Крути педали, чтобы призы дали!

В Обнинске прошел первый летний велоквест.

В субботу в Обнинске прошел Первый летний Велоквест-2019. В течение всей недели в социальных сетях и «Инстаграме» каждый день появлялись новые отзывы, комментарии и посты об этом мероприятии, создалось впечатление, что в состязаниях участвовал каждый второй житель наукограда. Интересно, чем вызван такой ажиотаж, ведь велопокатушки и квесты проходили в городе и раньше?

Ответить на этот вопрос может идейный вдохновитель и организатор мероприятия Вадим ПОГОДА.

- В чем была суть велоквеста? Чем он так зацепил обнинцев?

- Сейчас очень популярны разнообразные квесты и бар-олимпиады. Большая часть из них проходит на автомобилях («Дозор», «Большие точки», «Разбуди Город») либо в кафе («Мозгва», «Квиз-плиз», «Мозгобойня»). Мы решили вспомнить старый добрый формат, объединяющий вело- и дозорную тусовку, сделали своеобразный «Дозор» на велосипедах. Мы не первые, просто подобных игр не было очень давно, и многие, кто играл раньше в велоквесты и различные модификации «Дозора», соскучились по этому формату. Надеюсь, эта идея понравилась и новым командам, и в будущем они втянутся в игру.

- Насколько я знаю, согласно новому формату, задания приходили участникам через специальный веб-сервис и нужно было отгадать место в городе, приехать туда и найти код. Кто быстрее выполнит все пункты (введет все коды), тот и победит, так?

- Абсолютно верно, с одним только нюансом. Все участники перемещаются на велосипедах. Мы постарались сделать не очень сложные задания и в целом составили нитку игры так, чтобы в командах могли принять участие и подростки. В команде-победителей, кстати, один игрок ездил с велоприцепом, в котором был маленький ребенок.

Еще мы добавили новый вид заданий, который ранее не использовался, - творческий, который оценивался спонсорами отдельно. Победители получили призы от кофейни «Самба» и автомойки ReFresh_40.

Вообще, в этой игре было очень много спонсоров с щедрыми призами. Конечно, не обошлось без «Рубайка». Гендиректор Павел ИГОЛКИН принял участие в велоквесте вместе со всей своей семье.

Еще мы одарили победителей билетами в кино, подарками от 4fresh и пиццерии.

- Планируете когда-нибудь еще проводить нечто подобное?

- Делать точно будем, но пока не знаем когда. Всем игра очень понравилась, мы до сих пор собираем отзывы, велолюбители требуют продолжения (смеется). Кстати, самый креативный и интересный отзыв будет опять-таки награжден. Итоги подведем в это воскресенье. Да, да, у нас еще остались призы! Сейчас «ВелоОбнинск» будет совместно со спонсором делать атрибутику. Вот первый экземпляр первой опытной партии толстовок и уйдет одному из участников.

Римма СУББОТИНА

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