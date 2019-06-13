13.06.2019

В Обнинске 1 декабря планируют открыть памятник молодому Жукову



Общественность наукограда всегда бурно реагирует на появление в городе новых достопримечательностей. Установка потенциальных памятников, монументов или стел традиционно вызывает широкое обсуждение, в ходе которого всегда учитывается мнение горожан.

Неожиданную дискуссию вызвала инициатива установить в Обнинске памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.  Сама по себе идея горожанам понравилась, но вот смутили детали - полководца планируют изобразить в непривычном облике: сделать его молодым, в форме унтер-офицера, когда из многочисленных наград у него был только Георгиевский Крест третьей и четвертой степени.

Почему именно такой вариант выбрала достопочтенная комиссия - выясним в этой статье.

 

«ОМОЛОДИТЬ» ПОЛКОВОДЦА

Действительно, нетипичная идея памятника, на первый взгляд, может показаться дикой - с чего вдруг Обнинск вообще решил выделиться от остальных городов? Ведь, как правило, бюсты и памятники Георгию Константиновичу выглядят более логичными: великий полководец предстает статным зрелым военным, грудь которого увешана многочисленными медалями. Зачем отходить от классического и привычного глазу образа и являть народу малознакомую фигуру молодого унтер-офицера, о чьей жизни большая часть населения даже не слышала?

Инициатива установки памятника Жукову принадлежит Обнинскому совету ветеранов, который с этим предложением еще в 2018 году обратился в Комитет памяти маршала Советского Союза и получил оттуда положительный отклик. А если говорить конкретно, то идея «омолодить» полководца пришла непосредственно председателю совета ветеранов Николаю КАПУСТИНУ, который уверен, что для того, чтобы понять задумку, нужно просто хорошо знать историю родного края.

- Полководец Жуков не сразу стал маршалом победы, его путь военачальника начинался с молодых лет, когда он принял решение идти в армию, - говорит Николай Валентинович. - Его первые подвиги были еще в Первую мировую войну, это стало  началом его военной деятельности и славы, которой он потом достиг.

 

ПОЧЕМУ МОЛОДОЙ ЖУКОВ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕЙ

Кроме того, молодые годы Жукова тесно связаны с Калужской землей и с будущим наукоградом в частности - именно с полустанка Обнинское он когда-то отправлялся в столицу на учебу и тем же маршрутом не раз возвращался в родную деревню Стрелковку.

Собственно, даже в зрелом возрасте, будучи четырежды Героем Советского Союза, Георгий Константинович с теплотой вспоминал о родных краях. В одном из интервью 1966 года он рассказал следующее: «Полустанок Обнинское - хорошо мне знакомый полустанок по детству и юности моей. С этого полустанка мать меня, одиннадцатилетнего парнишку, отправляла в Москву на обучение скорняжному делу. Ну и много раз я, будучи мастером, бывал в деревне, сходил на этом полустанке, направляясь домой, и садился обратно при поездке в Москву. Так что это, вообще-то, местность хорошо мне знакомая, исхоженная мною вдоль и поперек».

Сошел он с этого полустанка и в декабре 1917-го, когда вернулся в родные края по демобилизации, в звании унтер-офицера, имевшего за плечами два Георгиевских Креста за проявленный героизм и тяжелое ранение.

Молодость будущего полководца неразрывно связана с Калужской землей, поэтому необычный вариант памятника знатоков истории точно задеть не мог. Наоборот - комиссия по наименованию улиц, площадей, других городских объектов, содействию охране и использованию памятников истории (или топонимическая комиссия) при администрации города единогласно высказалась именно за такой облик полководца.

Член комиссии и директор Музея истории города Алина КАЩЕЕВА заявила, что с большим удовольствием поддержала установку памятника в образе молодого унтер-офицера.

- Это наша история, начало славного боевого пути Жукова, - говорит Алина Александровна. - Мы знаем, что сам он не планировал делать военную карьеру, но его первый военный опыт изменил его планы и судьбу. Да, в других городах есть памятники зрелому Жукову со всеми его регалиями, но в Обнинске будет другой. И такие памятники тоже обязательно должны быть! Конечно, это не непосредственная родина Жукова, но Георгий Константинович вышел из Калужской земли. А значит, решение о необычном памятнике было полностью оправданным.

 

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ

Однако самым главным аргументом «за» унтер-офицера было слово дочери полководца. Эра Георгиевна не скрывает своего восхищения от задумки обнинских ветеранов.

- Я благодарна тем, кто способствовал тому, чтобы памятник был установлен в Обнинске. Ведь отец очень любил ваши края, он там вырос, возмужал и оттуда отправился в свой далекий путь солдатом, а потом стал маршалом, - сказала Эра Георгиевна.

Надо сказать, что большой путь был проделан и от идеи до воплощения. Те, кто думают, что появление скульптуры унтер-офицера - это нонсенс и неуважение к обнинцам, просто не знают, сколько этапов прошло, прежде чем данный объект был согласован и утвержден. Причем ни кем попало, а экспертами-профессионалами. В состав топонимической комиссии при мэрии входят 15 человек, среди них: сотрудники профильных комитетов администрации, архитекторы, строители, историки, краеведы, представители творческих профессий и руководители муниципальных предприятий города. Поэтому решение принималось компетентными и ответственными лицами, которые ежедневно формируют современный облик города и при этом хранят его историю и уважают традиции.

 

СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заручившись поддержкой близких и родных полководца, одобривших идею совета ветеранов, Комитет памяти Г.К. Жукова направил в адрес администрации города письмо, в котором «горячо поддержал» установку постамента. После чего было назначено заседание топонимической комиссии, где Николай Капустин выступил с пожеланиями установить небольшой камерный памятник молодому Жукову, дабы увековечить полководца с его первыми наградами в бытность унтер-офицера.

Предложение комиссией было одобрено, последующие заседания были посвящены поиску подходящего места и проработке требований, которые предъявлялись к будущим скульпторам-участникам конкурса.

Так, они должны были составить проект. В нем нужно было указать основную идею памятника, которую заложил скульптор, описать идею авторского замысла, указать материалы для изготовления и предложить вариант ночной подсветки. Также предоставить графическую часть проекта - 3D-визуализацию или фотомонтаж объекта, вписанного в местность, а также саму модель памятника в мягких материалах высотой не более 40 сантиметров.

Чтобы все было честно, каждый из участников подавал работы, так сказать, анонимно - вместо его имени и регалий был указан набор букв и цифр, так что никто из членов конкурсной комиссии не знал, за кого он голосует.

Судьи же в свою очередь должны были оценить работу по пятибалльной шкале, учитывая образность и эстетическую выразительность памятника, его оригинальность и так далее.

 

ПОЧЕМУ ПРИШЛОСЬ «НАДЕТЬ» ФУРАЖКУ

В итоге на конкурс поступило 13 работ, а победителем стал московский скульптор Павел ЖУРАВЛЕВ. К идее изобразить полководца молодым Павел отнесся с энтузиазмом и даже пониманием. С его слов, многие ныне живущие пожилые знаменитости (будь то политики или военные) предпочитают увековечивать себя именно в более молодом виде - когда у них была  прямая осанка и вились локоны на голове.

По словам скульптора, зачастую, когда он лепит известную фигуру, ее приходится несколько героизировать - добавлять выправку, убирать слишком большой подбородок и другие дефекты. Когда же он приступил к изучению образа молодого Жукова и получил несколько его фотографий времен унтер-офицерства, понял, что особо добавлять ничего не нужно - перед ним предстал стройный мужчина с идеальной осанкой и хорошей фигурой.

Но одна проблема все же была.

- Как правило, военные просят изобразить их без фуражки, - говорит Павел. - Наверное, это связано с тем, что в головных уборах в какой-то степени теряется образ, не видна форма черепа и так далее. Изначально я лепил Жукова без фуражки, но потом все же пришлось ее надеть, чтобы добавить узнаваемые детали образа и люди могли без надписи понять, кому установлен памятник.

В остальном же созданная миниатюра получилась просто великолепной - настолько, что заслужила отдельную похвалу от дочери маршала Эры Георгиевны.

- Мне довелось познакомиться с автором скульптуры, посвященной моему отцу. Макет будущего памятника выражает начало его военной карьеры, он представлен молодым солдатом, устремленным в будущее! Мне он очень понравился, и я благодарна скульптору, который воплотил идею создания такого памятника!

Также Эра Георгиевна заявила, что хотела бы лично поприсутствовать на установке монумента. Это, кстати, может произойти уже в этом году. По крайней мере, как нам сообщил Николай Капустин, было бы здорово, если бы новый объект открыли в Обнинске 1 декабря - в день рождения полководца. Финансовую нагрузку по изготовлению монумента взял на себя спонсор.

Место, кстати, тоже выбирали достаточно тщательно и долго. Было предложено несколько вариантов, однако комиссия остановилась на бульваре на пересечении улицы Победы и проспекта Ленина. Там то и появится столь резонансный, но очень правильный памятник герою.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Дискуссия»

Тимашовская свалка доживает свои последние годы

Обнинские собачники потеряли совесть от безнаказанности?

Нужен ли Обнинску оркестр за 6,5 миллионов рублей?

Обнинцам стоит готовиться к повышению налога на имущество

Сергей Соколов: «В Экодолье живут думающие, ищущие и активные люди!»

Непомерный земельный налог в Калужской области может окончательно угробить бизнес!
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Обнинска
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
14
июня
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление