Водоканал и Теплоснабжение ждет модернизация

Чтобы обновить предприятия, потребуется помощь «Росатома».

Жителей Обнинска в последнее время тревожат неприятные слухи о том, что муниципальные предприятия «Водоканал» и «Теплоснабжение» якобы могут перейти в ведение «Росатома». И чем дольше по городу гуляют эти предположения, тем большими «подробностями» они обрастают.

На минувшей пресс-конференции мэра Обнинска Владислава ШАПШИ мы напрямую поинтересовались - грозит ли муниципальным организациям такие трансформации и с чем они связаны?

СЛИШКОМ МНОГО СТАЛО «ЗВОНОЧКОВ»

Если вкратце, то да, у города действительно есть планы по модернизации данных структур, но переживать по этому поводу жителям не стоит.

По словам градоначальника, коммунальное городское хозяйство требует тотального обновления.

- Мы все помним зимнюю аварию, когда провалился магистральный коллектор диметром 1,5 метра в районе вокзала. Тогда аварию удалось ликвидировать, но это очень нехороший звонок, и он был не первый. То же самое случилось и возле Комсомольских прудов, просто для жителей это прошло незаметно, - пояснил Владислав Валерьевич.

Стоимость проекта модернизации, который предложили проектировщики, составляет свыше 2 миллиардов рублей - сумма для города неподъемная. Однако задача привести в порядок водо- и теплоснабжение (в том числе перейти на закрытую систему) в Обнинске стоит давно и требует серьезных финансовых инвестиций. Вопрос только в том - где их взять? Влезать в долги? И выплачивать потом проценты?

- Есть такой инструмент, как концессия, - объясняет Владислав ШАПША. - Для нас это возможность привлечь инвестиции на долгое время на выгодных условиях. Важно не ошибиться с партнерами.

ВЛАДЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ БУДУТ 50/50

По словам сити-менеджера, на прошедшем сочинском экономическом форуме были начаты переговоры с таким надежным партнером - им стала «дочка» «Росатома» компания «Русатом».

- В ее портфеле уже есть реализация подобных проектов в атомных городах, например, в Сарове и других, - говорит Шапша. - Мы обсуждаем этот вопрос достаточно плотно, общаемся на уровне специалистов, уже приняли технические решения о том, как реализовать проект. Сейчас мы находимся в середине пути, технические аспекты обсудили, и теперь надо получить поддержку на уровне региональных министерств и губернатора.

Концессия действительно подразумевает передачу имущества концессионеру, но тут все зависит от того, на каких условиях будут взаимодействовать партнеры и каких достигнут договоренностей.

- Сейчас идет речь о том, что владеть этим новыми концессионными предприятиями мы будем половина на половину с возможностью со стороны города назначать руководителей. Контроль у нас должен сохраниться, чтобы мы могли принимать решения и осуществлять хозяйственную деятельность, - подчеркнул Шапша.

Жителей города в свою очередь интересует - в связи с модернизацией муниципальных предприятий ждать ли «сюрпризов» в виде повышения тарифов? На данный момент, по словам мэра, в рамках концессии дополнительных нагрузок для горожан пока не планируется - всё будет зависеть от того, к какому соглашению придут стороны в итоге.

Диана КОРШИКОВА

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