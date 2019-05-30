30.05.2019

На улице Пирогова начали строить новый детский сад



На этой неделе в городе начались сразу две серьезные стройки - фонтана в ЖК «Циолковский» и нового детского садика в Старом городе на улице Пирогова.

Мэр города Владислав ШАПША обсудил со строителями внешний вид будущего здания и поговорил о сроках его сдачи.

Строящийся детсад на 140 мест является первым из двух садов, которые планируют построить на улице Пирогова. Первый планируют сдать уже к декабрю. Второй - начнут строить в этом году, а сдадут объект в 2020-м.

На днях площадку огородили забором, после чего здесь начнут рыть котлован. В летний период будут проходить все основные работы, на осень останется в основном отделка и благоустройство.

По словам градоначальника, строительство ведется за счет средств инвестора,  но потом по федеральной программе строительства дополнительных мест в детских садах здание будет выкуплено в собственность муниципалитета.

Детсад будет представлять из себя трехэтажное кирпичное здание. Как отметил Владислав Валерьевич, глядя на план фасада, застройщики учли цветовую гамму и элементы декора Старого города, так что объект не будет выбиваться из общей архитектуры.

У некоторых горожан может возникнуть вопрос: зачем строить два детских сада практически по соседству друг с другом? Не будет ли переизбытка свободных мест?

На это Владислав ШАПША уверенно заявляет - переизбытка точно не будет, так как компания СМУ «Мособлстрой» продолжает расселять дома на улицах Комсомольской и Парковой. На данный момент из 27 домов расселили только 11. Так что в будущем здесь появится большой микрорайон и места в дошкольные учреждения будут востребованы. Садики строят, что называется, на вырост.

Римма СУББОТИНА

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