В Обнинске 1 декабря планируют открыть памятник молодому Жукову

Общественность наукограда всегда бурно реагирует на появление в городе новых достопримечательностей. Установка потенциальных памятников, монументов или стел традиционно вызывает широкое обсуждение, в ходе которого всегда учитывается мнение горожан.

Неожиданную дискуссию вызвала инициатива установить в Обнинске памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Сама по себе идея горожанам понравилась, но вот смутили детали - полководца планируют изобразить в непривычном облике: сделать его молодым, в форме унтер-офицера, когда из многочисленных наград у него был только Георгиевский Крест третьей и четвертой степени.

Почему именно такой вариант выбрала достопочтенная комиссия - выясним в этой статье.

«ОМОЛОДИТЬ» ПОЛКОВОДЦА

Действительно, нетипичная идея памятника, на первый взгляд, может показаться дикой - с чего вдруг Обнинск вообще решил выделиться от остальных городов? Ведь, как правило, бюсты и памятники Георгию Константиновичу выглядят более логичными: великий полководец предстает статным зрелым военным, грудь которого увешана многочисленными медалями. Зачем отходить от классического и привычного глазу образа и являть народу малознакомую фигуру молодого унтер-офицера, о чьей жизни большая часть населения даже не слышала?

Инициатива установки памятника Жукову принадлежит Обнинскому совету ветеранов, который с этим предложением еще в 2018 году обратился в Комитет памяти маршала Советского Союза и получил оттуда положительный отклик. А если говорить конкретно, то идея «омолодить» полководца пришла непосредственно председателю совета ветеранов Николаю КАПУСТИНУ, который уверен, что для того, чтобы понять задумку, нужно просто хорошо знать историю родного края.

- Полководец Жуков не сразу стал маршалом победы, его путь военачальника начинался с молодых лет, когда он принял решение идти в армию, - говорит Николай Валентинович. - Его первые подвиги были еще в Первую мировую войну, это стало началом его военной деятельности и славы, которой он потом достиг.

ПОЧЕМУ МОЛОДОЙ ЖУКОВ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕЙ

Кроме того, молодые годы Жукова тесно связаны с Калужской землей и с будущим наукоградом в частности - именно с полустанка Обнинское он когда-то отправлялся в столицу на учебу и тем же маршрутом не раз возвращался в родную деревню Стрелковку.

Собственно, даже в зрелом возрасте, будучи четырежды Героем Советского Союза, Георгий Константинович с теплотой вспоминал о родных краях. В одном из интервью 1966 года он рассказал следующее: «Полустанок Обнинское - хорошо мне знакомый полустанок по детству и юности моей. С этого полустанка мать меня, одиннадцатилетнего парнишку, отправляла в Москву на обучение скорняжному делу. Ну и много раз я, будучи мастером, бывал в деревне, сходил на этом полустанке, направляясь домой, и садился обратно при поездке в Москву. Так что это, вообще-то, местность хорошо мне знакомая, исхоженная мною вдоль и поперек».

Сошел он с этого полустанка и в декабре 1917-го, когда вернулся в родные края по демобилизации, в звании унтер-офицера, имевшего за плечами два Георгиевских Креста за проявленный героизм и тяжелое ранение.

Молодость будущего полководца неразрывно связана с Калужской землей, поэтому необычный вариант памятника знатоков истории точно задеть не мог. Наоборот - комиссия по наименованию улиц, площадей, других городских объектов, содействию охране и использованию памятников истории (или топонимическая комиссия) при администрации города единогласно высказалась именно за такой облик полководца.

Член комиссии и директор Музея истории города Алина КАЩЕЕВА заявила, что с большим удовольствием поддержала установку памятника в образе молодого унтер-офицера.

- Это наша история, начало славного боевого пути Жукова, - говорит Алина Александровна. - Мы знаем, что сам он не планировал делать военную карьеру, но его первый военный опыт изменил его планы и судьбу. Да, в других городах есть памятники зрелому Жукову со всеми его регалиями, но в Обнинске будет другой. И такие памятники тоже обязательно должны быть! Конечно, это не непосредственная родина Жукова, но Георгий Константинович вышел из Калужской земли. А значит, решение о необычном памятнике было полностью оправданным.

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ

Однако самым главным аргументом «за» унтер-офицера было слово дочери полководца. Эра Георгиевна не скрывает своего восхищения от задумки обнинских ветеранов.

- Я благодарна тем, кто способствовал тому, чтобы памятник был установлен в Обнинске. Ведь отец очень любил ваши края, он там вырос, возмужал и оттуда отправился в свой далекий путь солдатом, а потом стал маршалом, - сказала Эра Георгиевна.

Надо сказать, что большой путь был проделан и от идеи до воплощения. Те, кто думают, что появление скульптуры унтер-офицера - это нонсенс и неуважение к обнинцам, просто не знают, сколько этапов прошло, прежде чем данный объект был согласован и утвержден. Причем ни кем попало, а экспертами-профессионалами. В состав топонимической комиссии при мэрии входят 15 человек, среди них: сотрудники профильных комитетов администрации, архитекторы, строители, историки, краеведы, представители творческих профессий и руководители муниципальных предприятий города. Поэтому решение принималось компетентными и ответственными лицами, которые ежедневно формируют современный облик города и при этом хранят его историю и уважают традиции.

СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заручившись поддержкой близких и родных полководца, одобривших идею совета ветеранов, Комитет памяти Г.К. Жукова направил в адрес администрации города письмо, в котором «горячо поддержал» установку постамента. После чего было назначено заседание топонимической комиссии, где Николай Капустин выступил с пожеланиями установить небольшой камерный памятник молодому Жукову, дабы увековечить полководца с его первыми наградами в бытность унтер-офицера.

Предложение комиссией было одобрено, последующие заседания были посвящены поиску подходящего места и проработке требований, которые предъявлялись к будущим скульпторам-участникам конкурса.

Так, они должны были составить проект. В нем нужно было указать основную идею памятника, которую заложил скульптор, описать идею авторского замысла, указать материалы для изготовления и предложить вариант ночной подсветки. Также предоставить графическую часть проекта - 3D-визуализацию или фотомонтаж объекта, вписанного в местность, а также саму модель памятника в мягких материалах высотой не более 40 сантиметров.

Чтобы все было честно, каждый из участников подавал работы, так сказать, анонимно - вместо его имени и регалий был указан набор букв и цифр, так что никто из членов конкурсной комиссии не знал, за кого он голосует.

Судьи же в свою очередь должны были оценить работу по пятибалльной шкале, учитывая образность и эстетическую выразительность памятника, его оригинальность и так далее.

ПОЧЕМУ ПРИШЛОСЬ «НАДЕТЬ» ФУРАЖКУ

В итоге на конкурс поступило 13 работ, а победителем стал московский скульптор Павел ЖУРАВЛЕВ. К идее изобразить полководца молодым Павел отнесся с энтузиазмом и даже пониманием. С его слов, многие ныне живущие пожилые знаменитости (будь то политики или военные) предпочитают увековечивать себя именно в более молодом виде - когда у них была прямая осанка и вились локоны на голове.

По словам скульптора, зачастую, когда он лепит известную фигуру, ее приходится несколько героизировать - добавлять выправку, убирать слишком большой подбородок и другие дефекты. Когда же он приступил к изучению образа молодого Жукова и получил несколько его фотографий времен унтер-офицерства, понял, что особо добавлять ничего не нужно - перед ним предстал стройный мужчина с идеальной осанкой и хорошей фигурой.

Но одна проблема все же была.

- Как правило, военные просят изобразить их без фуражки, - говорит Павел. - Наверное, это связано с тем, что в головных уборах в какой-то степени теряется образ, не видна форма черепа и так далее. Изначально я лепил Жукова без фуражки, но потом все же пришлось ее надеть, чтобы добавить узнаваемые детали образа и люди могли без надписи понять, кому установлен памятник.

В остальном же созданная миниатюра получилась просто великолепной - настолько, что заслужила отдельную похвалу от дочери маршала Эры Георгиевны.

- Мне довелось познакомиться с автором скульптуры, посвященной моему отцу. Макет будущего памятника выражает начало его военной карьеры, он представлен молодым солдатом, устремленным в будущее! Мне он очень понравился, и я благодарна скульптору, который воплотил идею создания такого памятника!

Также Эра Георгиевна заявила, что хотела бы лично поприсутствовать на установке монумента. Это, кстати, может произойти уже в этом году. По крайней мере, как нам сообщил Николай Капустин, было бы здорово, если бы новый объект открыли в Обнинске 1 декабря - в день рождения полководца. Финансовую нагрузку по изготовлению монумента взял на себя спонсор.

Место, кстати, тоже выбирали достаточно тщательно и долго. Было предложено несколько вариантов, однако комиссия остановилась на бульваре на пересечении улицы Победы и проспекта Ленина. Там то и появится столь резонансный, но очень правильный памятник герою.

Диана КОРШИКОВА

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