Воспитанники «Милосердия» представят Обнинск на Всероссийском конкурсе «Города для детей»

В этом году обнинский Центр помощи семье и детям «Милосердие» впервые принимает участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей». Для воспитанников данного специального учреждения это не просто состязание за призы и дипломы - это шанс доказать взрослым, что даже в самом юном возрасте обнинские дети и подростки умеют ценить семью и родителей, а также знают, как в сложной ситуации не сбиться с пути и остаться человеком!





НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Центр «Милосердие» за годы своей работы выпустил в большую жизнь сотни детей, которые зачастую не по своей вине оказались в трудной жизненной ситуации: кому-то не повезло с родителями, кто-то связался с дурной компанией, а кому-то просто нужна была моральная поддержка. Сейчас «Милосердие» является домом для 30 ребят, кроме того, специалисты центра курируют еще несколько десятков семей наукограда, которым нужна помощь социальных служб.

Одним из тех, чью жизнь центр изменил на 180 градусов, является 15-летний Максим (имя изменено). В свои юные годы проблемный парень умудрился так накуралесить, что привлекался сразу по нескольким уголовным делам. Юноша занимался разбойничеством, совершал правонарушения и был условно осужден. Что тут говорить - даже в сам центр Максим поступил, будучи раненным ножом. И если большинство из нас поставило бы крест на молодом преступнике, то специалисты «Милосердия» смогли изменить взгляды проблемного тинейджера. Долгое время с ним работали психологи, социальные педагоги, которые помогли Максиму пересмотреть свои взгляды на жизнь и предложили ему новые правильные ориентиры.

Сейчас парня восстановили в школе, он готовит документы для поступления в техникум. Возвращаться к прежней жизни Максим не хочет - уроки жизни он усвоил хорошо.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

В данный момент парень вместе с остальными воспитанниками учреждения готовится еще к одному очень ответственному и важному мероприятию - Всероссийскому конкурсу «Города для детей». Проект организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации под председательством Марины ГОРДЕЕВОЙ.

Данный конкурс Фонд проводит ежегодно с 2010 года, однако Обнинск в нем принимает участие впервые. Как считают организаторы, это мероприятие стало эффективным механизмом демонстрации лучшего опыта работы муниципальных образований со всей страны, укрепления связей между ними и консолидирования ресурсов во благо детей. За девять прошедших конкурсов в них приняли участие свыше 1 500 участников.

Итак, конкурс направлен на профилактику детского и семейного неблагополучия путем включения детей в сферу культуры и патриотизма. Что примечательно, проект разделен на несколько этапов, растянутых практически на полгода, а значит, что подростки все это время погружены во всевозможные тематические мероприятия и увлечены подготовкой к очередной выставке или акции.

Конкурс проходит между городами в пяти разных категориях: административные центры в субъектах РФ; муниципалитеты с населением свыше 100 тысяч человек (сюда как раз входит Обнинск); муниципалитеты с населением от 20 000 до 100 000 человек; менее 20 000 человек и сельские поселения.

Для того чтобы принять участие, необходимо выполнить четыре обязательных для всех задания.

ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ?

Первое - проведение историко-документальной выставки о земляках, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. Как рассказала директор центра «Милосердие» Ирина ХАЛЮТИНА, такая выставка проводилась в историческом музее Обнинска. Дети решили посвятить ее 90-летию Владилены ДМИТРИЕВОЙ - одной из первых сотрудниц ФЭИ, ветерана труда и труженика тыла. Помимо самой экспозиции, также была организована встреча Дмитриевой с проблемными подростками.

Второе задание - проведение военно-спортивной командной патриотической игры для несовершеннолетних, которые находятся на различных видах профилактического учета. Игра будет проводиться в середине июня, организовывают ее администрация города и центр «Милосердие» совместно с ОМВД России, МЧС и воинской частью.

- Это будет масштабный квест для наших несовершеннолетних, - делится планами Ирина Владимировна. - В качестве участником мы также хотим пригласить команды из близлежащих районов: Малоярославецкого, Жуковского и Боровского.

Третье задание - акция «Вместе с папой», направлена на активизацию роли отца в воспитании детей. Акция будет проходить в центре в начале октября.

И последний обязательный проект - изучение краеведческого и историко-культурного наследия.

- Мероприятия этой направленности проходят у нас в течение всего года совместно с отделом культуры администрации города и образовательными учреждениями, - говорит Халютина. - Всю информацию обо всех заданиях мы выставляем на сайт мэрии. Также сейчас создается наша страница в «Фейсбук» по этим мероприятиям. Там будут все сведения о выполненных заданиях, можно будет оставлять комментарии.

ОБНИНСК ПРИМЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

По ее словам, вся информация также будет направляться в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там все это проанализируют и оценят, а затем подведут итоги и вручат награды.

Что примечательно, в этом году Фонд также будет проводить юбилейный - десятый - Всероссийский форум. Ежегодно он проходит в разных регионах России, и в этот раз он будет организован в Калужской области - в «Этномире». Ожидается приезд около 1 000 человек из разных уголков страны.

В рамках форума будет организована социально-инновационная выставка, на которой «Милосердие» представит свои программы о том, как специалисты центра работают с семьями и детьми.

- Кроме того, будут организованы выездные площадки, одна из них - в центры «Милосердие» и «Доверие». Поэтому наш город будет также являться принимающей стороной всероссийского форума и продемонстрирует свои социально-инновационные достижения, - отметила Ирина Владимировна.

Собственно, в завершение данного форума огласят результаты конкурса «Города для детей». Надеемся, что тот факт, что Обнинск впервые участвует в этом проекте, не помешает ему достойно показать себя и стать одним из победителей! А пока будем болеть за ребят в предстоящих испытаниях!

Римма СУББОТИНА

Другие статьи из рубрики «Инициатива»