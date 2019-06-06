Грибок на стенах, вонь и сырость

Жители Белоусова тонут в фекальной жиже из подвала и задыхаются в собственных квартирах!



В редакцию «Недели Обнинска» зачастую обращаются не только жители наукограда. Иногда информационная помощь требуется и «соседям», например, из Жуковского района, где люди уже обошли все инстанции, и больше им неоткуда ждать поддержки. В этот раз от беспредела коммунальщиков уже несколько лет страдают жители Белоусова.

ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

Эта история началась еще в 2014 году. Жители дома № 34 по улице Гурьянова в Белоусове обратили внимание на то, что в их квартирах стало сыро, начала появляться плесень. Причина выяснилась моментально, стоило лишь спуститься в подвал. Картина, которая предстала перед жильцами, напоминала кадр из постапокалиптического триллера - помещения с коммуникациями были чуть ли не по колено залиты грязной жижей - то ли ливневыми стоками, то ли вовсе канализацией, на поверхности плавал мусор, царил хаос.

Активную группу граждан возглавил житель дома Алексей ГВОЗДЕВ, который сразу же обратился в муниципальную управляющую компанию «МУК». Специалисты УК обследовали подвал и дали лаконичный ответ, мол, проблемы возникли из-за неисправности центральной канализации. Сточные воды попадают в подвал через фундамент на вводе отопительных труб в торце дома. Согласно официальному ответу 2015-го года, для восстановления ливневой канализации УК предложила жителям два варианта: очистить подвальные помещения от крупногабаритного мусора для проведения нивелировки и определения уклона или же в нижней точке подвала сделать дренажный колодец, в который будет установлен фекальный насос.

В общем, на бумаге УК убедительно изобразила желание всеми силами помочь жильцам. На деле же прошло пять лет, а люди как жили в зловонной «Венеции», так и живут!

«ЕЖЕДНЕВНО ПРОИЗВОДИМ ОСМОТР»

Что примечательно, когда стало понятно, что управляющая компания со своими прямыми обязанностями не справляется и не предпринимает никаких попыток осушить подвал, люди стали обращаться в другие структуры, в частности, в администрацию.

Там также согласились с тем, что вода в подвал поступает со стороны канализационного колодца при остановке старого центрального коллектора. Вот если бы был новый, то эту проблему можно было бы решить, но, увы, работы по прокладке нового коллектора были приостановлены в начале 2015 года из-за финансовых проблем. Кроме того, для устройства ливневки нужна была топографическая съемка и проект, но и на них в 2015-м году в бюджете денег не нашлось.

Спустя два года - в 2017-м - городская управа, получив очередную жалобу от жителей Гурьянова, 34, заявила, что магистральный коллектор и вовсе находится в аварийном состоянии. Местный водоканал даже проводил работы по устранению засоров, образовавшихся в результате разрушения трубы, но жители эти изменения никак не ощутили и продолжали жить посреди вонючей жижи. Реальных действий ни от чиновников, ни от коммунальщиков не последовало. По сей день они лишь «ежедневно производят осмотр данного коллектора». Каким образом эти «визуальные эффекты» помогают осушить подвал и побороть грибок на стенах - загадка.

ШТРАФ ЕСТЬ, ЭФФЕКТА НЕТ

Возможно, обращение в Госжилинспекцию могло бы исправить ситуацию? Но нет! ГЖИ лишь оштрафовала УК на 100 тысяч рублей и, видимо, решила, что «битье рублем» наставит коммунальщиков на путь истинный и они впредь будут следить за порядком в проблемном доме. Увы, но и штрафы белоусовских муниципальщиков не испугали. Не взбодрили их и угрозы жителей обратиться к журналистам и телевизионщикам - там дали явно понять, что в царстве-государстве под названием Белоусово свои порядки и никто им не указ.

Инициатор всех этих писем и обращений Алексей Гвоздев живет на первом этаже - прямо под подвалом, и все «прелести» потопа уже давно аукнулись на его квартире. Некогда банальная коммунальная проблема для него превратилась в катастрофу. Из-за сырости в комнатах вздулись двери и мебель, стены покрылись плесенью и грибком, не говоря уже о постоянной вони из подвала. Каждый год в квартире приходится делать ремонт!

Абсурд ситуации в том, что абсолютно все компетентные службы в курсе проблемы 34-го дома. В конце концов, за столько лет чиновники получили целую стопку писем и обращений, но никто так и не попытался принять хотя бы временные меры и хоть немного облегчить людям жизнь - водолазов для чистки затопленных помещений нанимать не хотят, так же как не желают осушать подвал насосом. Когда появятся деньги на строительство нового коллектора, который бы в корне решил вопрос, - тоже неизвестно. Тем временем инженерные коммуникации, долгое время находящиеся в жиже, начинают гнить и разрушаться, и страшно представить, к какому ЧП это рано или поздно приведет. Можно сколько угодно говорить о том, что в бюджете нет денег - финансовые дыры будут всегда. Но разве это проблема людей, которые исправно оплачивают коммунальные услуги и хотят жить в комфорте?

Диана КОРШИКОВА

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