ВСЕ ДЕНЬГИ»

В этот же день в редакцию обратилась еще одна пенсионерка - будем называть ее Маргарита Петровна. Свое имя она попросила изменить, так как боится осуждения детей, если они узнают, что пару лет назад она отдала мошенникам 60 тысяч рублей.

В 2016 году у Маргариты Петровны умер муж. Целых полгода она жила словно во сне, ничего не понимала, была точно в трансе. Именно в это «удачное» время ей позвонили якобы из соцзащиты.

- Женщина по имени Светлана сказала, что детям войны положена единовременная компенсация в 6 тысяч рублей, - вспоминает пенсионерка. - Мне нужно лишь прийти к ним и получить. Мол, прямо сейчас ее помощник перечисляет на мой счет деньги. Я стала расспрашивать - что это за компенсация такая, а она стала уговаривать, зомбировала меня... А потом говорит, мол, помощник по ошибке перевел мне не 6 тысяч, а 60 000 рублей. Дескать, верните нам их, пожалуйста, а потом мы отдадим ваши 6 000. Я поехала в банк, сняла эти деньги. Причем в «Россельхозбанке» перечислять их отказались, потому что это могут быть мошенники. Тогда я заплатила через «Газэнергобанк», там меня об этом не предупредили. Это был первый раз в моей жизни, когда я попала в такой просак.

С тех пор Маргарита Петровна незнакомым абонентам не верит. А те, кстати, ее изрядно донимают - то приманивают подарками, то подозрительными услугами, а теперь еще и бесплатным обследованием.

- Вот только сегодня опять звонили - предлагают пройти где-то, не называя адреса, медицинское обследование, говорят о бесплатных лекарствах. Даже сказали, что у меня слабое сердце - откуда они вообще это знают?! И это уже не первый раз. Как нам - старикам - скрыться от этой заразы?

ТЕНДЕНЦИЯ УЖАСАЮЩАЯ

К сожалению, аппетиты мошенников растут с каждым днем, а моральные принципы уже давно пробили дно. И тенденция видится неутешительная.

По словам представителя пресс-службы ОМВД России по городу Обнинску Екатерины ЕГОРЧЕНКОВОЙ, в среднем раскрывается каждое пятое такое преступление.

- С начала года мы имеем 102 случая мошенничества, к сожалению, число происшествий данного вида увеличивается, так как в прошлом году за аналогичный период было совершено только 63 мошенничества, - сказала Екатерина.

При этом полиция делает все, что в ее силах, чтобы проинформировать граждан и предупредить их о лжегазовщиках и «соцработниках». Соответствующие информационные листовки можно увидеть по всему городу, в том числе и в общественном транспорте. О случаях обмана регулярно пишут и городские СМИ, но легковерные граждане все еще продолжают отдавать свои деньги беспринципным преступникам.

В поисках мошенников, завладевших деньгами обнинцев, полицейские проводят совместную работу порой даже с коллегами из других регионов страны. Но пока самым действенным способом не расставаться со своими финансами остается бдительность.

Диана КОРШИКОВА

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