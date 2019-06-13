Начальница соцзащиты снова кошмарит пенсионеров!

Жительница Белоусова не может добиться права проживать в собственном доме!



Представьте себе ситуацию: вы на совершенно законных условиях выкупили землю и за свой счет построили на ней собственное здание. Но вот незадача - местные власти, которые сами когда-то дали добро и на покупку земли, и на строительство, теперь сделали так, что вы не можете в здании ни жить, ни работать! Думаете, такого не бывает? Ошибаетесь! В Белоусове возможно все!

ИЗ МАГАЗИНА - В ЖИЛОЙ ДОМ

Людмила НАУМЕНКО переехала в Белоусово в 90-х. Муж тогда вел совместные российско-австрийские проекты, строил заправки и колесил по Европе. На заработанные деньги семейство решило открыть небольшой продуктовый магазинчик. В те годы это было вполне себе прибыльное дело, тогда еще не развелось бесчисленное количество сетевых супермаркетов, поэтому магазин пользовался большим успехом у местных жителей.

На то, чтобы получить земельный участок на улице Гурьянова, ушло два года. Людмила Борисовна обратилась в администрацию с просьбой выделить ей четыре сотки. Вместо этого ей почему-то дали 265 «квадратов», на которых, по сути, негде было развернуться.

- Понимаете, помимо магазина, я хотела сделать приличное благоустройство, проложить тротуары, сделать пандус, украсить территорию клумбами. На муниципальной земле мне бы никто не позволил хозяйничать, поэтому я попросила выделить участок побольше, - говорит Людмила Науменко.

Власти отпираться не стали и выделили ей еще 3,5 сотки. В итоге у нее появилось два участка земли с разным назначением - под строительство и под благоустройство. В начале 2000-х участок земли под зданием она выкупила, а тот, на котором появились клумбы, Науменко взяла в долгосрочную аренду.

Долгие годы магазин успешно работал, народ приходил сюда чуть ли не в тапках - это было хорошо знакомое и родное место для всех, кто проживал поблизости. Однако позже появились сетевики. «Пятерочки» и «Дикси», появившиеся на каждом углу, буквально задавили маленькие частные торговые точки. Держать магазин стало нерентабельно. Кроме того, Людмила Борисовна серьезно заболела, перенесла операцию и вышла на пенсию. В итоге в 2015-м магазин было решено закрыть.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ТУПИК

Два последующих года семейство безуспешно пыталось продать коммерческое здание, но, увы, покупателей так и не нашлось. Все это время за содержание пустующего объекта приходилось платить коммуналку, причем по коммерческим тарифам - из пенсии в 10 тысяч Людмиле Борисовне приходилось отдавать по 6-7 тысяч рублей.

- Я решила, что раз так обстоят дела, тогда я переведу здание из нежилого в жилое и сама буду там жить, - говорит Науменко. - Пришла в администрацию, объяснила ситуацию, мне сказали, что такие вопросы нужно решать через публичные слушания. Написала заявление на имя главы о проведении «публички». Прошло месяца три - ни ответа, ни привета. Тогда я снова пошла в мэрию, там сказали, что не будут проводить слушания, так как у меня в собственности не хватает земли - для жилого дома необходимо иметь участок не менее 4 соток, а у меня только 265 квадратов.

Пенсионерка оказалась в тупике. Пришлось вновь идти к специалистам администрации.

- Мне сказали, что нужно обратиться к депутатам, чтобы они рассмотрели вопрос об отклонении от предельно допустимой нормы, мол, в Белоусове уже такие прецеденты были, и в целом это нормальная практика по стране, - говорит женщина.

Кстати, ввиду того, что в течение целого года власти отказывались проводить публичные слушания, Науменко пришлось обратиться в прокуратуру. И депутатам это, видимо, не понравилось.

На тот момент Людмила Борисовна еще не подозревала, что своей напористостью она стала раздражать председателя совета депутатов Белоусова Татьяну ГРИГОРЬЕВУ. Ту самую даму, которая по совместительству является начальником местной соцзащиты, получившей в подарок квартиру умершей пенсионерки. В общем, личность в Белоусове очень известная.

БУРНАЯ ФАНТАЗИЯ ИЛИ НАМЕРЕННАЯ ПРОВОКАЦИЯ?

Рассказывая о том, как эта история развивалась дальше, Людмила Науменко тщательно подбирает слова и признается, что у нее нет записей личных разговоров с Григорьевой. И если вдруг она скажет журналистам лишнего - то слуга народа и ей впаяет полумиллионный иск, как она уже делала с другой пенсионеркой. Тем не менее, по словам Науменко, в личной беседе Григорьева делала ей странные намеки.

- Она мне говорит, мол, вы вроде умная женщина, вам нужны публичные слушания, или вы хотите «решить вопрос»? - вспоминает Людмила Борисовна и размышляет о том, что именно имела в виду народная избранница, говоря о «решении вопроса».

Что бы это не значило, Науменко предпочла действовать по закону и настояла на публичных слушаниях.

- Это был цирк. По существу вопрос вообще не рассматривался, - говорит пенсионерка. - На слушания пригласили людей категории 80+, то есть «клиентов» Григорьевой по соцзащите. Пришла какая-то бабушка, которая собрала подписи, причем под чистым листом. Стала говорить, что я закрыла магазин для того, чтобы построить 5-этажную гостиницу для гастарбайтеров! Вы только представьте себе! Я сразу поняла, что это работа Татьяны Алексеевны.

К счастью, на слушаниях присутствовали и порядочные люди. Один из мужчин вспомнил, что данная бабушка ходила по домам и запугивала народ тем, что у них под окнами будет отель для мигрантов, и многие действительно тогда поставили свои подписи против такого безобразия. Более того, особо «накрученные» посетители соцзащиты придумали и другие экстравагантные «страшилки». Дескать, если отдать дом в собственность, то Науменко разведет там 10 свиней, пять коров и одного барана, и весь город будет тонуть в навозе.

При этом никто не вспомнил, что земля, которая находится в аренде у Науменко, с обременением, там проходят газ и вода, поэтому никакого дополнительного строительства там не может быть в принципе, единственное, что можно делать с этим участком, - это благоустраивать.

«МНЕ ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ РАЗБИТЬ ПАЛАТКУ ВОЗЛЕ СОБСТВЕННОГО ДОМА?»

Тем не менее количество верующих в гостиницы для гастарбайтеров и скотные дворы превысило число адекватных жителей. Да и сама Григорьева высказала опасения, что если сейчас пойти Науменко навстречу, то потом и остальные захотят себе таким же путем оттяпать немного земли, поэтому заботливо призвала думать о последствиях.

В итоге идея Людмилы Борисовны потерпела крах.

- Я поехала к юристам, объяснила ситуацию, что на «публичке» меня завалили. А мне сказали, что надо было просто идти в Росреестр, где я как собственник могла изменить назначение земли в жилую застройку, - говорит Науменко. - Я так и сделала, мне ее перевели за 10 дней! Но проблема в том, что на земле под жилой застройкой не может стоять коммерческое здание.

Поэтому пенсионерка заказала экспертизу, сделала проект и направила необходимую документацию в администрацию, как предписывает закон. Но белоусовские чиновники, видимо, побоялись гнева всемогущей Татьяны Григорьевы и не стали давать добро на перевод объекта.

- Мне что теперь разбить палатку возле собственного дома? Или молча смотреть, как он разрушается? - негодует Любовь Борисовна. - Если бы мне сразу дали 4 сотки, как я просила, этих проблем вообще бы не было! Получается, наши власти не хотят исправлять свои же ошибки! Это моя собственность, и никто не сможет заставить меня ее разрушить, но и жить на законных основаниях я там не могу!

Суд по этому вопросу Любовь Науменко уже проиграла. Куда обращаться теперь, она просто не знает. Единственная надежда на то, что через газету областные власти обратят внимание на беспредел, который происходит в Белоусове, и конкретно на деятельность председателя городского совета депутатов. Не слишком ли часто госпожа Григорьева стала «светиться» в скандальных историях?

Диана КОРШИКОВА

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