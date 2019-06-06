06.06.2019

Тимашовская свалка доживает свои последние годы



Тема утилизации мусора в современном мире, и в России в частности, стоит достаточно остро. Скандалы по поводу свалок в подмосковных муниципалитетах порой достигают федерального масштаба, а любые инициативы по строительству мусороперерабатывающих заводов в регионах вызывают острую общественную дискуссию, пылкие дебаты и несанкционированные пикеты.

«Мусорная истерия» добралась и до Обнинска. О судьбе полигона в Тимашово сейчас рассуждают в соцсетях, люди требуют немедленно закрыть свалку и бунтуют против строительства некоего мусороперерабатывающего комплекса.

Действительно ли вместо того чтобы рекультивировать полигон, власти собираются строить завод? Попробуем разобраться.

 

 ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ШЕСТЬ ГЕКТАРОВ?

Тимашовскую свалку обещали закрыть еще в 2012 году, так как свою мощь тело полигона уже практически выработало, а развивать его дальше не планировали. Людям обещали: единственное, что ждет полигон, - это рекультивация. Город в свое время даже заказал и разработал необходимую документацию.

Проблема была только в том, чтобы найти альтернативу. Обнинск производит порядка 67 тысяч тонн мусора в год, и куда все это вывозить в случае закрытия площадки, было непонятно. «Подарить» соседям? Это вряд ли, так как наукоград и сам до этого «подставил плечо» другим муниципалитетам: сейчас на Тимашовскую свалку поступает мусор с Жуковского и Тарусского районов - вместе с Обнинском это 103 тысячи тонн в год. Кроме того после закрытия полигона в Калуге, часть отходов от областного центра также перевозится к нам.

Для того чтобы утилизировать отходы так, как это делается в развитых странах, должен быть построен специальный комплекс, который бы основную часть мусора перерабатывал, а оставшийся процент утилизировал. Но такого чудо-завода в Калужской области нет. И до тех пор, пока он не появится, захоранивать отходы придется по старинке.

В прошлом году город передал полигон в ведение области, вместе с тем были выделены шесть гектаров земли в Боровском районе - три участка по два гектара, которые были предназначены для расширения полигона, так как где-то складировать мусор все-таки нужно.

 

«НИКАКОГО ЗАВОДА ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ!»

Вместе с земельным участком в ведение области и  ГП «Калужский региональный экологический оператор» прицепом перешел незавершенный проект по расширению этих шести гектаров со сложным названием «Индустриальный комплекс механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов».  По сути, КРЭО деваться было некуда, и они приняли землю вместе с недоделанным проектом, не став заказывать новый.

Для того чтобы развивать эти шесть гектаров, необходимо было провести обязательную процедуру в виде общественных слушаний.

Они состоялись в Боровском районе и буквально обескуражили жителей - какой еще индустриальный комплекс? Никто ранее не говорил ни о каком мусороперерабатывающем заводе! Откуда он вообще взялся?

По словам мэра Обнинска Владислава ШАПШИ, данная территория затрагивает интересы жителей наукограда, в частности многодетных семей, которые неподалеку получили земельные участки.

- Мы не можем оставить эту тему в стороне, - заявил градоначальник. - По той информации, которая прошла, у меня сложилось впечатление о том, как региональный оператор планирует развивать этот полигон, и оно отличается от того, что ранее планировал делать Обнинск.

В связи с этим Владислав Валерьевич провел встречу с руководством «КРЭО» и министерством строительства и ЖКХ, чтобы устранить недопонимания.

- Никакой завод строиться не будет, - заявил Шапша. - Там есть только мусоросортировочный комплекс, который построил город. Пока там обрабатывается до 7% мусора, эту цифру нужно совершенствовать и доводить до 50%. Регоператор это прекрасно понимает и ничего кроме модернизации линии там делать не будет.

Подтвердил его слова и эксперт в утилизации отходов Сергей КЛИМЕНКО.

- Задача области - обеспечить работу регионального оператора, чтобы производился сбор и распределение средств, проводились торги и так далее. Те полигоны, которые были переданы КРЭО, должны выработать свой ресурс и быть рекультивированы в соответствии с экологическим законодательством, - заявил Сергей Владимирович.

 

СТАВКА НА МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

- Глобальная мысль в том, чтобы система обращения с отходами свелась к появлению мусоросортировочного комплекса, чтобы весь мусор поступал именно туда, там же обрабатывался и сортировался, - поясняет Клименко. - Сейчас стоит задача, чтобы 50% отходов уходили во вторичный оборот. А так называемые «хвосты» (не гниющая, инертная фракция) должны ехать на полигон и захораниваться. В перспективе полигоны должны закрыться, вместо них должен появиться один технопарк,  куда будет свозиться мусор со всей области.

В данный же момент в регионе действует пять мусоросортировочных комплекса, один из них к середине лета запустят на территории обнинского «Спецавтохозяйства». Современное оборудование уже доставлено и сейчас идет его монтаж.

Данный комплекс сможет сортировать до 20 видов вторсырья. Мощности предприятия позволят обрабатывать порядка 133 тысяч тонн мусора в год, в планах поставить еще одну линию и увеличить этот объем до 250 тысяч тонн, удовлетворив потребность всего севера Калужской области.

В рамках запуска второго этапа, который намечен на 2021 год, «Спецавтохозяйство Обнинск» планирует установить оборудование по производству топлива из отходов, которое можно будет использовать для производства цемента и на специализированных котельных.

В идеале, развитие данных мусороперерабатывающих комплексов позволит перерабатывать большую часть поступающего мусора, который можно будет транспортировать на 100-200 километров. Как поясняет Сергей Клименко, ввиду меньшего объема и спрессовки это будет намного выгоднее, чем сейчас. Незначительные остатки же будут захоронены привычным путем.

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ПОЛИГОНА НАЧНУТ В 2020 ГОДУ

Что касается строительства некоего масштабного регионального технопарка вблизи Обнинска или Боровского района, то об этом речи пока вообще не идет. Конкретное место для его появления в данный момент не определено.

А учитывая, что полигон областного центра также использовал все свои мощности, технопарк будет вполне уместно смотреться и вблизи Калуги.  

Пока же обнинцев волнует другой вопрос - будет ли все-таки когда-нибудь рекультивироваться Тимашовская свалка?

- Пока не построят мусороперерабатывыающий завод, обнинский мусор мы никуда вывозить не сможем, - заявил Шапша. - Поэтому еще до передачи полигона мы запроектировали строительство еще одной «карты».

Собственно, речь идет о тех самых шести гектарах земли, куда будет вывозиться мусор в ближайшие годы.

На основное же существующее тело полигона вывоз любых отходов должен прекратиться не позднее июня 2020 года. Параллельно с разработкой новой площадки должна начаться и рекультивация старой.

 

МОСКОВСКОГО МУСОРА В ОБНИНСКЕ НЕТ!

Жители наукограда и Боровского района не раз замечали, что на забитый до предела Тимашовский полигон заезжают машины с московскими номерами. Неужели мы так просто предоставили площадку под чужой мусор?

Власти города изучили этот вопрос. Выяснилось, что калужские перевозчики нанимают для транспортировки мусора машины с московскими номерами. То есть на сортировку мусор свозится на маленьких машинах, а вот для перевозки на свалку больших объемов отходов уже нанимают столичные фуры.

Диана КОРШИКОВА

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