Обнинская компания получила грант на создание интеллектуальных камер видеонаблюдения

Не так давно были утверждены итоги конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» (7-я очередь) и по программе «Старт». В число победителей конкурсов вошли сразу четыре малых инновационных предприятия из Обнинска, которые получили грантовую поддержку Фонда содействия инновациям на реализацию своих проектов.

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗАЙМУТСЯ АНАЛИТИКОЙ

Что касается программы «Коммерциализация», то здесь победителями стали три интересных проекта от ведущих инновационных предприятий наукограда. Компания «Андромета» выиграла грант в размере 20 миллионов рублей на реализацию проекта «Создание роботизированного комплекса для изготовления уникальных стальных конструкций на основе САПР с использованием искусственного интеллекта».

Компания «Обнинск-Телеком» будет осваивать 15 миллионов рублей, чтобы организовать производство аппаратно-программного комплекса СКАУТ (АПК СКАУТ) как технологической платформы проекта «Умный город».

Третьим победителем стала компания «ГК УЭЛЕС», грант в размере 10 миллионов рублей она потратит на создание производства камер видеонаблюдения с интегрированными сервисами видеоаналитики. Остановимся на этом проекте поподробнее. Но сперва пару слов о самой компании.

«ГК УЭЛЕС» существует с 2012 года и с момента своего создания демонстрирует потрясающий финансовый рост. Если в 2015 году выручка от реализации продукции составляла чуть выше 5 миллионов рублей, то в 2018-м этот показатель вырос до 43 миллионов!

Компания занимается разработкой программного обеспечения и научными исследованиями в области естественных наук. Также специалисты проектируют и монтируют слаботочные системы, в том числе системы видеонаблюдения разного уровня сложности.

Предприятие располагает собственным производственным комплексом, где есть все необходимое для серийного производства видеокамер нового типа. Более того, уже создана экспериментальная площадка, где проводятся испытания создаваемых интеллектуальных систем видеонаблюдения.



«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» КАК ЛИЧНЫЙ БИЗНЕС-ПОМОЩНИК

Так что же это за наносистема и чем она отличается от привычных уличных камер, которые мы видим в Обнинске?

Как отмечают специалисты «ГК УЭЛЕС», большинство камер установлены так, чтобы иметь соединение с интернетом. Далее весь видеопоток с камер содержится в каком-нибудь облачном хранилище. В Обнинске такие услуги предоставляется, например, «Макснет». Есть и альтернатива такому варианту - когда камера подключена к собственному видеорегистратору, куда записывается видео.

Основная задача таких камер - запись видео без какой-либо обработки. Если происходит какой-то инцидент и камера это фиксирует, специалисты приступают к разбору того, что же изображено на видео.

- То, что предлагаем мы, это более интеллектуальные функции работы с видео, - говорят в «ГК УЭЛЕС». - Это комбинированное устройство, которое умеет записывать видео и умеет самостоятельно его обрабатывать. Камера не передает поток куда-то наружу - а это всегда достаточно большой объем данных, проблемы с пропускной способностью интернет-каналов и защитой персональных данных. Вместо этого камера настраивается на выполнение специфических функций. Например - умный подсчет посетителей, допустим, в магазине. Камера сама считает, сколько человек вошло и сколько вышло. Плюс может распознать, сколько среди них было мужчин и женщин и какого они возраста.

В компании уверяют - устройство будет демонстрировать интеллектуальные чудеса и предоставлять ценную аналитическую информацию.

То есть данные камеры смогут решать не только вопросы, связанные с безопасностью, но и с маркетингом. Например, они будут полезны владельцам малого бизнеса для контроля за персоналом, повышения собственной эффективности и решения маркетинговых задач. Аналитика реальных посещений клиентов и их особенностей может пригодиться для дальнейшего развития компании и ее ориентированности.

Итак, камеры видеонаблюдения с интегрированными сервисами видеоаналитики уже прошли предварительные тесты, и сейчас, после получения гранта, компания «ГК УЭЛЕС» будет готовиться к серийному запуску своей новой продукции.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ОЧЕРЕДНОЙ КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»!

Директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов АО «АИРКО» Алина ЦЕПЕНКО:

- Программа «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям зарекомендовала себя как очень эффективный и востребованный инструмент финансовой поддержки малых инновационных компаний на этапе подготовки производства.

У нас в Калужской области гранты по этой программе получили уже 20 предприятий (!), и это стало мощным драйвером их развития. Есть примеры компаний, которые благодаря грантовой поддержке внедрили свои разработки в производство и в течение 3 лет увеличили обороты в 3-4 раза.

Что особенно актуально, речь идет об инновационной, наукоемкой продукции, которая зачастую не имеет аналогов и поставляется на экспорт. Другой пример, по итогам прошлого года в национальный рейтинг высокотехнологичных быстрорастущих предприятий «ТехУспех-2018» вошли три малых предприятия из Калужской области: ООО «АэроФильтр», ООО «Завод Опытного Приборостроения» и ЗАО «ОбнинскЭнергоТех». Все три предприятия в 2015 году получили гранты по программе «Коммерциализация», и это, безусловно, оказало положительное влияние на высокие темпы и устойчивую динамику развития бизнеса.

Программа «Коммерциализация» полностью заточена под задачи подготовки и расширения производства. В первую очередь она адресована малым инновационным предприятиям, которые завершили НИОКР и планируют организацию нового или модернизацию существующего производства. Фонд предоставляет таким предприятиям грант в размере до 20 миллионов рублей, который можно направить на закупку технологического оборудования, специализированного программного обеспечения, комплектующих изделий, проведение маркетинговых кампаний и другие цели, связанные с производством и продвижением нового продукта на рынок.

Информируем всех инноваторов Обнинска, перед которыми стоят задачи модернизации и развития производства, что сейчас открыт прием заявок на восьмую очередь конкурса по программе «Коммерциализация» и вы можете получить целевое грантовое финансирование. Подать заявки для получения гранта по программе «Коммерциализация» (8-я очередь) можно до 1 июля 2019 года в режиме онлайн по адресу: http://online.fasie.ru.

А проконсультироваться и получить ответы на вопросы - в Агентстве инновационного развития Калужской области.

Римма СУББОТИНА

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